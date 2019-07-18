第一家路面店　台灣松屋台北西門町店7/20開幕



▲台灣松屋牛肉飯比日本便宜 。（圖／記者黃士原攝）



記者黃士原／台北報導

日本平價牛丼品牌松屋台灣首家門市於去(2018)年9月正式於新光三越南西三館B1開幕，而經過快半年之後，台灣松屋終於要開出第二家店，台灣松屋台北西門町店7月20日正式開幕，離西門町站1號出口步行1分鐘就到了。

台灣松屋台北西門町店是路面店一號店，營業時間從早上10點到凌晨2點。台灣松屋台北西門町店雖然沒有24小時，但營業時間拉長到凌晨2點，對於許多夜貓族或是玩到半夜的朋友都多了一個宵夜選擇。





▲蔥香半熟蛋牛肉飯。（圖／記者黃士原攝）

台灣松屋開幕初期菜單主推9道主食，包括5款蓋飯及3款定食，其中招牌的牛肉飯（就是大家熟悉的牛丼）中碗69元，比起日本售價89元還要便宜20元，大碗的則是99元。而開幕之後沒多久就停賣的豬排，則是在去年12月恢復供應。除了固定菜單，台灣松屋也有陸續推出各種新菜或限定菜單，像是2月就有推出松屋經典鐵板料理，有牛燒肉定食及豬燒肉定食，7月推出期間限定新菜單黃金雞排蓋飯。





▲黃金豬排蓋飯。（圖／記者黃士原攝）

為了能夠維持與日本的味道一致，除了生鮮是使用台灣在地食材之外，台灣松屋所有使用的醬汁全從日本進口，初期也有日籍員工駐台協助維持品質。至於未來的展店計劃，台灣松屋表示，預計在3年內拓展至9家分店，除了百貨商場之外，也會開設街邊店。