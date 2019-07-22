肉圓一顆只要20元！三重幽靈三輪車　人氣超好賣完就收

點評：好想吃啊><





▲20元佛心價！肉圓外皮超Q彈。



記者蔡雅丞／綜合報導 （圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供，請勿任意翻攝以免侵權）

從小吃大到的肉圓，就跟麥當勞的蛋捲冰淇淋一樣，隨著年紀越漲越高，原本一顆肉圓只要25元，不知不覺現在已經高漲到一顆45元都不誇張，不少人感嘆「都快要可以吃一個菜飯便當了」。但你敢相信嗎？這個年代還能在台北吃到一顆只要20元的肉圓，而且生意好到不行，想吃還要靠運氣！





▲攤車固定在三重仁愛街上，對面就是7-11。





▲不起眼的無名三輪車，生意好到不行。

沒有店名的幽靈三輪車，阿伯每天下午兩點固定出現在三重仁愛街的7-11分子尾門市對面，下雨就不出來擺攤，部落客「蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse」提到曾經拜訪兩次，卻都因阿伯生意太好提早收攤而撲空；早起的鳥兒有蟲吃，看來想吃的朋友一定要注意好時間去買。





▲好口碑的名氣雖不用排隊，但人潮不斷。



阿伯的三輪車賣的東西很簡單，只有肉圓和貢丸湯這兩項，一個五十元銅板還有找，就像完美的台式下午茶組合一樣，相依無縫。原以為20元的肉圓已經是超佛心價了，但阿伯說剛開始出來賣的時候，一顆肉圓才10元而已！





▲無名肉圓 ＄20／顆

部落客蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse表示，相較於市面上的肉圓，阿伯的肉圓比較像是陽春版，口感中規中矩，不足以到填滿肚子的份量，但以這20元的價格來說，外皮Ｑ彈，CP值相當高，加辣更過癮。



仁愛街20元肉圓

地址：新北市三重區仁愛街450號附近（對面是7-11）

營業時間：14:00 – 賣完為止