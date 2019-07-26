芋泥瀑布+布丁！台中浮誇冰店　還有整顆西瓜汁、麻辣鍋燒麵

點評：夏天94要吃冰呀：））））

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

有春冰菓室，位在台中科博館斜對面的特色冰品店， 不只有浮誇系的整顆西瓜汁、整顆鳳梨汁，還有賣台灣麵食、台式下午茶鴨血、烤吐司，以及絕不能錯過的季節限定芒果芋見布丁、超值又好吃的QQ芋泥布丁。如果想要吃更多、坐更久，也可以到有春茶館吹冷氣、吃美食。

有春冰菓室位在科博館，博館路門口的斜對面，沿著綠園道走就能到勤美誠品，可說是逛完科博館要繼續往前逛的最佳中繼休息站。

有春冰菓室 不論平假日，只要天氣還不錯人潮就很多，假日以及每周三科博館優惠日更是人潮滿滿，好在用餐的人來的快、去得快，通常不會等太久就能享受到沁心涼快的冰品了。

不同季節會有限定款的水果冰品，冬天有草莓牛奶冰，夏天則有爆炸芒果可以選。

最近台中掀起了一股芋頭熱潮，不只是飲料都是芋頭系列，冰品也要來搶一席之地，愛吃芋頭的人可趁這一波大大滿足一下口慾。

有春冰菓室Menu菜單

這裡的用餐方式採半自助式，到櫃檯點餐取餐，用餐完畢之後記得把餐盤拿到店面旁邊的回收區層架喔～

有春冰菓室 除了冰以外還有新鮮果汁、果汁牛奶及烤土司、燒麻糬，也有鹹食:乾拌麵、鍋燒意麵、麻辣鴨血，想吃飽、喝涼、消暑一次解決。

老陳乾拌麵（正常版）＄60

之前在有春茶館吃過麻辣乾拌麵，讓人很滿意，自家調配熬煮的肉燥放得很多，肥瘦比例吃起來有著瘦肉的口感，但滑潤的油脂又不會顯得過於油膩，旁邊搭配一顆Q彈的貢丸，讓人吃乾拌麵也不覺得單調。

上桌之後記得要快點趁熱拌一拌，以免麵條放冷了黏住喔~這是正常版的大小，如果食量大的人可以+15元加麵。帶點微粗的麵條有點像烏龍麵，熱熱吃時Q彈有勁，放太久會有點像粿仔的口感。Nini個人喜歡有點辣辣的口感，會建議你要點老陳麻辣乾拌麵，那一小搓的辣醬可是影響整道麵條風味的大功臣。

如果很喜歡辣醬，也可以買一罐帶回家，炒飯、拌麵、燙青菜都好吃～

阿嬤麻辣鍋燒麵（蛋麵）＄95

鍋燒麵有兩款麵條可以選，蛋麵或是雞絲麵，粗粗的蛋麵咀嚼起來比較有口感，吸附微辣的湯汁後更美味。

鍋燒麵配料有蝦子、格麗、肉片、一顆蛋、少許青菜。

微辣的湯頭很合妮妮的口味，在夏天喝上這碗熱湯，雖然爆汗卻是暢快淋漓。

滷味雙拚＄60，包含鵝米血、千層豆干。

很多市售米血看起來表面都很平滑，但Blue家自己做的米血糕可都是像有春的米血這樣，會有爆出軟糯的米粒，挾帶著微硬的禽血，吸收了醬汁的整塊米血糕在口中是越嚼越香，所以我們偏愛這種會爆出米粒的米血糕。

不用普通大豆干滷製，而是特別選用千層豆干，讓那層層夾縫飽含著醬汁一起在口中咀嚼，有著微微的甘甜與豆香。

有春冰菓室在一開幕就因為這超級浮誇的整顆鳳梨汁、整顆西瓜汁一炮而紅，至今還是熱賣中！

整顆西瓜汁＄180

店家說是選用甜度高的黑美人或是甜美人品種西瓜，所以整個西瓜汁是完全不用加糖就很甜，而且沒有太多的冰塊去做稀釋，相當原汁原味～一整顆西瓜汁大概兩個大人喝會比較剛好，因為容量其實頗多的。

整顆旺來汁＄180

整顆鳳梨選用的都是金鑽鳳梨，裡面除了鳳梨汁之外，還保留了一些鳳梨果肉，底部加點QQ的椰果增加口感，和西瓜汁一樣都沒有太多的冰塊，所以不太喝冰的人也可以安心飲用，相對的也就是要趁最佳賞味期快快喝完，以免影響果汁風味喔～

來到冰菓室，當然不能沒吃冰，夏季限定的芒果冰可是要趁季節趕快來吃喔～

芒果芋見布丁冰＄180

堆疊得像座芒果小山的芒果冰，底層是加了芒果醬、煉乳的剉冰，上面鋪滿大塊香甜芒果、整顆布丁、還有Q彈的地瓜圓、芋圓。

天氣很熱，喜歡拍照的人必須要快、狠、準的抓緊時間，以免冰山一不小心就崩塌了～

愛文芒果香氣濃，甜度高，店家又切得很大塊，真的是讓愛吃芒果的人吃的很滿足！

淡淡藕紫色芋圓和澄黃色地瓜圓都很Q彈，但不建議放在冰裡面太久才去吃，這樣會影響Q彈度。

這樸素的布丁，沒有深褐色的焦糖但有著蛋香與適中的甜度，原以為是店家自製的傳統手工布丁，一問之下才知道是選用台灣良心企業義美的布丁，難怪吃起來有種樸質的蛋香而沒有市售布丁的甜膩，搭配芒果冰之後讓Blue更加愛上這個布丁～

愛文芒果汁＄80

如果是不能吃冰，但又很想吃微涼的愛文芒果，可以選愛文芒果汁喔!整杯用熟透的愛文芒果，超甜，而且沒有芒果老纖維，感覺就像是在喝芒果泥似的。

QQ芋泥布丁冰＄100

近來台中掀起的芋頭風潮，讓原本對芋頭沒有特別愛好的我也不知不覺地愛上芋頭。

有春的芋頭泥磨的很細緻、濃稠，感覺就像是幫整個剉冰繞了一圈圍脖，上面的芋圓與地瓜圓則是珍珠裝飾。

底層的剉冰則是淋上黑糖，香甜的味道即使融化成冰水，拌著濃稠芋泥也好好吃。

看到不少人是專程來外帶果汁的，雖然乍看果汁價格與份量，感覺好像不便宜，但相對市售手搖飲隨便都是5、60元來說，嚴選水果、純天然的果汁這個價格還是很值得的，尤其許多來科博館的都是小孩子，想消暑的話還是讓孩子多接觸天然的飲品比較好喔。

對有春系列的餐點滿意的，可以試試有春茶館的台灣傳統味，目前有大智店、大墩店可以選。

有春冰菓室

地址：台中市西區博館路101號

電話：04-2310-1717

時間：無公休日，平日11：30－19：00、假日11：00－19：30

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