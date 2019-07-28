點評：第一次看到小黑炭口味豪口愛呀：））））

文、圖／虎麗笑嗨嗨

法貝客可莉餅 創始於台南歸仁近25年，攤車在台南及高雄各大夜市都能找到，目前楠梓定點攤位是二代模式，型態更新盈，也增加隱藏版的獨創口味，很適合當甜點下午茶，喜歡酥脆咬感的吃貨們可以出動啦！可莉餅皮是低溫製作的牛奶麵糊，特調比例讓口感酥脆香醇，還能吃到清奶香味，搭配甜甜的抹醬或是鹹口味配料都很適合，現點現做滿足甜食控和鹹食胃～虎麗很喜歡煉乳起司，有濃厚的煉乳奶香和起司鹹感，吃起來涮嘴不膩！

還有可以當代餐的總匯生菜也不錯，加了起司、蟹肉棒、鮪魚、火腿、玉米、紅蘿蔔絲、雙色生菜，滋味清爽又有飽足感。愛嚐鮮的推薦試試楠梓店限定隱藏版「小黑炭大錢」，加了冰淇淋和黑碳餅乾超療癒，這款建議在現場吃完哦～

▲法貝客可莉餅楠梓店有可愛的闆娘（笑）。

▲每一份可莉餅都是現點現做，熱騰騰出爐可吃到十足酥脆口感！

甜口味可莉餅

▲煉乳起司45元

有濃郁奶香的煉乳加上起司，吃起來甜甜鹹鹹的很順口，咬感卡滋卡滋非常酥脆，會讓人愈吃愈涮嘴，虎麗私心很愛這口味，起司控們推薦必點！

▲煉乳擠好擠滿，每一口都吃得到甜甜滋味。

▲趁熱享用更酥脆，鹹中帶甜吃起來不太膩口～

▲巧克力35元

很受歡迎的巧克力也推推，滿滿巧克力醬完整抹上餅皮，口感十分酥脆，滋味甜甜的帶點微苦感，吃起來比較不會膩口，還有加上滿天星看起來繽紛漂亮～

▲巧克力抹醬真的給很多，連邊邊也吃得到苦甜風味～

鹹口味可莉餅

▲起司50元

豐富的起司片充滿鹹味和淡淡奶香，可以選擇灑上黑胡椒更香醇，還會帶點微辣感，搭配酥脆的可莉餅皮，每一口都很香脆！

▲總匯生菜70元

喜歡鹹口味或是想當正餐可以點總匯生菜，配料非常豐富，有起司、蟹肉棒、鮪魚、火腿、玉米、紅蘿蔔絲、雙色生菜，吃起來微鹹順口又有滿滿嚼感。

▲這款可莉餅皮比較容易軟掉，不過虎麗覺得這樣可以完整包覆配料，口感也很不錯～

楠梓店限定隱藏版





▲小黑炭大錢65元（每日限量）

這個有特製黑嚕嚕的馬林糖小黑炭超可愛，每天限量供應！不過買了很快融化，建議現場拿到盡快享用～可莉餅搭配兩球不同口味的冰淇淋，再加上彩色脆餅，吃起來冰涼又卡滋卡滋的，可以配著餅皮享用更滿足。

菜單MENU





楠梓店攤位外觀

法貝客可莉餅 楠梓店



地址：高雄市楠梓區德祥路185之1號

時間：週一至週六 15：00-23：30（週日公休）

電話：0968-605712（17:00前有提供外送服務）

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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