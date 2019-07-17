漫天紅葉即將來襲！秋季日韓賞楓名勝懶人包

圖、文／七逗旅遊網提供
秋天想欣賞爆炸的紅葉美景，絕對別錯過日本、韓國！迫不及待欣賞紅葉的人，最早在9月底就能到日本北海道搶先賞楓，10月，日本東北和韓國的秋天絕景正猖狂，若打算晚一點出發，11月到日本的山陰山陽也很適合看楓景！
▲定山溪之秋。（圖／shutterstock.com提供）
秋天到北海道的五稜郭公園、大沼國定公園、定山溪、洞爺湖、北海道神宮、北海道大學，都能欣賞唯美的秋天。其中五稜郭、大沼國定公園、北海道神宮約在9月底就換上了秋裝，其他賞楓名勝則接力在後。北海道大學還有一條夢幻的銀杏大道，這座唯美的金色世界約在10月底至11月上旬綻放光芒。
日本東北的秋天相當迷人，尤其10月底至11月初，奧入瀨溪流、角館、田澤湖的秋景將整片天空染成了鮮豔的橘紅。奧入瀨溪流號稱「世界第一美溪」，秋天，茂密的楓景、絲綢般的溪流美的很不真實；帶有京都大和風情的角館，是江戶時代武士們的家，當楓紅的季節來臨，更顯得典雅及詩情畫意；日本最深的湖「田澤湖」呈現琉璃般的色澤，和湖邊金黃色的辰子像形成強烈對比，當秋天的紅葉登場，湖景與林景相映，就像名信片上別緻的美景。
▲奧入瀨溪秋景相當夢幻。（圖／五福旅遊提供）
11月打算去日本山陰山陽旅遊，來蘆津溪谷、鰐淵寺，將會遇見美麗的秋天。蘆津溪谷的景色相當豐富，巨石、斷崖、急流、深潭、淺灘、無數個瀑布群層次豐富，除了有包覆整座溪谷的巨木，紅葉也將悄悄現身，交織出美麗的秋天。被林木包園的鰐淵寺充滿神秘的氣氛，秋天最值得一看的楓葉隧道相當浪漫，落了一地的楓紅為這條道路鋪上了天然的橘紅色地毯，既貴氣又優雅。
▲韓國最美賞楓名勝內藏山。（圖／shutterstock.com提供）
鄰近日本的韓國，也是近年大家選擇賞楓的國家，尤其CP值很高，團費價格及景點人潮都不像日本。韓國賞楓最好的時間，落在10月中至11月初，韓國內藏山國家公園、大屯山道立公園、馬耳山道立公園、雞龍山國立公園「楓」姿綽約的景象詩意翩翩，內藏山國家公園被韓國當地人視為最美的賞楓地點，幾乎遮蔽天空的楓葉隧道相當浪漫；秋天，大屯山道立公園的楓紅遍布整座山野。
▲搭大屯山龍門纜車360度賞楓。（圖／shutterstock.com提供）
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