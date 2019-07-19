韓國必去麗水水族館　走進《藍色海洋的傳說》看真人人魚秀

▲麗水水族館。

記者蔡玟君／韓國報導、攝影

隨著韓劇加持，加上遊輪旅遊方式逐年盛行，位於韓國麗水港一旁的「麗水Aqua Planet海洋世界」現在成為台灣旅客到麗水旅遊的必去景點，旅客可以實際走進韓劇《藍色海洋的傳說》取景地中內，欣賞真人人魚秀與多樣化的海洋生態。

▲麗水Aqua Planet海洋世界外觀。

▲依據展現出的海洋世界不同有不同入口。

▲美麗的海洋隧道。

▲從水族箱外面看旅客宛如置身在藍色海洋的傳說中。

「麗水Aqua Planet海洋世界」是韓國第二大水族館，2012年與麗水世界博覽會同時開幕，也是當地觀光地標之一，2016年因成為李敏鎬和全智賢主演的知名韓劇《藍色海洋的傳說》取景地，更為台灣旅客熟知，4層樓建築內包含稀有種白鯨與貝加爾海豹等在內，共有280多種、3萬4000多隻海洋生物，館方更根據不同海洋生物生活環境分成不同參觀入口，讓旅客可以根據喜好走進變化多端的海洋世界中。

▲麗水水族館內的真人人魚秀。

▲工作人員化身人魚在水族箱中悠遊。

旅客在這裡除了可以穿梭在一座座海洋隧道間，欣賞海洋生物悠遊其中，館方為了宣傳保護海洋並維持海洋乾淨的概念，更推出真人人魚秀，在大型魚缸中，工作人員化身美人魚與各種海洋生物，結合音樂、透過淺顯易懂的戲劇表演，向旅客傳達不要亂丟垃圾，甚至需要做好環保，愛護我們的海洋，兼具寓教娛樂概念的表演，是麗水水族館的看點之一。

▲麗水水族館內有許多海洋生物能夠欣賞。

若是搭乘遊輪旅遊，在麗水港下船後只要步行約10至15分鐘就能抵達，目前從基隆港出發，包括太陽公主號、盛世公主號都有前往麗水旅遊的航次，讓旅客透過遊輪旅遊，更深入探索韓國各地的觀光魅力。

地址：全羅南道麗水市梧桐島路61-11

營業時間：早上10點至晚上19點

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