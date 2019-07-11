感受日本夏日浪漫金魚花火！東京超好拍3大藝術水族館　

▲東京金魚藝術展即將進入最後一場。（圖／記者陳涵茵攝）

記者蔡玟君／綜合報導

在東京，承襲自江戶時代附庸風雅的賞金魚文化，已成為東京乃至於整個日本夏日意象。在東京有許多和金魚相關休閒元素，其中就有3處必去「藝術水族館」，即使在室內也可以享受日本夏天的風物詩，感受日本夏日之餘還能躲太陽，大人小孩都能在這裡找到樂趣。

▲世界級金魚藝術展 Art Aquarium2019。（圖／日本三井不動產提供）

◆世界級金魚藝術展 Art Aquarium2019

由日本設計師木村英智所策劃的大型水族館藝術展「Art Aquarium」自2011年起於每年夏季舉辦，2019年則是在日本橋三井Hall裡進行最後一場展出，更具意義在日本橋會場展出主題為「江戶、金魚夏夜涼意」。

▲東京金魚藝術展用金魚與燈光展現魔幻魅力。（圖／記者陳涵茵攝）

今年金魚藝術展展出主題為「江戶、金魚夏夜涼意」，利用約1萬條金魚，結合過往經典水族箱設計，加上華麗璀璨的燈光效果，讓人宛如走進萬花筒般，史上最大規模，也是最後一次的展覽，從即日起只到9月23日為止。



■ 活動期間：2019年7／5～9／23(一～假日）

■ 開放時間：日～五 11:00-22:30（最後入場：22:00）

六～假日前天11:00-23:30(最後入場23:00)

■ 地點：東京都中央區日本橋室町2-2-1COREDO室町15樓

(入口：日本橋三井HALL4樓)

▲墨田水族館。（圖／墨田水族館提供）

◆墨田水族館 金魚WONDERLAND 2019

墨田水族館的「金魚WONDERLAND 2019」今年以懷念為主題，打造充滿昭和氣氛，既復古又可愛的展覽空間。在館內的「江戶rium」內裝飾著昭和年代的海報，也特別選用的充滿復古風情的音樂及香氛，一踏入館內，隨著音樂及香味讓你彷彿穿越時空，感受懷舊氣息。

這次預計會展出日本金魚、琉金、龍晴金魚、鶴頂金魚、朱文錦、燕尾金魚等大約20種不同品種的金魚。還有每天限定200名的體驗活動，此活動免費只要去報名即可參加。「金魚WONDERLAND 2019」讓人好像走入的金魚隧道一般，有著夢幻般的水族館體驗！



■ 活動期間：2019年7／12～10／31

■ 營業時間：9:00-21:00(入場時間在結束時間前1小時結束)

■ 地址：東京都墨田區押上壹丁目1番2號 東京晴空塔5樓「江戶rium」

▲東京品川水族館。（圖／記者蔡玟君攝）



◆品川水族館光雕煙火秀

距離東京品川站高輪口徒步2分鐘的品川水族館是一個結合遊樂設施、水族館和音樂表演場地的設施，從2016年夏天更藉由加碼舉辦煙火光雕秀「NAKED HaNaBi aquarium」，讓人在市內感受到日本的夏天。

▲東京品川水族館也能感受不一樣的光雕秀。（圖／記者蔡玟君攝）

這一場以「煙火」為主體的光雕秀，讓館內處處熱鬧繽紛，水族空間內絕妙融入了日本夏夜的提燈與大鼓等元素，就像一場祭典活動，最後在盛大煙火光雕與海豚的共演，超逼真的360度臨場感非常有趣又充滿日本夏季風味。



■ 活動期間：2019年7／13～9／29

■ 營業時間：①7／13～8／9、8／16～31▶9:00-22:00

②8／10～15▶8:30-22:00 ③其他時間▶10:00-22:00

(入場時間在結束時間前1小時結束)

■ 地址：東京都港區高輪4-10-30 品川王子大飯店內

