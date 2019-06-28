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大碗只要80元！南投無名牛肉麵 紅燒湯頭+牛肉燉到超軟嫩

Nini and Blue 玩樂食記 Nini and Blue

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▲▼圓環牛肉麵。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

圓環牛肉麵在南投草屯鎮圓環旁，算一算也有40年以上的年資了！在這物價上漲的年代，圓環牛肉麵依然維持親民的價格，經濟實惠，大碗牛肉麵就能飽餐一頓，草屯圓環附近還有圓環牛排、圓環肉圓、炸粿等草屯老店，下次想品嘗草屯在地美食小吃，到市場周圍走走就對了。

▲▼圓環牛肉麵。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

周末假日就會到草屯老街走跳看看有沒有新店家，草屯圓環周邊很多美食小吃，很多家都是老店了！像是牛排、肉圓、炸粿、米粉湯、炒麵等等。圓環牛肉麵是草屯人氣牛肉麵店家，就在圓環轉角處，也是我從小吃到大的味道，因為沒有店名，統稱圓環牛肉麵，網友也稱彎腰兄弟牛肉麵。後來才知道原來店名是圓環牛肉鄭。

▲▼圓環牛肉麵。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

圓環牛肉麵價目表

第一次來吃的人看到價格應該會嚇到，現在很難看到大碗牛肉麵價格80元。

▲▼圓環牛肉麵。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

店內還有小菜滷味可以挑選。

▲▼圓環牛肉麵。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

用餐尖峰時段一等至少半小時，建議可以像我們1點多抵達，人潮少很多。

餛飩麵（大）、牛肉麵（小）、小菜

▲▼圓環牛肉麵。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

紅燒湯頭加上燉得入味的牛肉，以這價位來說CP值算很高。

▲▼圓環牛肉麵。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

餛飩麵（大碗）

這大碗的和小碗的份量真的差很多，食量大的人建議點大碗，份量幾乎是小碗的2倍。

▲▼圓環牛肉麵。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

餛飩麵中加入韭菜和淋上肉燥，提升整碗麵的口感和層次。

▲▼圓環牛肉麵。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

▲▼圓環牛肉麵。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

圓環牛肉麵還有提供小菜，價格接受度很高，點個麵來盤小菜，加點辣椒，就是很豐盛的一餐。

▲▼圓環牛肉麵。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

▲▼圓環牛肉麵。（圖／NINI AND BLUE 玩樂食記提供）

圓環牛肉麵口味整體來說表現中規中矩，加入價格考量的話，整個CP值飆升許多。喜歡吃牛肉麵的人，南投草屯還有老董、向紅、三六九、八點檔牛肉麵，也都是在地人氣店家。

圓環牛肉麵

地址：南投縣草屯鎮青雲街43號
營業時間：中午～晚上（售完）

Nini and Blue 玩樂食記粉絲專頁Nini and Blue 玩樂食記部落格

關鍵字： 圓環牛肉麵 NINI AND BLUE 玩樂食記 達人美食 美食情報 南投美食 草屯美食 牛肉麵

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