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暑假就要遊法國！OUTLET買到手軟　多種活動任你玩

點評：在法國過上一整個暑假一定很值得
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▲▼法國七月活動介紹。（圖／INSIDR PARIS 提供）

文、圖／INSIDR PARIS

豐富的法國之旅：最受歡迎的夏日活動登場！

▲▼法國七月活動介紹。（圖／INSIDR PARIS 提供）

(c) Festival Pyrotechnique Cannes

夏天一到，歐洲簡直像活過來了！現在是歐洲人的暑假，也是外國旅人最多的季節，雪山、海灘等戶外活動再度開放，各地也舉辦有特色甚至世界級的活動，夏天可以說是歐洲旅遊最棒的時刻哦！

7月份也是法國活動爆滿的一個月，很多都是打折甚至免費的，讓你的旅行又豐富又沒負擔。快來看看囉！

最受歡迎：名牌打折季
7月持續到8月6日的折扣季，是法國購物最大福音啦！好不容易來一趟歐洲旅行，以令你吃驚的低價入手好物，想想就好開心啊！好消息是，每過一個禮拜，折扣數就越多，而且幾乎是名牌和街上小店都會打折，不用特地去找打折品，真的比較沒壓力！

▲▼法國七月活動介紹。（圖／INSIDR PARIS 提供）

(c)INSIDR-拉法葉百貨

在巴黎血拼你所需要知道的一切
法國首都巴黎是許多時尚品牌和商店的所在地，穿衣的潮流遠遠領先。城市每個街區都有不同的購物氛圍，無論風格、預算或穿著場合，你都可以在巴黎找到所需要的！

大多數商店的營業時間為週一至週六上午10點至晚上8點，有些商店晚上7點關門或在午餐時間休息一小時。週日，瑪黑區和香榭麗舍等主要購物區大多數的商店仍繼續營業。若你希望購物時間靈活一些，請前往老佛爺百貨。這間只賣國際名品卻有親民牌子、時尚達人的購物天堂一週七天營業至晚上8點。

巴黎主要的Outlet商場都在郊區，以低至3折的折扣價格銷售過季的系列商品、擁有最廣泛齊全的品牌可供選擇。最多人去的是La Vallée Village 河谷村Outlet，靠近迪士尼樂園，提供需要預訂的市區接駁巴士，還聯合其他品牌送你各種折上折、甜品券，超棒！

One Nation則位於Clayes-sous-Bois的凡爾賽附近。400個品牌，包括國際時尚品牌、法國品牌、街頭品牌、和休閒品牌，分佈在90家商店中。

沒有時間去outlet購物中心，INSIDR也幫你想好了，巴黎市中心最受本地人喜歡的的秘密商店，能以全年優惠價格購買過季的設計名品：
1 – 巴黎市中心的工廠OUTLET – RUE DU JOUR位於Forum des Halles購物中心附近，專門設計女裝的法國設計師品牌，Ba&sh, Antoine & Lili, Manoush都在這裡！這區也是快時尚服飾店聚集的購物好地方。　　

2 –RUE DE SÉVIGNÉ位於巴黎中心Le Marais，獨立店鋪和最優質的咖啡店吸引最潮巴黎人，也是巴黎女性在巴黎購買便宜時尚購物的秘密。仙氣十足的Sandro, Claudie Pierlot近年已經成為年輕法式穿搭的代表！

3 – 蒙馬特附近的工廠OUTLET – RUE DES ABBESSES，這是平價購物區，Les Petites, Ba&sh和A.P.C.都在這裡哦。

4 – 聖馬丁運河附近的工廠OUTLET – RUE DE MARSEILLE擁有一些男裝最好的品牌和商店！ 它也是折扣價格購入Maje, Claudie Pierlot等女性時裝品牌的好地方。

心滿意足買完東西，開始體驗真正的法國各地風情吧！

驕傲宣布：我親自看過環法單車賽！

▲▼法國七月活動介紹。（圖／INSIDR PARIS 提供）

現在正是全球最好的單車手在全世界最高級單車賽寫歷史的進行式，直到7月28，你都有機會親自觀賞這超熱門的大賽！專業的INSIDR告訴你，除了提前在比賽開場或半途的定點等待豪華又帥氣的車隊經過，在出發或抵達的小鎮多計畫半天行程，你才會有時間買環法紀念品、拍照、和當地人聊天，甚至參與大會辦的周邊活動喔！

