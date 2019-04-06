一天限量5碗！台北超狂丼飯　「肉滿到炸出來」300元有找

點評：肉都滿到炸出來，聽到限量就想去吃！

文／華少甫

圖／華文圖影工作室

位於中山國中站旁的野狼炭火丼飯，去年因為媒體報導後一陣爆紅，我前幾天來店裡擔任「一日廚師」，親身體驗製作跟試吃一天只賣5碗的「驚華少肉飯」，再次被這間店的創意跟大器訝異到，忍不住想跟大家說說，這間丼飯店到底有多狂。

說真的，私底下幾乎不會下廚的我，完成品說有多落漆就有多落漆XD，但，這一切仍然不減我對這間店餐點的超高評價。

一家丼飯店的靈魂，便是他們的醬汁！野狼的醬汁不僅純天然，無添加人工色素，還堅持遵循日本師傅傳授的方式熬煮，以天然蔗糖為基底，精心熬製4～5小時，過程相當耗時，需以細火慢燉的方式，讓蔗糖熬出自然的糖色，再加入天然的水果原汁跟四種秘方，每滴醬汁都代表著師傅對自我的執著，同時，這也是店家自傲的「野狼自慢」。

驚華少肉飯 299元

店裡的隱藏版餐點，一天只賣5碗，「驚華」諧音「精華」二字，除了顯示這碗丼飯的肉量驚人（傲視華人市場），諧音中也透露肉質選用帶筋的Choice牛肉肩頸部位，炭火烤出來的肉比一般丼飯店更香，鋪在台梗9號米上，咬下時除了滿滿的肉汁香氣，口感更帶有嚼勁。雖然店家自己謙虛說是「少肉」，但其實光看照片就知道，台灣沒幾家店能用這樣的高CP值，賣這樣的大份肉量丼飯。

私房燉牛 159元

偏向於半筋半肉的私房燉牛，同樣是Choice等級，光是熬煮就要花上一整天的時間，獨門醬汁搭配溏心蛋、花椰菜、韓式泡菜等配菜，非常適合附近上班族來大快朵頤。

炙燒嫩肩丼 289元

肉亮多達5oz，選用美國Choice等級的牛隻上肩部位，肉質中帶膠質牛筋，牛筋受熱厚軟Q適中，是店裡的招牌餐點。客人可以先吃原味肉香的味道，想吃重口味的可以添加玫瑰鹽，或是可以搭配海苔大口吃。

餓狼牛肋丼 299元

店裡的招牌餐點，取自牛肋骨之間所挾帶的精肉，經過炭火高溫的炭烤，筋膜瞬間收縮，也讓口感更加軟Q多汁。

羅斯牛排丼 加肉399元／沒加肉319元

老闆表示，這款丼飯的肉建議吃七分熟，因為「羅斯牛排的部位介於肋眼跟肩胛骨中間，烤出來的肉質會比較偏軟嫩」，七分肉汁加上三分油花，非常香甜可口。

炙焰無骨牛小排 389元

無骨牛小排採用美國Choice等級前胸肋骨部位，結實肉排配上豐富油花，每一口都讓人回味無窮。店家建議客人吃原味九分熟就好，「我們在大火炭烤的過程，已經把牛肉的甜味鎖在裡面，而且入口時還會有一股炭焦香。」

野狼牛丼 169元（限量商品）

同樣是上班族的最愛，牛五花入口時，味道相較於其他丼飯店更加濃郁，秘方就是炭火的香氣。因為是限量餐點，每到餐期就會不到1個小時就被秒殺，如果加60元，肉量也可加倍喔！

野放豬蹄丼 329元

煙燻過的豬腳淋上特製醬汁，再用300度~400度左右的大火炙烤，表皮酥脆中帶有膠質，對於不吃牛肉的客人來說，是最好的丼飯選擇。

BBQ豬肋丼 459元

豬肋排經過600度以上的大火炙燒，上桌時有滿滿的煙燻香氣，表皮微焦讓口感有「咖滋」的脆度，貼心的是，店家還會提供手套給客人，看著肉排的肉塊一片片從骨頭上被撕下，真的用想的都在流口水。

炸物拼盤 299元

用酥脆炸魚塊、爆漿炸雞跟黃金炸豬排等「雞豬魚」3種肉組成的拼盤，是許多上班族來店裡聚餐的必點美食，可以搭配店家特製、顏色如泰式酸辣醬的的甜雞醬，因為有加蒜末跟檸檬汁，口感甜中帶酸，不會過膩。

店裡的胡麻龍鬚跟小魚豆腐沙拉我也非常推薦，售價都是100元；飲料也非常有特色，包括木村信州蘋果、木村信州白葡萄、木村靜岡哈密瓜、木村完熟白桃等四款80元的日式汽水，同樣值得一試。

野狼炭火燒肉

電話：02－25073606

地址： 台北市中山區民權東路三段60巷6號

營業時間：11：30～14：00，17：30～22：00，無公休日