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品茶、嗑戚風蛋糕！台中星之所向Chafé　還能在整片草皮上野餐

商妮吃喝遊樂 商妮

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時..

點評：我要吃戚風蛋糕！！！
ETtoday餓勢力

▲星之所向 Chafé。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

文、圖／商妮吃喝遊樂

台中美術館商圈新開了一家叢林風台灣茶館～星之所向Chafé，外觀看似地中海餐廳或咖啡廳，店內卻是販售台灣在地好茶以及手作茶點，價格意外的親民幾乎都是百元以下CP值很高，店內有一整面台灣保育動物彩繪牆，還有一大片草地，不必曬太陽也能享受野餐氣氛，是個讓人放鬆的好地方。

▲星之所向 Chafé。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

星之所向位在美術館商圈五權七街上，就在五權西三街路口的京華煙雲後方，旁邊巷子就是商妮之前分享過的祕密花園早午餐莎莎莉朵。

▲星之所向 Chafé。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

外觀看起來很像地中海餐廳咖啡館，推開大門就是L型吧台座位區，老闆刻意把座位數減少，就是希望客人來這裡享受悠閒盡量放鬆。

▲星之所向 Chafé。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

吧檯前方落地窗前只有擺放兩張桌子，坐在窗前喝茶看書甚至放空都很舒服，整體來說這裡就是一個慢活空間。

▲星之所向 Chafé。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

抬頭看有一些漂亮的星星造型燈飾，呼應店名星之所向。

▲星之所向 Chafé。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

牆面有一格展示櫃，裡頭是老闆的收藏品，有動漫公仔、獸人還有幾款桌遊，如果你剛好也是收藏迷，可以跟老闆聊得很盡興。

▲星之所向 Chafé。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

後方的座位區有一整面彩繪動物牆，叢林風格相當吸睛!這裡的動物都是台灣原生物種，有台灣石虎、雲豹、寬尾鳳蝶、梅花鹿、台灣草鴞、台北樹蛙、黃山雀，從照片看就很吸引人，在現場看會更有感覺。

▲星之所向 Chafé。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

這一區的座位有階梯式也有小凳子小桌子，可以自行移動比較隨興，選一個舒服的位置坐下來聊天喝茶吃點心很愜意。這一區也是微型空間，店內免費提供投影設備可以包場辦活動，有需要的人請自行詢問老闆。

▲星之所向 Chafé。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

星之所向菜單Menu價位消費方式

店內以賣茶為主茶點為輔，販售福芬茶品、小草作花草茶、琅茶三個品牌的台灣茶與老闆手作甜點，所有食材跟甜點都經過挑剔老闆嚴格把關，每天限量供應，太晚去可是吃不到。

▲星之所向 Chafé。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

福芬茶品是40年老茶館，目前第二代接手，以台灣梨山、南投、石碇的台灣茶為主。價位相當平實，一杯只要88元。

▲星之所向 Chafé。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

小草作花草茶在台北很有名，不用進口原料完全以台灣自產的香草作物、可食花卉為原料，不添加香精香料與防腐劑，保留植物天然純粹風味，研發出好多風味花草茶。

▲星之所向 Chafé。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

琅茶以台灣單品茶為主，產地出乎意料，每一款茶品都有詳細標明產地與特色有自己的故事。老闆說現在消費者都喜歡速成的手搖飲，反而忽略了真正台灣茶的美味。有感於此特別精選三種台灣品牌茶，很用心製作Menu，看著上面的介紹等於上了一堂認識台灣茶的品茶課。

▲星之所向 Chafé。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

整個空間非常舒適，室內就有大片草地，拍照打卡非常好看，不必曬太陽就能享受野餐的感覺真棒！

▲星之所向 Chafé。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

小草作洛陽紫蝶茶（熱）108元

選用苗栗後龍洛神花、雲林蝶豆花、台北紫蘇、台北甜菊組合而成的台灣本土花草茶，浪漫的顏色還沒喝就讓人喜歡。洛神花酸酸的滋味搭配蝶豆花、紫蘇、甜菊，不必加糖就好喝，清爽解膩很適合配茶點。如果喜歡喝甜一點的朋友，店家有提供手工熬煮的黑糖水跟紅糖水。

