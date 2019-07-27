彩虹教堂+海景超浪漫！高雄15個免門票景點　還有繽紛彩繪巷

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

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文、圖／滿分的旅遊札記

旅行高雄怎麼玩，高雄是南台灣熱門的觀光縣市，高雄景點也非常豐富，絕對比旅人想像的還要好玩，玩高雄不僅能發大財，重點還能省荷包，本篇滿分整理超過15個高雄免門非景點，像是親子最愛的觀光工廠、閨蜜愛拍照的藝術主題村，還有最適合情侶約會的浪漫LOVE場景，這些景點通通不用門票，玩樂高雄不花門票錢也可以從早玩到晚唷！

NO.1 維格餅家黃金菠蘿城堡





高雄免門票景點，維格餅家黃金菠蘿城堡，入館免門票，建築外觀就是一座大型異國城堡啦！維格餅家黃金菠蘿城堡提供導覽和DIY活動，園區還有小朋友最愛的古錐公仔和溜滑梯球池，走訪空中城堡，LOVE鳳梨城堡也好好拍，來黃金菠蘿城堡玩樂，還能帶伴手禮回家唷。（PS：導覽和DIY需額外付費唷！）

地址：高雄市三民區同協路199號

時間：9：00－20：00

電話：07 321 6666

NO.2 彩虹教堂

高雄出現了繽紛的彩紅教堂，繽紛ㄇ字型長廊吸引不少旅人前往，背景是片一望無際的藍藍大海，對情侶來說，按下快門的那一秒，就是見證「愛」的瞬間呀，根本就是情侶閨蜜約會的好去處。

地址：高雄市旗津區旗津三路990號

NO.3 蓮池潭

玩樂高雄，超人氣景點-蓮池潭，來訪免門票，寬闊的蓮池景緻相當迷人，走遊蓮池潭除了欣賞一整片蓮花之外，座落在蓮池中央的龍虎塔也非壯觀，朋友們可登入龍虎塔探索玩樂，聽說這裡白天晚上都有不同的美唷，但夏日炎炎，周邊遮蔽物不多，朋友們一定要注意防曬和補水呀。

地址：高雄市左營區蓮潭路

免門票全天候開放

NO.4 高雄忠烈祠

高雄大學生情侶熱門約會景點高雄忠烈祠，日治時期的古蹟建築，也是著名的名勝古蹟，迷朦的市區夜景、白色唯美的LOVE造景，也變成旅人們旅行高雄時必踩的打卡景點。

地址：高雄市鼓山區忠義路32號

館內開放時間：8：00－17：00

電話：07 521 0368

NO.5 KUBIC 集盒

貨櫃屋造型建築風靡全台，愈來愈多貨櫃屋的咖啡店及景觀餐廳，高雄居然也有一座貨櫃屋市集集盒KUBIC，繽紛亮眼的建築設計吸睛又療癒，市集裡還販售許多藝術的文創品，園區不定期還會舉辦展覽及表演活動唷，假期來這裡遊逛散步，相當愜意放鬆呢。

地址：高雄市前鎮區復興三路5號

時間：週一～週五10：00－18：00（周二公休）、週六～週日10：00－20：00

戶外區域：24小時開放

NO.6 駁二藝術特區

高雄藝術園地-駁二藝術特區，駁2特區每次來訪都逛不膩，把舊有的倉庫佈置整裝煥然一新，園區藝術裝罝豐富有趣又好拍，還有非常有特色的鐵道風光，來訪不僅能走遊美拍，還能搭輕鐵到順遊附近景點唷。

地址：高雄市鹽埕區大勇路1號

時間：週一～週四 10：00－18：00、週五～週日 10：00～20：00

電話：07 521 4899

NO.7 月世界地景公園

台灣到處都是森林綠油油的環境，僅有少部份的縣市有光禿禿惡地地形，高雄田寮月世界就是個熱門惡地觀景區，一座座尖聳灰禿禿的山層地形，從高處俯視，相當壯觀，走遊在惡地裡，還真有種跨上月球的fu呢。

地址：高雄市田寮區崇德里月球路36號

全天開放，免門票。

NO.8 原鄉緣紙傘文化村

高雄美濃客家文化濃郁，油紙傘也相當知名，原鄉緣紙傘文化村是全台首座紙傘文化村，純樸的農村小鎮充滿濃濃的客家人情味，園區古色古香，滿滿精緻油紙傘相當吸睛，每個油紙傘上都有不同的畫作及圖案，拿起油紙傘感覺有回到過去的fu，來原鄉緣紙傘文化村，不僅能欣賞紙傘的浪漫，還以體驗紙傘彩繪和客家擂茶DIY唷，當然！也有在地的美濃客家料理能品嚐啦！

