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顏清標也愛吃！台中超狂限量多汁燒鵝　鵝油拌飯吃了會上癮

商妮吃喝遊樂 商妮

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時..

點評：鵝油拌飯超吸引人！
ETtoday餓勢力

▲▼台中Ali88燒鵝之家（原東興路燒鵝之家）。（圖／商妮 提供）

文、圖／商妮吃喝遊樂

喜歡吃台菜料理跟燒鵝的朋友，今天要分享一家超好吃的燒鵝餐廳～Ali88燒鵝之家。他們家的招牌港式燒鵝、玫瑰油雞、脆皮燒肉非常有名，鎮瀾宮董事長顏清標更是這裡的常客，用完餐還會將架上的燒鵝全部打包分送親友。港式燒鵝由50多年香港老師傅每天限量手工製作，皮酥肉嫩又多汁，加上特有的鵝油拌飯味道超香的，真的會一吃成主顧，我們吃過就愛上了。

▲▼台中Ali88燒鵝之家（原東興路燒鵝之家）。（圖／商妮 提供）

Ali88燒鵝之家原本在東興路的時候就是很多媒體報導的台中名店，但是那邊不好停車，搬到黎明路與朝馬二街路口這邊，環境比較舒適而且路邊很好停車，交通更便利。

▲▼台中Ali88燒鵝之家（原東興路燒鵝之家）。（圖／商妮 提供）

Ali88燒鵝之家的用餐空間非常寬敞舒適，以圓桌為主，家庭用餐或團體聚餐都很適合。

▲▼台中Ali88燒鵝之家（原東興路燒鵝之家）。（圖／商妮 提供）

餐點以台菜熱炒為主，招牌的港式燒鵝、玫瑰油雞、脆皮燒肉、還有港式滷味都是人氣必點，價位不貴客單價不到500元就能吃得很開心，CP值蠻高的。

▲▼台中Ali88燒鵝之家（原東興路燒鵝之家）。（圖／商妮 提供）

除了單點菜單另外也有桌菜菜單，價格分6000／8000／10000三種，內容都可以客製化調整，很多公司聚餐或者尾牙春酒都喜歡到這裡用餐，午餐時段人比較少，晚餐則建議先訂位才不會久等。

▲▼台中Ali88燒鵝之家（原東興路燒鵝之家）。（圖／商妮 提供）

大門口的櫥窗裡有好多隻烤好的燒鵝，每一隻大約6斤左右，油亮亮看得出皮很酥脆的感覺，讓人看了口水直流~
平日中午也有提供燒鵝/燒肉便當，需要提前一天預訂才吃的到。

▲▼台中Ali88燒鵝之家（原東興路燒鵝之家）。（圖／商妮 提供）

燒鵝製作工序繁複，一隻燒鵝需要48小時才能上桌，香港老師傅有50年烤鵝經驗，完全手工製作料理燒鵝掌控火侯非常厲害，肉汁跟油脂都封在皮下，師傅切燒鵝劃開瞬間我們在旁邊就能聞到撲鼻香氣，他們家的燒鵝果然是功夫菜，難怪這麼有名。

▲▼台中Ali88燒鵝之家（原東興路燒鵝之家）。（圖／商妮 提供）

港式燒鵝1／4隻 450元

▲▼台中Ali88燒鵝之家（原東興路燒鵝之家）。（圖／商妮 提供）

油亮的表皮非常酥脆，油脂香氣十足，這裡的燒鵝是人氣招牌，沒有預約可是吃不到。

▲▼台中Ali88燒鵝之家（原東興路燒鵝之家）。（圖／商妮 提供）

老闆娘特別介紹他們家的燒鵝跟外面餐廳不一樣，沒有過油，酥脆口感完全靠燒烤功夫，即使放到晚上再吃依然是酥酥脆脆香噴噴，香港老師傅的功夫很厲害！

▲▼台中Ali88燒鵝之家（原東興路燒鵝之家）。（圖／商妮 提供）

燒鵝皮酥肉嫩非常多汁，烤到很入味連骨頭都是香的，單吃就很好吃，沾冰梅醬味道更甜。

▲▼台中Ali88燒鵝之家（原東興路燒鵝之家）。（圖／商妮 提供）

燒鵝都是當天限量製作，想吃記得提前預約，臨時去可是要碰運氣才吃得到。

▲▼台中Ali88燒鵝之家（原東興路燒鵝之家）。（圖／商妮 提供）

▲▼台中Ali88燒鵝之家（原東興路燒鵝之家）。（圖／商妮 提供）

香港師傅的手路菜連醃製蘿蔔與花生都很有水準，尤其是花生有點微微的脆度，跟常吃到的港式燒臘店花生軟軟鬆鬆不太一樣，這個花生有加分喔。

▲▼台中Ali88燒鵝之家（原東興路燒鵝之家）。（圖／商妮 提供）

黃金鵝油拌飯 一桶200元

▲▼台中Ali88燒鵝之家（原東興路燒鵝之家）。（圖／商妮 提供）

別以為這一桶鵝油拌飯看起來陽春沒有什麼，事實上一上桌就能聞到撲鼻的鵝油香氣，讓人受不了。

▲▼台中Ali88燒鵝之家（原東興路燒鵝之家）。（圖／商妮 提供）

攪拌的時候味道更香，鵝油飯裡頭還有油蔥酥、蘿蔔丁增加爽脆口感，加了胡椒提味香辣好吃，沒想到看起來簡簡單單的鵝油拌飯竟然這麼好吃，大推！！

▲▼台中Ali88燒鵝之家（原東興路燒鵝之家）。（圖／商妮 提供）

老闆娘特別拿出今天熬製好的鵝油給我們拍照，鵝油是製作燒鵝時刮取油脂加入油蔥酥自己製作，店內也有販售黃金鵝油一瓶150元（超便宜！），拌飯、拌麵、拌青菜、煮米粉湯都很適合。