▲星之所向 Chafé。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

福芬茶品虎醉金萱（冰）68元

這支金萱茶來自高海拔梨山，茶葉都是純手工採摘，沖泡後呈現金黃色澤，喝起來有溫潤回甘的獨特蜜香，完全不會苦澀反而是微微的甜，相當順口好喝。台灣好茶加上好吃的戚風蛋糕，在這裡享受放空是忙碌生活中的小確幸。

▲星之所向 Chafé。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

抹茶戚風蛋糕78元

這裡的戚風蛋糕通通是老闆親自手作，原味68元、其他口味78元，價格不貴。

▲星之所向 Chafé。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

以日本小山園五十鈴抹茶為原料烘烤出來的戚風蛋糕相當蓬鬆Q綿，加上頂級鮮奶油，不甜不膩讓人回味無窮，這裡的戚風蛋糕非常好吃，大推！

▲星之所向 Chafé。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

店內戚風蛋糕在菜單上有10種口味，今天現場的戚風蛋糕只有巧克力和抹茶，我們兩種都點來品嘗。他們家的戚風蛋糕非常蓬鬆壓下去還會回彈空氣感十足，之前我們吃過七個小日子的戚風蛋糕就很喜歡，沒想到這裡的戚風更厲害！老闆也有接受預約訂製整顆7吋戚風蛋糕。

▲星之所向 Chafé。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

▲星之所向 Chafé。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

巧克力戚風蛋糕78元

巧克力戚風使用GODIVA可可粉製作，QQ綿綿像棉花糖好好吃啊～推薦必點，不過每天限量製作有緣才能吃到。

▲星之所向 Chafé。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

瑯茶烏龍紅茶88元

外帶瓶可折價10元，自備環保杯折5元。星之所向的外帶瓶好漂亮，沒空坐下來在店內品嚐，使用外帶瓶也很不錯。
這款烏龍紅茶產地來自阿里山太和，阿里山清心烏龍茶樹大片葉子烘焙出來的紅茶，既是烏龍也是紅茶相當有特色，喝起來香醇回甘，我們第一次喝到這種高山紅茶，讓人印象深刻。

▲星之所向 Chafé。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

鬆餅原味88元／其他口味98元

今天只有原味鬆餅，一份兩片再加上新鮮藍莓、奶油與蜂蜜，擺盤不走浮誇路線，簡單卻好吃。

▲星之所向 Chafé。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

▲星之所向 Chafé。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

這裡的鬆餅使用酵母製作，不是一般咖啡廳常用的預拌粉，吃起來餅皮特別酥脆，用叉子壓會像餅乾碎掉，裡頭口感有點像雞蛋糕但是比較鬆一些更綿一些，不會濕濕軟軟蠻好吃的。

▲星之所向 Chafé。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

原味鬆餅搭配奶油與藍莓，再加上蜂蜜，整個味道蠻香的。

▲星之所向 Chafé。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

乳酪蛋糕原味58元／其他口味68元

▲星之所向 Chafé。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

這款乳酪蛋糕非常濃郁，老闆說他的乳酪用量高達60%算是重乳酪等級，連底下的餅皮都有特別烤過，口感鬆鬆脆脆的不會太硬，整體來說這個乳酪純度很高，起司控應該會很喜歡。

▲星之所向 Chafé。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

連名片都跟人家不一樣，是透明的卡片，當書籤也OK。

▲星之所向 Chafé。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

星之所向有著咖啡廳外貌，骨子裡卻是堅持台灣在地理念，從環境到食材都可以感受到老闆的用心。台灣茶飲與點心都是台灣天然食材，簡單樸素沒有浮誇的擺盤但是一吃就讓人喜歡，這裡是需要親自來品嚐與享受才能知道好在哪裡的一家茶館。今天跟老闆聊天很認同他的理念，我們都喜歡他們家的茶飲跟點心，好吃好拍還有一大面彩繪叢林牆與草地，在這裡可以愜意享受一整個下午時光，值得推薦給大家。

星之所向 Chafé

地址：台中市西區五權七街53號
電話：04 2372 9176
營業時間：13：30～20：30 週日、週一公休

商妮吃喝遊樂
喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～
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關鍵字： 商妮吃喝遊樂 台中美食 達人美食 美食情報 星之所向Chafé 台中美術館商圈美食

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