點評：內科上班族辛苦惹～





文、圖／華少甫

位於內湖路一段的「Mamma Pasta」，開店已經5年，不僅義大利麵的口味跟價格平易近人，選擇也非常多元，老闆近來體恤內科上班族的辛苦，推出針對內科員工的優惠方案「加麵、飯一律不加價」，且店家堅持不收服務費，相當佛心。

老闆說，這款活動其實是希望內科員工在炎炎夏日工作時，也能吃得更飽，歡迎大家帶親朋友好友來用餐，「到9月30日前，內科員工出示證件，即可享加飯加麵免費的優惠，但優惠不能同時併用喔！」

店裡座位數約60個，平常麵換飯需加10元，加大份量要加20元，焗烤也需加40元，但湯品跟飲料都是喝到飽，「目前我們有奶油培根鮮蔬濃湯跟番茄培根鮮蔬濃湯兩種湯品，每天不定期推出，湯都是我們自己熬煮的。」

店裡的菜單選擇多元，共有9種系列，分別是人氣、奶油、青醬、茄汁、辣味、泰式、南瓜、粉紅醬、XO醬，如果不想吃麵，也可試試店裡的輕食烤餅，共有德式香腸起司、夏威夷起司以及牛肉醬起司等3種口味，每一種都會牽絲喔。

這家店特別的地方，還有每天特價減20元的佛心活動，週一奶油系列、週二青醬系列、週三茄汁系列、週四辣味系列，週五泰式系列，週六南瓜系列，周日人氣系列，每天都會給不同的商品減價。

蒜味塔香墨魚麵 200元

醬汁使用墨魚醬，再加一些蒜片、白酒，搭配新鮮魷魚，適合吃重鹹口味的人，這款麵吃起來有點小辣，口感層次豐富，不是墨魚醬汁單純的死鹹。

奶油明太子義大利麵 180元

這款麵有相對較多的蔬菜，包括蘑菇、玉米筍、花椰菜等，非常適合女生食用，上面的魚卵吃起來也有濃郁顆粒感，搭配奶油醬，口感很濃郁。

辣咖哩雞肉義大利飯 170元

醬汁微辣，但愛吃辣者可能會覺得不過癮，老闆說：「我們都在炒的時候都可以客製化加辣椒，會更香更有味道，歡迎點餐時先跟我們說。」

南瓜雞肉義大利麵 170元

店家自己蒸的南瓜醬汁，口味相對清爽，因為有加奶油，所以奶味偏重，如果客人不喜歡奶味的話，也可以選擇不加，就會有南瓜的甘香。

粉紅醬海鮮總匯義大利麵 200元

食材非常豐富，有蝦子、白旗魚、扇貝、蛤犡、魷魚等，粉紅醬的口感並不像紅醬那樣酸，也不會如白醬般過膩，算是巧妙結合了兩者的精華。

Mamma Pasta

地址：台北市內湖區內湖路一段285巷65弄8-1號

電話：0287519165

營業時間：11：30～14：30（最後出餐14：00），17：00~20：30（最後出餐20：00）

華少的吃貨地圖

不願當個平凡部落客，深信「好吃」不是餐廳唯一的成功原因，喜歡用文字圖片影像紀錄一間店的優缺點，以及隱藏在背後，與你我之間的關聯性。

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