▲▼台中Ali88燒鵝之家（原東興路燒鵝之家）。（圖／商妮 提供）

香根干絲 200元

▲▼台中Ali88燒鵝之家（原東興路燒鵝之家）。（圖／商妮 提供）

一般餐廳的干絲都會加入肉絲或肉末，這裡的香根干絲純粹就是豆干絲與香菜根，再加入青蔥辣椒爆炒，味道很香口感蠻嫩的相當清爽開胃，不過我們選小辣有點不過癮，下回要再來試試中辣或大辣一定更下飯。

▲▼台中Ali88燒鵝之家（原東興路燒鵝之家）。（圖／商妮 提供）

油條鮮蚵 320元

▲▼台中Ali88燒鵝之家（原東興路燒鵝之家）。（圖／商妮 提供）

▲▼台中Ali88燒鵝之家（原東興路燒鵝之家）。（圖／商妮 提供）

酥脆的老油條加上大顆飽滿的鮮蚵，有雙重口感，味道鮮甜也很下飯。一般台菜餐廳料理這道菜都會加入豆鼓味道比較鹹比較重口味，這裡的油條鮮蚵沒有太重鹹的調味，吃的到鮮蚵本身的甘甜海味，食材有新鮮喔。

▲▼台中Ali88燒鵝之家（原東興路燒鵝之家）。（圖／商妮 提供）

玉乳飄香鬆 360元

▲▼台中Ali88燒鵝之家（原東興路燒鵝之家）。（圖／商妮 提供）

這一道跟鵝油拌飯一樣，也是他們家的私房料理，全台中只有這裡吃得到。一般的蝦鬆都是乾的，這裡的玉乳飄香鬆作法很不同，炒完蝦仁會加入奶水跟蛋白，變成滑蛋般的香鬆，口感超嫩非常特別。

▲▼台中Ali88燒鵝之家（原東興路燒鵝之家）。（圖／商妮 提供）

把上面的蛋黃畫開，金黃蛋汁流淌而下，口感更加分！我還在拍照就有人受不了想要快點吃～哈哈。

▲▼台中Ali88燒鵝之家（原東興路燒鵝之家）。（圖／商妮 提供）

▲▼台中Ali88燒鵝之家（原東興路燒鵝之家）。（圖／商妮 提供）

吃法跟一般的蝦鬆一樣，但是這個玉乳飄香鬆口感滑嫩非常甘甜，吃得到軟嫩的滑蛋與大顆蝦仁、還有酥脆的油條碎粒，整個非常清爽好嫩好好吃喔～～老人家跟小孩都很愛。

▲▼台中Ali88燒鵝之家（原東興路燒鵝之家）。（圖／商妮 提供）

酸菜白肉鍋小份280元

▲▼台中Ali88燒鵝之家（原東興路燒鵝之家）。（圖／商妮 提供）

▲▼台中Ali88燒鵝之家（原東興路燒鵝之家）。（圖／商妮 提供）

▲▼台中Ali88燒鵝之家（原東興路燒鵝之家）。（圖／商妮 提供）

▲▼台中Ali88燒鵝之家（原東興路燒鵝之家）。（圖／商妮 提供）

有的火鍋餐廳點酸菜白肉鍋是只給湯底，料要再加點另外加錢，這裡的酸菜白肉鍋直接給滿滿一鍋料，肉片、凍豆腐、蛤蜊、玉米還有大量酸白菜，夏天吃這一鍋很清爽，完全不會燥熱。

▲▼台中Ali88燒鵝之家（原東興路燒鵝之家）。（圖／商妮 提供）

酸菜是他們自己醃製的天然發酵酸白菜，口感爽脆好吃，湯頭喝起來不會嗆酸，相當溫潤好喝，喝不夠還可以免費加湯超讚的，一鍋只要280元很超值。

▲▼台中Ali88燒鵝之家（原東興路燒鵝之家）。（圖／商妮 提供）

心得：

Ali88燒鵝之家的台菜很有水準，我們今天點的每一道都很好吃，尤其是港式燒鵝皮酥肉嫩又多汁，無敵讚!黃金鵝油拌飯也是讓人驚艷，味道好香；玉乳飄香鬆口感超滑嫩也很正點。我們點這樣一桌五個人吃不到2000元CP值很高耶～中午時段人比較少不用訂位就可以直接去吃，晚餐的話建議先訂位才不必久等，記得招牌燒鵝一定要先預約才吃的到喔～

Ali88燒鵝之家（原東興路燒鵝之家）

地址：台中市西屯區黎明路二段871號
電話：04 2254 3388
營業時間：11:30～14:00、17:30～21:00（週一公休）

商妮吃喝遊樂
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關鍵字： Ali88燒鵝之家 台中美食 西屯美食 達人美食 美食情報 商妮吃喝玩樂 燒鵝

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