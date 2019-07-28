ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

內科上班族加量免費！內湖Mamma Pasta　還能無限喝湯、飲料

華少的吃貨地圖 華少的吃貨地圖

華少甫，文字工作者／攝影師／Youtuber，不..

點評：內科上班族辛苦惹～
ETtoday餓勢力

▲▼Mamma Pasta。（圖／華少甫提供）

文、圖／華少甫

位於內湖路一段的「Mamma Pasta」，開店已經5年，不僅義大利麵的口味跟價格平易近人，選擇也非常多元，老闆近來體恤內科上班族的辛苦，推出針對內科員工的優惠方案「加麵、飯一律不加價」，且店家堅持不收服務費，相當佛心。

▲▼Mamma Pasta。（圖／華少甫提供）

老闆說，這款活動其實是希望內科員工在炎炎夏日工作時，也能吃得更飽，歡迎大家帶親朋友好友來用餐，「到9月30日前，內科員工出示證件，即可享加飯加麵免費的優惠，但優惠不能同時併用喔！」

▲▼Mamma Pasta。（圖／華少甫提供）

店裡座位數約60個，平常麵換飯需加10元，加大份量要加20元，焗烤也需加40元，但湯品跟飲料都是喝到飽，「目前我們有奶油培根鮮蔬濃湯跟番茄培根鮮蔬濃湯兩種湯品，每天不定期推出，湯都是我們自己熬煮的。」

▲▼Mamma Pasta。（圖／華少甫提供）

店裡的菜單選擇多元，共有9種系列，分別是人氣、奶油、青醬、茄汁、辣味、泰式、南瓜、粉紅醬、XO醬，如果不想吃麵，也可試試店裡的輕食烤餅，共有德式香腸起司、夏威夷起司以及牛肉醬起司等3種口味，每一種都會牽絲喔。

▲▼Mamma Pasta。（圖／華少甫提供）

這家店特別的地方，還有每天特價減20元的佛心活動，週一奶油系列、週二青醬系列、週三茄汁系列、週四辣味系列，週五泰式系列，週六南瓜系列，周日人氣系列，每天都會給不同的商品減價。

▲▼Mamma Pasta。（圖／華少甫提供）

▲▼Mamma Pasta。（圖／華少甫提供）

蒜味塔香墨魚麵　200元

醬汁使用墨魚醬，再加一些蒜片、白酒，搭配新鮮魷魚，適合吃重鹹口味的人，這款麵吃起來有點小辣，口感層次豐富，不是墨魚醬汁單純的死鹹。

▲▼Mamma Pasta。（圖／華少甫提供）

▲▼Mamma Pasta。（圖／華少甫提供）

奶油明太子義大利麵　180元

這款麵有相對較多的蔬菜，包括蘑菇、玉米筍、花椰菜等，非常適合女生食用，上面的魚卵吃起來也有濃郁顆粒感，搭配奶油醬，口感很濃郁。

▲▼Mamma Pasta。（圖／華少甫提供）

▲▼Mamma Pasta。（圖／華少甫提供）

辣咖哩雞肉義大利飯　170元

醬汁微辣，但愛吃辣者可能會覺得不過癮，老闆說：「我們都在炒的時候都可以客製化加辣椒，會更香更有味道，歡迎點餐時先跟我們說。」

▲▼Mamma Pasta。（圖／華少甫提供）

南瓜雞肉義大利麵　170元

店家自己蒸的南瓜醬汁，口味相對清爽，因為有加奶油，所以奶味偏重，如果客人不喜歡奶味的話，也可以選擇不加，就會有南瓜的甘香。

▲▼Mamma Pasta。（圖／華少甫提供）

▲▼Mamma Pasta。（圖／華少甫提供）

粉紅醬海鮮總匯義大利麵　200元

食材非常豐富，有蝦子、白旗魚、扇貝、蛤犡、魷魚等，粉紅醬的口感並不像紅醬那樣酸，也不會如白醬般過膩，算是巧妙結合了兩者的精華。

Mamma Pasta

地址：台北市內湖區內湖路一段285巷65弄8-1號
電話：0287519165
營業時間：11：30～14：30（最後出餐14：00），17：00~20：30（最後出餐20：00）

華少的吃貨地圖
不願當個平凡部落客，深信「好吃」不是餐廳唯一的成功原因，喜歡用文字圖片影像紀錄一間店的優缺點，以及隱藏在背後，與你我之間的關聯性。
部落格粉絲團IG

關鍵字： Mamma Pasta 華少甫 達人美食 美食情報 台北市美食 內湖美食 內湖義大利麵

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

推薦閱讀

全台唯一手搖飲「杯身會自動變色」！翡翠葡萄有滿滿果肉

牛肉一口咬下會噴汁！板橋碳烤牛排店　湯品、飲料還可無限續

一天限量5碗！台北超狂丼飯　「肉滿到炸出來」300元有找

起司瀑布超邪惡！從韓國紅來台灣的「幽浮鍋」、迷宮拼盤

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

想脫魯來這！東台灣3間必去月老廟

夢幻地球降臨台北這個時間最好拍！

挑戰「棒式」成功99元吃麻辣鍋

台灣最北絕美視角「燈塔懸日」

高雄超狂宵夜必吃煉乳炸銀絲卷！

4天限定　首爾植物園開放夜間參觀

旅遊雲小編7天實測超夢幻貓咪行李箱

親子必知「新北兒藝節」8/2起免費玩

全台唯一「大型紙迷宮」北車快閃！

彩虹教堂超浪漫！高雄15個免門票景點

熱門行程

人生沒有音樂很母湯！夏日就該來一場音樂祭！

這個夏日如果沒有音樂，人生甘那係黑白！從7/25至9/01，淡水漁人舞台X貢寮海祭，每週六日聽好聽滿！

最新新聞更多

台虎機票促銷來了！單程799元起

番薯山藥＝NG！這些菜藏超多糖

內湖平價義大利麵內科員工加量免費

Subway宜蘭中山店推買一送一活動

「和平島＋2景點」合照送限量小禮

4顆造型熱氣球加入熱氣球嘉年華

台南川菜老店蟹黃豆腐煲鮮味滿滿！

泡錯營養Bye！6失誤咖啡好處→缺點

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366