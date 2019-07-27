ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

賞夜景免門票！日本隱藏版Caretta汐留展望台　還能看見東京鐵塔

點評：下次就來去這裡看了！
ETtoday旅遊雲

▲日本東京caretta汐留免費夜景。（圖／Maruko與 美食有個約會提供）

▲位在新橋、汐留站旁的Caretta汐留展望台可以免費欣賞東京的夜景 。（圖／Maruko與 美食有個約會提供，以下皆同，請勿任意翻攝）

旅遊中心／綜合報導

很多人喜歡利用假期去日本玩，而日本最大的都市東京也是非常熱門的旅行地點；然而來到東京，絕對不能錯過的行程就是看夜景，對此，部落客《Maruko與 美食有個約會》就不藏私和大家分享一個除了東京都廳之外還能免費賞夜景的秘密基地！

▲日本東京caretta汐留免費夜景。（圖／Maruko與 美食有個約會提供）

▲Caretta汐留的46樓展望台 。

位於新橋站旁的Caretta大樓（カレッタ汐留），分別在46和47樓都有一個免費的展望台，雖然這2層樓主要是餐廳，但是其他公共空間的落地玻璃窗就可以讓民眾眺望絢爛的東京夜景，另外還能欣賞到台場、築地市場和東京鐵塔等地的高空風景。

▲日本東京caretta汐留免費夜景。（圖／Maruko與 美食有個約會提供）

▲台場方向的風景。

Caretta汐留購物廣場靠近銀座和新橋站，利用地下通道可以連通汐留和新橋兩站，在Caretta汐留購物廣場內都有前往46－47樓的指標，另外也設有直達展望台的透明電梯，從踏入電梯之後就有風景可以看；商場也有空橋可以連通附近的大樓，周邊景點則是還有富士電視台的宮崎駿大時計。

▲日本東京caretta汐留免費夜景。（圖／Maruko與 美食有個約會提供）

▲通往47樓的樓梯，可以更上一層樓 。

▲日本東京caretta汐留免費夜景。（圖／Maruko與 美食有個約會提供）

▲展望台也設有直達電梯 。

說到東京看夜景的地方，通常較為人知的就是六本木之丘和晴空塔，但是這2地的門票都不算便宜，票價較低但高度也低一點的選擇就是東京鐵塔，再來則是免費但人潮和反光都較多的東京都廳觀景台；相較之下，Caretta反而是個較少人知道的點，下次如果飯店住在新橋或汐留附近，不妨就來這邊看看免費的夜景吧！

▲日本東京caretta汐留免費夜景。（圖／Maruko與 美食有個約會提供）

▲Caretta汐留購物廣場。

Caretta汐留展望台

地址：東京都港區東新橋1-8-2
開放時間：11:00-23:30
門票：免費
交通：JR線、都營淺草線、銀座線(新橋站)步行約4分鐘或都營大江戶線、百合海鷗線（汐留站）步行約1分鐘

►►►拋開繁雜、出門充電！帶上Visa卡出發吧！

關鍵字： Caretta汐留展望台 東京旅遊 日本旅遊 東京夜景 國外旅遊 達人旅遊 旅遊情報 Maruko與 美食有個約會

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

推薦閱讀

第一家路面店　台灣松屋台北西門町店7/20開幕

秋季到柯南故鄉賞楓泡溫泉！台中直飛日本鳥取9月開飛

漫天紅葉即將來襲！秋季日韓賞楓名勝懶人包

感受日本夏日浪漫金魚花火！東京超好拍3大藝術水族館　

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

挑戰「棒式」成功99元吃麻辣鍋

全台唯一「大型紙迷宮」北車快閃！

美食展飯店Buffet餐券優惠懶人包

北投一日遊絕美觀景平台、40砲陣地

花蓮六十石山金針花季8/3開跑

台灣人不一定玩過！5種花蓮深度旅遊

壽司郎台南安平店、南紡店籌備中

不限次拍到爽！台南女子力星球展

爆炸芋頭甜點　搶先推出父親節蛋糕

台中浮誇系冰店有芋泥瀑布+布丁！

熱門行程

人生沒有音樂很母湯！夏日就該來一場音樂祭！

這個夏日如果沒有音樂，人生甘那係黑白！從7/25至9/01，淡水漁人舞台X貢寮海祭，每週六日聽好聽滿！

最新新聞更多

與海龜親密接觸！澎湖3D壁畫超逼真

免門票！東京隱藏版賞夜景秘密基地

直擊／北市有透明空橋、空中腳踏車

詐騙集團假冒知名訂房網騙信用卡號

彩虹教堂超浪漫！高雄15個免門票景點

不限次拍到爽！台南女子力星球展

瑞穗春天父親節優惠　入住免費升等

客美多咖啡全台最大店點7/31試賣

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366