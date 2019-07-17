旅行業調查：自由行佔比達7成！跟團43％是「孝親旅遊」

▲易遊網 (16) 日公布最新調查，出國自助的比例已高達 70%。（圖／易遊網提供）

旅遊中心／綜合報導

台人出國人次去年飆破1600萬，據旅遊業者觀察，自由行比例已高達7成，最愛跟團的消費客群是「孝親旅遊」，主因是方便家庭旅行，佔比達43％，其次是22％的親子客群。不過有趣的是，近4年跟團人數平均還是有近30%的成長，44% 的民眾優先考慮的是旅行社知名度與口碑，且有約82%的民眾會比較 2-4 家旅行社才會下訂。

易遊網分析，在旅遊地的選擇上，孝親和親子旅遊皆偏好選擇東北亞為多，以日本為大宗，其次為東南亞。孝親旅遊中，有近3成民眾會選擇以自然景觀為主的行程，以日本來說，二、三線城市旅遊，就頗受旅客青睞；而近年遊輪旅行盛行，不少旅客認為，搭遊輪出遊免去舟車勞頓的辛勞，因此有20.3%的民眾會選擇遊輪旅行。

▲搭遊輪出遊免去舟車勞頓的辛勞，因此有20.3%的民眾會選擇遊輪旅遊。（圖／基隆市政府提供）

親子旅遊之中，主題樂園類型佔30.4%最多，因此像東京、大阪、馬新、香港有知名樂園的旅遊地，都是親子旅遊的熱門選擇。根據易遊網2018銷售數據統計，跟團熱門目的地依然是日本為國人的最愛，人數佔比以42.4%居冠，除東京、大阪、北海道的出團量最大外，近年因日本二、三線城市新增許多航點，也帶動旅遊熱潮。排名第2為韓國，以首爾旅遊為多，不過去年開始，釜山旅遊熱度開始攀升，買氣迅速成長。

▲跟團熱門目的地依然是日本為國人的最愛，人數佔比以42.4%居冠。（圖／易遊網提供）

除了熱門目的地外，近2年成長較明顯的新興潛力旅遊地，預期未來熱度仍持續延燒，包含有越南峴港，被評選為「人生必去50個地方之一」，加上有直飛航班，吸引不少旅客前往；土耳其自2016年可申請免費電子簽證，以及稀有特色景點如卡帕多奇亞、棉堡的高討論度，帶動旅遊嚮往。

▲有44%的民眾會優先考慮旅行社知名度與口碑，且有82%的民眾會比較2-4家旅行社，其次才考量行程內容。（圖／易遊網提供）

決策行為方面，根據旅客調查發現，售價並非旅客首要考量，有44%的民眾會優先考慮的是旅行社知名度與口碑，且有82%的民眾會比較2-4家旅行社。其次考量是行程內容，佔39%，再來才是售價，佔14%。而比較跟團商品時，民眾對於食宿安排的重視更甚景點行程，也表示旅客選擇跟團行程時，不單以低價作篩選，搭配食宿品質較佳的商品，民眾選擇意願相對較高。