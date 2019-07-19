旅行社新出「廉航比價服務」！可線上分開刷卡、先買再補資料

▲2019台北夏季旅展,台北夏季旅展,旅展。（圖／記者彭懷玉攝，下圖同）

記者彭懷玉／台北報導

隨著電商平台日益發達，自由行和團體旅遊的比例日漸拉大，日前易遊網才公布自由行的比例高達7成，以「孝親旅遊」佔43%最多，旅行社也不再拘泥於賣「團體行程」，轉而投入單日票券販售、機加酒行程，甚至發展出「機票比價網」概念。

可樂旅遊黃莉雯表示，基於廉航興起，不用花大錢就能飛出國，17日起，可樂旅遊整合18家低成本航空，推出「廉價航空比價系統」，只要一鍵點選即可查詢「有位」、「低價」票，來回行程也可搭配不同航空，讓民眾搜出最划算的機票組合，有點類似Skyscanner概念，但可以一次瀏覽一週的價格，方便行程時間較為彈性的旅客。

▲2019台北夏季旅展今（19日）開展。

黃莉雯說，民眾看到促銷機票，卻在揪人訂票、幫忙輸入資料的當下耽誤了時間，票價已從「優惠票」變成「正常價」，為解決這個問題，可樂旅遊可以針對同一筆訂單進行「先購買再補資料」的服務，比方說，購買人若要同時買5個人的機票，只要先輸入本人資料即可先買入5張，之後再將其他同行者的資料補齊即可。

此外，「個別線上刷卡」服務也為可樂旅遊率先推出，旅客可在同一筆訂單拆成多筆刷卡，或是分享通行碼的方式購買，即使兩人不在同個地方，也能透過輸入單號同時進行線上刷卡，並享有分期零利率和滿額回饋，三五好友結伴出國不用擔心要開口「請款」的窘況。