秋季到柯南故鄉賞楓泡溫泉！台中直飛日本鳥取9月開飛

▲每年秋季的大山紅葉美景。（圖／鳥取縣國際觀光課提供。）



旅遊中心／綜合報導

中部旅客前往鳥取更方便了！繼去年台北－台中直飛鳥取秋季季節包機後，鳥取縣政府今年再度攜手航空公司、旅遊業者重啟包機服務，今年9至11月由華信航空執飛台中飛往鳥取，每周三、六出發。

鳥取不僅擁有日本面積最大的砂丘，也是漫畫名偵探柯南的作者青山剛昌的故鄉，除了有柯南大道、柯南紀念館之外，也將「鳥取砂丘柯南機場」打造成主題機場，柯南迷一定要朝聖。另外，10月中下旬進入鳥取楓紅季節，大山、宇倍神社都是賞楓的著名景點，可安排一趟秋季賞楓溫泉之旅。

鳥取縣與台中市去年締結友好城市，今年包機重新啟動能進一步帶動兩地觀光，台中－鳥取包機從9月4日起，由華信航空直飛，每週三、六出發，由雄獅、山富兩大旅行業者包裝4至5日行程。4日行程走訪山陰山陽地區、5日行程則結合大阪、京都等景點，沿日本海沿岸回鳥取。

▲台北／台中－鳥取包機時間表。（圖／鳥取縣國際觀光課提供。）



從台北出發也有直飛包機航班，長榮航空於10月31日起，以鳥取搭配愛媛松山航點進出，攜手可樂、雄獅、大興、喜鴻、長汎、東南、五福等旅行業者，帶領遊客雙點進出，5日行程可一次暢玩山陰山陽及瀨戶內海等景點。

中華航空鳥取直飛包機則從11月15日至12月1日，每5天一串，由鳳凰旅行社獨包，5天4夜的行程重點在於深度遊覽山陰地區，走訪鳥取砂丘、境港鬼太郎街道、倉吉白璧、足立美術館、穴道湖等山陰地區。