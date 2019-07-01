點評：日式料理只要200多元，也太划算了。

文、圖／商妮吃喝遊樂

中科商圈周邊有一家網路高評價的日本料理一貫手作壽司，食材新鮮好吃價位不貴，服務親切氣氛很棒，在Google評價高達4.6分，我們每次去都很滿意。以單點為主另外有商業午餐298元起、無菜單料理800元起，享受高質感新鮮美味不必花大錢，值得一再回訪。

一貫手作壽司位在中科商圈外圍的福林路上，靠近國安二路路口地點很好找，路邊好停車開車族不必擔心找停車位。很多人不想到西屯路上人擠人都選擇到這裡用餐，雖然餐廳位在比偏避的地段，生意卻很好。

一進門就看到酒櫃，日本啤酒、清酒、汽水通通有，好喝的獺祭在這裡也能喝到。

座位分兩區，長長一排板前席幾乎坐滿，生意相當不錯。

另一邊是4～6人方桌，一貫的料理非常新鮮又清爽好吃老少咸宜，很多家庭聚餐會喜歡來這裡用餐，我們家也是。

老闆娘非常親切又漂亮，在這裡用餐有種回家的親切感，用餐氣氛舒服愉快，我們家吃到後來跟老闆娘都變朋友了。

老闆也就是板前料理長阿彰師，有30多年日本料理經驗手藝相當精湛，挑選食材相當堅持嚴格，在這裡可以吃到很新鮮的美味，網路上一致好評。





菜單以單點為主，也有商業午餐以及無菜單會席套餐，價位不貴200多元就能吃飽喝足。

除了固定菜單以外還有手寫卡菜單，這些菜色都是每天新鮮進貨的隱藏版，內行的老饕都知道先點這一張最新鮮。





單點的菜色之外，這裡也有無菜單會席料理，價位非常親民，800、1000、1380、2000四種價位，最高級的2000元起豪華版套餐需提前3天預約，臨時去可是吃不到喔～



雖然是單人份套餐，但是兩個人吃再加單點其實就吃得很飽，之前吃過1000元覺得蠻優的，這次我們選了1380會席料理、再加一份商業午餐，三個人吃剛剛好。

一入座就會先送上熱茶以及招待小菜，今天的小菜是主廚自製黃金泡菜，可口又開胃。

商業午餐目前有4種選項，我們選了鰻魚柳川鍋套餐358元，除了主食鰻魚柳川鍋之外，還有沙拉、土瓶蒸、季節煮物、以及白飯，這樣的份量跟內容比起日式連鎖餐廳還要划算耶。

白飯外加一顆蛋，不是拌白飯，而是等一下柳川鍋煮熟後要淋在鰻魚鍋上頭。

商業午餐都有附沙拉跟季節煮物、還有土瓶蒸。沙拉清爽開胃，今天的季節煮物是櫻桃鴨胸肉，軟嫩香甜有水準。

他們家的土瓶蒸好吃料又多。

一整壺裡頭料很多，不只海鮮還有雞肉，倒出來的湯汁甘甜好好喝，這個土瓶蒸女兒超喜歡。

這個鰻魚柳川鍋的鰻魚是將新鮮鰻魚先蒸熟再燒烤，切成片鋪滿滿。底下還有牛蒡絲、金針菇、鴻喜菇、高麗菜，再加上特調醬汁有點類似壽喜燒。

煮滾後淋上打好的蛋汁，整個畫面相當吸睛，尤其是一邊看著蛋汁煮熟冒泡的畫面，一邊聞著甜甜的味道，很療癒耶～

鰻魚有先蒸過再燒烤，肉質不會太過軟爛，在鍋中繼續吸飽甜甜的醬汁與蛋汁，整個滋味特別甜。

把鰻魚鋪在白飯上就成了鰻魚丼飯，香甜的湯汁與軟嫩的鰻魚超好吃的，這個商業午餐不錯耶。接著來看會席料理1380元的內容…

鮟鱇魚肝沙拉

鮟鱇魚肝口感相當綿密細緻，味道蠻甜的，搭配底下和風醋沙拉一起吃很清爽。

刺身

一貫的生魚片都是當天新鮮進貨，今天的生魚片有海鱱魚肚、鮪魚、鮭魚肚、以及胭脂蝦。





一大塊厚切鮪魚吃起來非常過癮。鮭魚肚油脂多非常軟嫩，甜到不行超好吃的！海鱺魚肚帶有QQ的口感，味道也很甜。胭脂蝦最驚喜，非常新鮮好甜好好吃，連蝦頭都有滿滿的蝦膏海味十足！光是這一盤刺身的新鮮度就讓我們讚不絕口。

烤物 焗烤大明蝦

上次吃的烤物是串燒，這次是大隻明蝦。加上美乃滋醬焗烤聞起來味道好香，視覺上也很滿足。新鮮的明蝦肉質Q彈還帶有脆度，香甜美味完全不輸龍蝦耶～這一道很正點。

壽司有三品：捲壽司、散壽司、握壽司。

捲壽司裡頭是大塊鮪魚，還加了細細蔥花吃起來味道不會太重，鮮甜又清爽的捲鮪魚，在夏天吃很適合。

散壽司的料不少，日本大干貝、甜蝦切塊，再加上鮭魚卵，炙燒過後逼出甜味超好吃的。

握壽司上頭有好多軟綿的魚膘，都是當天現殺生魚片取下的新鮮貨，老公大誇他的甜味說一點都不腥，意外的好吃。

燒物 劍旗魚

劍旗魚的肉質比較緊緻，油脂不會太多，略有咬勁在嘴裡甜度漸漸釋放，越咬越甜。

煮物 魚翅鮑魚羹

這一份湯品裡頭有大片魚翅跟鮑魚還有蝦子，海味十足真是大手筆，羹湯味道濃郁鮮香好喝，這一碗有夠讚！

吸物 紅碼頭魚紙鍋

紅碼頭魚就是甘鯛，本身的肉質就很嫩，用紙火鍋的方式呈現很特別。半顆魚頭的份量十足，肉質很嫩又很甜，我們吃得好開心。

馬頭魚湯汁味道鮮甜，還有加上豆腐、紫菜、菠菜、菇類，喝起來清清爽爽無負擔，這種湯頭我喜歡。

甜點

商業午餐的甜點是紫米紅豆湯、會席料理的甜點則是抹茶冰淇淋。兩種都不錯，冰淇淋給女兒吃，我吃紅豆湯，綿綿鬆鬆的飽滿紅豆好吃耶～吃飽喝足再來碗冰冰涼涼的紫米紅豆湯真是舒服。

心得：



一貫手作壽司的食材新鮮好吃，尤其是無菜單會席料理，從沙拉、刺身、壽司、烤物、燒物、煮物、吸物到甜品，一整套吃下來每一道都很正點，份量十足兩個人吃再加單點剛剛好。商業午餐的內容也很豐盛，第一次到他們家的朋友可以從商業午餐入手，相信你會跟我們一樣喜歡這家新鮮平價的日本料理。

一貫手作壽司

地址： 台中市西屯區福林路471號

電話： 04－24619398

營業時間：11：00～14：00、17：00～21：00