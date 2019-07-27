點評：下次就來去這裡看了！

▲位在新橋、汐留站旁的Caretta汐留展望台可以免費欣賞東京的夜景 。（圖／Maruko與 美食有個約會提供，以下皆同，請勿任意翻攝）

旅遊中心／綜合報導

很多人喜歡利用假期去日本玩，而日本最大的都市東京也是非常熱門的旅行地點；然而來到東京，絕對不能錯過的行程就是看夜景，對此，部落客《Maruko與 美食有個約會》就不藏私和大家分享一個除了東京都廳之外還能免費賞夜景的秘密基地！

▲Caretta汐留的46樓展望台 。

位於新橋站旁的Caretta大樓（カレッタ汐留），分別在46和47樓都有一個免費的展望台，雖然這2層樓主要是餐廳，但是其他公共空間的落地玻璃窗就可以讓民眾眺望絢爛的東京夜景，另外還能欣賞到台場、築地市場和東京鐵塔等地的高空風景。

▲台場方向的風景。

Caretta汐留購物廣場靠近銀座和新橋站，利用地下通道可以連通汐留和新橋兩站，在Caretta汐留購物廣場內都有前往46－47樓的指標，另外也設有直達展望台的透明電梯，從踏入電梯之後就有風景可以看；商場也有空橋可以連通附近的大樓，周邊景點則是還有富士電視台的宮崎駿大時計。

▲通往47樓的樓梯，可以更上一層樓 。

▲展望台也設有直達電梯 。

說到東京看夜景的地方，通常較為人知的就是六本木之丘和晴空塔，但是這2地的門票都不算便宜，票價較低但高度也低一點的選擇就是東京鐵塔，再來則是免費但人潮和反光都較多的東京都廳觀景台；相較之下，Caretta反而是個較少人知道的點，下次如果飯店住在新橋或汐留附近，不妨就來這邊看看免費的夜景吧！

▲Caretta汐留購物廣場。

Caretta汐留展望台



地址：東京都港區東新橋1-8-2

開放時間：11:00-23:30

門票：免費

交通：JR線、都營淺草線、銀座線(新橋站)步行約4分鐘或都營大江戶線、百合海鷗線（汐留站）步行約1分鐘

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