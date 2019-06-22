最好別在「這時段」逛街！倫敦血拼攻略　加碼曝光3大折扣區

點評：去倫敦真的會買到瘋掉～

文、圖／INSIDR PARIS

歐洲貿易最強的英國，可以說聚集了來自全世界的資源和商品，英 國本地品牌也非常高人氣。多樣化的選擇、適合大家各種預算；當地人和遊客都喜歡前往牛津圓環、科芬園、邦德街和哈洛德百貨等購物中心逛街，感受著名的購物文化。部分商店全天開放，包括深夜，特別方便。

雖然倫敦主要的逛街街道很容易找到，但了解適合自己的購物地點還是有些困難，二手商店、高級奢侈品商店和紀念品商店這麼多，應該怎麼找？當地人也愛去的Outlet又在哪裡？

倫敦購物逛街的行前準備

安全第一！

出門總會因為人生地不熟，擔心落入當地騙子的圈套；如果你到了大笨鐘及議會大廈附近，更要注意：打扮誇張的街頭＂藝人＂，半推半強迫要跟你合照，下一秒就是糾纏不清的收費！如果有人往你手裡塞東西，馬上離開，不要去接喔！

除了少低頭玩手機、不要闖紅燈（因為英國車速很快），還要注意假扮便衣警察的人，對遊客的包包和證件下手；這時候你可以決定不理，或先要求對方出示證件再想辦法遠離他們。另外倫敦東北邊、東南邊都是犯罪率比較高的地方。

真的遇到麻煩，打101報警！

逛街的穿著：舒服為主

曾獲得全球旅人最愛城市的倫敦，購物地段是貨多，人也多！

除了不要戴首飾和貴重物品，免掉不必要的糾纏外，舒適的衣服和鞋子是你能輕鬆逛街的重中之重！ 如果你打算經常出入商店，建議選擇多件式穿搭，尤其是在夏天和冬天，室內外的氣溫還是有差距的；也別忘了帶一把雨傘 ，畢竟你在倫敦！

好好地選擇購物時段

早點出發吧！ 大多數商店上午10點開門，工作人員午餐時間通常在下午1點左右，也往往是最繁忙的時候，最好避免這個時段。夜間雖然有不同體驗，但人多總要特別注意安全，還是白天更好一點。

倫敦購物指南

國際旅客可以辦理20%退稅

購物前要先與店家再次確認對方是否提供退稅服務，他們會為你提供一份特殊的表格（VAT 407），以便在機場海關辦理退稅手續。

三大折扣村

(c) Mick Baker

－ Bicester Village Outlet最大，離倫敦市區最近 @ 1/（Chiltern Railways）倫敦Marylebone站搭火車到Bicester Village站，車程約50分鐘，大約每30分鐘一個班次；2/（Shopping Express）從倫敦市區出發的接駁巴士，不過一天只有來回各一班。

－ 大眾化 London Designer Outlet @ 倫敦地鐵Jubilee線或Metropolitan線至Wembley Park 站，再走10分鐘左右，沿路會看到超有名的Wembley 球場。離市區約20分鐘。

－ 高端 Burberry Factory Outlet，周邊有主打防水羊毛衫的Aquascutum Outlet @ 倫敦地鐵到Hackney Central站，離市區約30分鐘。

奢侈品去哪買？

Bond Street龐德街和Mayfair梅菲爾是倫敦最著名商店所在地之一，南起皮卡迪利街，北至牛津街。在這裡你可以找到1909年改變英國百貨歷史和英倫女子人生的Selfridges百貨公司；梅費爾擁有最受歡迎的Fortnum＆Mason美食大廳。

(c) wikipedia

Louis Vuitton和Tiffany＆Co.皆位於這一區，毗鄰Burberry, Vivienne Westwood和Stella McCartney等其他奢侈品牌。

哈洛德百貨是世界上最著名的百貨公司。超過90,000平方米的購物區有330個專櫃。在裡面你會發現一系列名牌設計產品 – 從家庭用品和藝術到時尚，從食品到寵物用品都可以找到。哈洛德百貨以其每年的聖誕節櫥窗而聞名，是一個不容錯過的藝術品。

攝政街Regent Street因其美麗和優雅而成為一個熱門目的地。在這裡結合了豪華精品店家。該地區有一些倫敦最古老和最有名的商店。受歡迎的利柏提百貨公司位於一幢美麗的都鐸式建築內，著名的Hamleys頂級百貨也在附近；Jermyn街以男裝店聞名於世，尤其以私人訂製襯衫製造商和高端鞋店傲視全球。

當地紀念品在哪裡？

(c) flickr

牛津街是倫敦最繁忙的購物地點之一。所有你想要的紀念品，從倫敦T恤和帽子到杯子，從鑰匙圈和明信片到磁鐵，這裡有最好的價格。

Camden肯頓市場是敦最著名、最大的市場之一。天天開放，有超過1000個攤位可以逛。時尚、音樂和美食都是這裡非常重要的元素。從街頭餐車、復古、獨立零售商到唱片店、快閃酒吧等，應有盡有！

蘇活區在倫敦市中心是一個非常具有特色的地區。它的前身是倫敦電影和夜生活的心臟地帶。獨立商店、時髦唱片店和精品店聚集，酒吧和餐廳也讓購物充滿活力！因為這區太豐富，至少需要3-4小時的時間來探索蘇活 – 卡納比街地區。

二手商店怎麼找？

Shoreditch肖迪奇是倫敦逛二手店最棒的地方，有街頭藝術、時尚酒吧和最好吃的印度餐廳一條街！你可以漫步在歷史悠久的紅磚巷市集探索眾多二手商店和藝術家小舖；喜歡清靜，Hanbury街和Cheshire街或許更適合你。

Covent Garden柯芬園大廳建於1830年，也就是說在這裡可以欣賞歷史建築，它也仍然是倫敦最高人氣的市集之一，以獨特的手工工藝品、家居紀念品、古董吸引客人。請一定要在周一參觀，這是各古董商人和收藏家聚集的一天。

就在著名的柯芬園市場轉角處，有一個隱藏的二手購物區分散在Seven Dials周圍，有WOW retro、Blackout、Rockit和Vintage Showroom等商店。這是一個鮮為人知的二手購物區，你一定會喜歡在這裡淘寶的樂趣！

Portobello Road波多貝羅路市場不僅是倫敦最高人氣的市場之一，每個星期六它搖身一變成為全球最大的古董市場。因此來到這裡，手腳要快！

(c) Karen Roe

親民與高級雜貨

要買很多英國特產和零食？我們推薦ASDA, Lidl, Iceland, Aldi平民超市！在倫敦市中心2圈及以外地區更常見。Tesco, Sainsburys, Morrisons這些連鎖超市在倫敦市區很受歡迎，在每個街區都可以找到。比較高級的超市雜貨，我們推薦你到Waitrose和Whole Foods。Whole Foods以有機食品而聞名，而Waitrose的品種又更多一些，提供高品質和稍貴一些的商品。

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