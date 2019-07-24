點評：J個鍋貼我可以～～～

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

這一篇文章我們從2013年修改到2019年，也可說是見證了 小六鍋貼 的變化歷史，從在水湳市場內一份60元吃到華美西街一份70、80元到現在重新裝潢後的一份95元，雖然每次更新的時候都期待的不要太快漲價…可惜這速度也是飛快的很～原本只賣鍋貼和酸辣湯，2019年7月的改裝再出發則多了新品項牛肉麵。

小六鍋貼開幕當天晚餐時段的人潮排到馬路上去了。

平日的午餐時段也是擠滿人潮，即使大熱天還是很多人甘心排隊，違規停車的車子也占了一線道，如果警察缺業績的話，用餐時段來這裡站兩個小時絕對收穫滿滿。

小六鍋貼販售的品項原本只有鍋貼、酸辣湯，現在多了牛肉麵。

不管內用或是外帶一律先排隊，即使室內用也要排隊點完餐之後由店員帶位入座。

重新裝潢過的小六鍋貼吸收了原本隔壁花山椒定食的店面空間，整個內用區變大也更舒適了。 滿喜歡現在的用餐空間，木質家具、溫暖色調、美麗的花磚地板，如果人多的時候冷氣可以再強一點就完美了~因為這天整個空間擠滿人，可是吃得滿身汗。

以前都可以看得到包鍋貼的畫面，現在都在廚房裡面了。

小六鍋貼的招牌沾醬依舊保留，還多了榨菜、牛油。

2019年鍋貼價格，一份10顆95元，也可以再額外雙數的數量加點，例如12顆、14顆。

最愛小六鍋貼酥脆的底部。

湯汁沒有以前的誇張會爆出來那種感覺。

2019年酸辣湯價格為40元。

牛肉麵，150元，這是2019年新品項，所以我們也點了試試看。

150元的牛肉麵有4大塊厚切的牛腱肉。

半筋半肉滷得還不錯。

麵條是ㄧ般的細麵條，煮得比較軟一些。

湯頭中規中矩，沒有太鹹也不會太醬色。

不過原汁原味單純的吃，對我們來說感覺會較沒有特色一點，會建議多加點榨菜還有很多的麻辣沾醬，這樣會變得比較好吃。

這是2019年的全新紀錄，希望這次的價格能維持久一點，哈哈。

以下包含2018、2013年的照片，可當作歷史回顧，只缺一開始在水湳市場的照片。從水湳市場搬到華美西街二段有一段時日，只賣鍋貼和酸辣湯兩樣餐點，一樣人氣爆棚，假日熱門時段等待1小時以上算是正常。小六鍋貼還被食尚玩家報導封為傳說中有心跳的鍋貼，顆顆爆漿，要小心食用，不然會噴到對面的人。

11點來用餐，開店前已經有人排隊，很多老饕，都知道要先電話預約，10點以後就可以電話預約。

2018年5月 小六鍋貼 價目表

鍋貼一份85元（10顆），可雙數單點，如12、14顆，酸辣湯 $35元，我們從一份70元吃到85元，很多人都說太貴了！不過生意一樣很好。

小六鍋貼都是現包現煎，包鍋貼的人手腳沒有停過，一個大約不到5秒就KO了。

大家都是滿滿的一盤沾醬，就知道這也是小六鍋貼人氣配料。

酸辣湯也是真材實料，雖然不是很大一碗，裡頭卻是餡料滿滿，酸中帶點辣。

端上來的每顆鍋貼外型真的很討喜，像極了元寶，底層那層雪花真煎到脆脆的，搭配上軟Q的鍋貼皮，形成兩種不同口感。

接的就是小六鍋貼的重點了!超級爆漿的內餡，真的每顆鍋貼都會爆漿（2016年）





平日中午建議下午1點以後再過來，比較不會等太久。至於為啥是有心跳的鍋貼呢，小六鍋貼在煎的過程，裏頭的湯汁會不停地翻滾，從外表看像是有心跳在跳動一樣。希望價格不要再漲下去了。

小六鍋貼 爆漿鍋貼

地址：台中市西屯區華美西街二段235號

電話：04 2316 0520（週四、日休）

時間：11：10－賣完 （約18：30）

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