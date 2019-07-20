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1顆只要12元！台中30年生煎肉包　皮薄、咬下炸出飽滿肉餡

點評：包子控快點記下來！！！
ETtoday餓勢力

▲台中中華夜市詹記原味生煎包。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

文、圖／橘子狗愛吃糖

我不是太愛吃觀光夜市創意美食的人，比較老派味覺也就比較愛老派美食，所以中華夜市算是我蠻常覓食的區域，只是有些老味道還是要老台中人提點介紹，像是這攤有點不算起眼的【詹記原味生煎包】，也是在地朋友從小吃到大的美食，生煎包、煎餃、水煎包在夜市無處不見，其實有什麼稀奇呢？（至少我原本是這麼想），結果有天肚子餓經過隨意買來吃，想不到吃完非常喜歡，所以想寫個文章紀錄一下。

▲台中中華夜市詹記原味生煎包。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

雖然中華夜市的觀光客人數不若一中街或逢甲夜市這麼的人山人海水洩不通，大概也只有強檔電影上映或柳川有辦活動時才能看到這邊難得再現人潮擁擠景象，但其實來這逛夜市的人我覺得也不算少，雖然常看有網友說中華夜市沒什麼好吃的，或是台中人根本不太逛中華夜市，那我覺得你可就非常可惜的錯過了很多在地夜市美食。不管是阿斗伯冷凍芋、老蔡大麵羹、陳記涼茶本鋪甜酒釀湯圓都是我常會想念的好味道，而在中華夜市的中華路與成功路口，這攤【詹記原味生煎包】幾乎天天都能看到它擺攤。

▲台中中華夜市詹記原味生煎包。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

是兩個住在附近的在地朋友推薦給我的，他們從小吃很多年到現在還是喜歡。每天傍晚四點開始一直賣到深夜一點，幾乎都看到是阿伯自己一個人擺攤，半夜一點還要能吃得到生煎包的地方也不多啊！目前我也就想得到這攤而已。

▲台中中華夜市詹記原味生煎包。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

▲台中中華夜市詹記原味生煎包。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

▲台中中華夜市詹記原味生煎包。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

下午的時候也是他自己一個人手工把每顆煎包包好，兩個煎鍋交替使用或保溫，只賣生煎肉包、生煎菜包跟奶茶三種，雖然感覺十幾塊一顆算是相當平易近人的定價，不過事實上拿到煎包還是會覺得份量上算不大啊，但口味還是很不錯的。

▲台中中華夜市詹記原味生煎包。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

【招牌生煎肉包 每顆12元│招牌生煎菜包 每顆6元】
肉包比菜包多6元，份量當然也是大了一點，麵皮完全不厚，內餡裹得相當實在，肉包的黑胡椒味算重，不過味道是相當不錯的，紮實好吃，差不多三口份量。裡面有肉汁，但吃多幾顆會感覺較有油膩感，但重口味其實我還蠻喜歡的。

▲台中中華夜市詹記原味生煎包。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

生煎菜包裡面就是純粹高麗菜，一樣偏油些，兩種香氣都很不錯，高麗菜切得較大片，軟脆有口感；「加辣」的話是很台中式加法，老闆直接幫你把辣椒醬罐戳進包子加醬。

▲台中中華夜市詹記原味生煎包。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

辣椒醬有點像是台中山線地區用的「源美辣椒醬」較有辣度，好像不是常見的東泉的味道？解饞來說差不多吃兩三個差不多，不過生煎肉包比較搶手，晚上太晚來就都只剩菜包了。簡單的小攤位，雖然不能說有到驚為天人，但是口味還挺不錯的，吃過會喜歡，有經過的話蠻推薦可以停下來買幾顆試試，看電影或買回家吃都相當適合。

▲台中中華夜市詹記原味生煎包。（圖／橘子狗愛吃糖提供）


詹記原味生煎包│中華夜市

地址：台中市中區中華路與成功路交叉口

時間：16:：00－01：00

消費提醒：不確定店休日，鮮肉包會比較較早賣完。


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關鍵字： 詹記原味生煎包 台中美食 夜市美食 中華夜市 達人美食 美食情報 橘子狗愛吃糖

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