而出發地點又比終點城市更好的原因是，滿身塵土的車手到了終點根本神速離開回飯店休息，想拍到車手帥氣又乾淨的樣子，還是早點到出發城市等待吧！28號傍晚，車隊會到達巴黎香榭麗舍大道，請車迷們務必提前到場等待英雄時刻哦！

巴黎沙灘節　Paris Plages
7月 - 9月1號

▲▼法國七月活動介紹。（圖／INSIDR PARIS 提供）

大家都知道巴黎附近沒有海，所以．．．巴黎人自創海灘！

這將近20年的「新傳統」很受歡迎，很多法國人希望可以脫離白皮膚（！），紛紛和朋友相約到巴黎沙灘度假，塞納河直到東北部分，有泳池的聖馬丁運河都是他們的勢力範圍！河邊會有人演奏和跳舞，辦街頭活動，超熱鬧呢。

▲▼法國七月活動介紹。（圖／INSIDR PARIS 提供）

(c)Wikimedia

巴黎露天電影節 Festival de cinéma en plein air de la Villette
7月17日－8月18日

▲▼法國七月活動介紹。（圖／INSIDR PARIS 提供）

(c) flickr
吹著夏夜涼風，躺在草地上回憶巴黎之旅，還有熱門電影免費看，這才終於放下到處走的疲勞啊！　

巴黎19區的Parc de la Villette也延續傳統，讓民眾享受25部精彩的露天電影，《銀翼殺手2049》、《千鈞一髮》等精彩好片，都在名單上喔。

從未公開的名作！亞爾攝影節　50ème Les Rencontres d’Arles
7月1號－9月22號

▲▼法國七月活動介紹。（圖／INSIDR PARIS 提供）

(c) SNCF Gares & Connexions - David Paquin

它是小城，但它有世界文化遺產－古羅馬遺址、梵谷足跡和國際攝影節，是珍貴的藝術重鎮！如果你有機會來到有濃濃文藝氣息的亞爾，絕對不虛此行。

攝影節誕生於1970年，一年舉辦一次，今年正好是第50屆。它為觀眾、攝影愛好者等整個攝影社群提供了一個交流互動的平臺，全城的古蹟，甚至平時不開放的景點都可能會是展覽場，一定會是特別的體驗。

全球最有影響力！尼斯爵士音樂節　Nice Jazz Festival
7月16號－7月20號
1948年開辦，它是當時全世界第一個以爵士為主題的音樂節，一直在延續並挑戰傳統，提倡多元與互動性；70多年過去了，它至今依舊是爵士迷心中的聖殿！
其他當地特色豐富的節慶還有以下這些，如果離行程目的地不遠，推薦你親自去體驗！

西南角的瘋狂！巴約訥狂歡節　Les fêtes traditionnelles de Bayonne
7月24號－7月28號，靠近西班牙的獨特巴斯克文化和多肉美食在等你。

▲▼法國七月活動介紹。（圖／INSIDR PARIS 提供）

(c) fetes bayonne

中世紀小城復興！卡爾卡松節 Carcassonne Festival（7月2日-31日）

▲▼法國七月活動介紹。（圖／INSIDR PARIS 提供）

(c) Festival de Carcassonne

這座世界遺產名城將貼近現代，讓大家在歷史古蹟旁邊欣賞知名藝術家帶來的音樂會、演唱會、舞蹈表演等多種形式的活動。

最迷人！普羅旺斯節 Festival d’Aix en Provence（7月3日 - 22日）
薰衣草花海～眼睛冒愛心！來吧，南法最香的小鎮將搬上歌劇，為你的浪漫旅行多份古典之美。　

最耀眼！坎城國際煙花節 Festival Pyrotechnique Cannes（7月14日- 8月24日）
世界上偉大的煙花藝術家，今年會帶來什麼驚喜？快來坎城享受聲光刺激，還可以投票選出今年最佳煙火哦！來到戛納進行比賽。

►►► 奢華有理，享樂無罪！帶上Visa卡出發吧！

關鍵字： 巴黎旅遊 法國旅遊 歐洲旅遊 INSIDR PARIS

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