地址：高雄市美濃區中興路一段147號

時間：週一～週五 8：30－17：00、週六～週日 8：30－18：00

電話：07 681 0888

NO.9 哈瑪星溜滑梯

高雄新亮點-小朋友最愛的哈瑪星溜滑梯，哈瑪星溜滑梯是全國視野最佳的高空溜滑梯，溜滑梯長79公尺，站在高台上能鳥瞰歷史街景，舊時的山中房舍，呈現登山街60巷的記憶，走訪漫遊歷史街道，還能順遊附近西子灣隧道，挑戰高空溜滑梯，搭配旗津一日遊也很充實。（PS：玩哈瑪星溜滑梯或導覽需額外付費唷！）

地址：高雄市鼓山區登山街60巷48-1號

時間：8：30－12：00、13：30－17：30

NO.10 彩虹山大佛（六龜大佛）

高雄六龜必訪景點彩虹山大佛，七層樓高的大佛神像雄偉壯麗，登上大佛神殿，能跳望六龜絕美的秀麗山景，大佛地下室還收藏著國寶級的翡翠玉石，神殿前的巨大佛手，也是人氣打卡景點，來訪高雄六龜，可別錯過特色的宗教聖地啦！

地址：高雄市六龜區新發里新開27-1號

交通：從左營高鐵站搭乘高雄客運8025路線至六龜站再轉高雄客運8033路線至新開站下車。

時間：8：00－17：00

電話：07 679 1133

NO.11 後安社區彩繪巷

繽紛七彩的後安社區彩繪巷，可愛的可通人物喚起童年的回憶，每幅彩繪圖都刻畫的相當古錐有朝氣，走進彩繪巷，彷彿闖入動畫場景裡，小彩繪巷整體繪圖區雖然不大，但來這裡取景玩拍非常有趣呢。

地址：高雄市仁武區安樂一街169巷

NO.12 高雄後驛商圈

高雄新亮點，後驛商圈變得更美啦，高雄後驛商圈近期出現超吸睛的彩虹傘大道，七彩雨傘高掛空中，2000支雨傘繽紛朵朵開，遊走在後驛商圈裡，唯美夢幻又壯觀呢，高雄後驛商圈非常熱鬧，店家林立有特色，愛逛街的女孩們，可以來這美拍兼血拼啦。（PS：目前後驛商圈雨傘已撤，但還是能購物唷！）

地址：高雄市三民區安寧街

時間：10：00－20：00

NO.13 大東文化藝術中心

高雄也有藝術文青景點，大東文化藝術中心，超唯美的抽風式噴水廣場，X框架的玻璃帷幕，非常有設計感，這裡還是女神蔡依林的MV拍攝場景呢，夜晚點燈場景更加唯美夢幻，難怪是攝影人必訪的美拍地，悠閒假期可以來這裡放鬆走遊唷。

地址：高雄市鳳山區光遠路161號

時間：週二～週六 10：00－21：00、週一及國定假日休館（各館依實際開放及營運時間為主）

NO.14 高雄愛河

黃金愛河是高雄情侶們的約會天堂，沿著愛河河畔甜蜜走遊，附近還有河岸咖啡廳可休憩，愛之船、貢多拉船也為之聞名，乘貢多拉船遊河，聆聽美妙歌曲，彷彿置在浪漫的威尼斯之中呀～

地址：高雄市鹽埕區中正四路／高雄市前金區河東路

時間：全天候開放 （愛之船、貢多拉船依船業規定）

自行開車：國道1號-高雄交流道下-中正一路至二路-民族二路-民生一路至二路-河東路

NO.15 衛武營都會公園

滿分發現高雄也是個文青的藝術之都，除了人氣必訪的駁二藝術特區，在鳳山衛武營也有繽紛的彩繪巷，位於捷運-衛武營站5號出口旁，作者以歡迎來到我的房間為主題，用繪圖展現豐富的書櫃和衣櫃，是近期旅人熱門的IG打卡景點唷，若還有時間，也可遊逛衛武營都會公園。

地址：高雄市鳳山區新強里15鄰輜汽路281號（彩繪牆於衛武營站5號出口旁）

NO.16 佛光山佛陀紀念館

2019新春佳節何處去，高雄佛光山每年年節不僅有舉辦盛大活動之外，每到晚間便施放數分鐘五光十色的絢麗煙火！趁著新春佳節全家一起來禮佛保平安，並參加這年度的光照大千煙火提燈大會囉。

地址：高雄市大樹區統嶺里統嶺路1號

電話：07-6565165

禮佛時間：平日 9：00－19：00、假日 9：00－20：00

以上為滿分近年走遊高雄玩樂，整理的高雄免門票景點，高雄一直都是南台灣熱門的旅遊縣市，佔地大景點也豐富，滿分特別喜歡走遊大自然美景，還有文青藝術風格的景點，高雄近年來愈來愈充滿濃郁的藝術氣息，很值得旅人規畫來高雄輕旅行唷。

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！

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