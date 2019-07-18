ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

第一家路面店　台灣松屋台北西門町店7/20開幕

ETtoday餓勢力

▲台灣松屋9/28開幕！9款主食搶先看　牛肉飯比日本便宜 。（圖／記者黃士原攝）
▲台灣松屋牛肉飯比日本便宜 。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

日本平價牛丼品牌松屋台灣首家門市於去(2018)年9月正式於新光三越南西三館B1開幕，而經過快半年之後，台灣松屋終於要開出第二家店，台灣松屋台北西門町店7月20日正式開幕，離西門町站1號出口步行1分鐘就到了。

台灣松屋台北西門町店是路面店一號店，營業時間從早上10點到凌晨2點。台灣松屋台北西門町店雖然沒有24小時，但營業時間拉長到凌晨2點，對於許多夜貓族或是玩到半夜的朋友都多了一個宵夜選擇。


▲蔥香半熟蛋牛肉飯。（圖／記者黃士原攝）

台灣松屋開幕初期菜單主推9道主食，包括5款蓋飯及3款定食，其中招牌的牛肉飯（就是大家熟悉的牛丼）中碗69元，比起日本售價89元還要便宜20元，大碗的則是99元。而開幕之後沒多久就停賣的豬排，則是在去年12月恢復供應。除了固定菜單，台灣松屋也有陸續推出各種新菜或限定菜單，像是2月就有推出松屋經典鐵板料理，有牛燒肉定食及豬燒肉定食，7月推出期間限定新菜單黃金雞排蓋飯。


▲黃金豬排蓋飯。（圖／記者黃士原攝）

為了能夠維持與日本的味道一致，除了生鮮是使用台灣在地食材之外，台灣松屋所有使用的醬汁全從日本進口，初期也有日籍員工駐台協助維持品質。至於未來的展店計劃，台灣松屋表示，預計在3年內拓展至9家分店，除了百貨商場之外，也會開設街邊店。

關鍵字： 美食情報 台灣松屋 西門町美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

標記鮪魚肚！ 水樂園門票省200

台東純白帳篷只要400元、有冷氣吹

情侶必訪嘉義大埔360度夢幻湖景

七夕賞煙火台北2大高空煙火秀

全台最美高架橋在台東金崙！

壽司郎5號店7/31行天宮商圈開幕

調查：跟團有43％是「孝親旅遊」

南投新景點彩繪海盜村21日試營運

東京迪士尼海洋全新園區2022開幕

超夢幻！「7米飄浮地球」終於來台北

熱門行程

最新新聞更多

登南橫公路盡頭！重機馳騁台東→關山

台灣松屋台北西門町店7/20開幕

台北夏季旅展19日起世貿一館登場！

童玩節千萬人次幸運兒可獲大獎

樂航、香草回饋祭！單程688元起

宜蘭消暑健行5大主題路線

隱身台北巷弄的飲料店每口都有料

夾滿4種水果！IG超夯千層蛋糕開幕

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366