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牛肉厚實多汁！台中LAb EAt burger來吧吃漢堡　飲料、咖啡任你喝

商妮吃喝遊樂 商妮

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時..

點評：超大份量不怕吃不飽啦～
ETtoday餓勢力

▲▼台中LAb EAt burger來吧吃漢堡。（圖／商妮吃喝玩樂 提供）

文、圖／商妮吃喝遊樂

科博館附近開了一家小清新的美式漢堡～LAb EAt burger來吧吃漢堡，漢堡麵包都是大顆又紮實的手作的亞麻籽全麥麵包，漢堡肉使用4盎司爆漿牛肉堡份量超多，免服務費還有飲料咖啡喝到飽，試營運我們就來品嘗，新開幕有優惠活動：到店消費打卡按讚享主餐9折（到七月底）。

▲▼台中LAb EAt burger來吧吃漢堡。（圖／商妮吃喝玩樂 提供）

店名叫LAb EAt burger，直接翻譯就是來吧吃漢堡，非常直接。來吧吃漢堡位在健行路上介於博館路與博館三街之間，隔壁就是機車行，深藍色大門目標很好找。

▲▼台中LAb EAt burger來吧吃漢堡。（圖／商妮吃喝玩樂 提供）

有別於一般美式漢堡店大多走運動風，這家來吧吃漢堡的裝潢反而是走小清新的路線，一進門以為是咖啡廳或是義式料理呢。

▲▼台中LAb EAt burger來吧吃漢堡。（圖／商妮吃喝玩樂 提供）

店內座位數不多，以2～4人方桌為主，後方有飲料及咖啡機無限供應，自助取用。一般漢堡店只有汽水可樂，這裡還有咖啡機，而且通通無限喝到飽，這點還不錯，帶小孩來很適合。

▲▼台中LAb EAt burger來吧吃漢堡。（圖／商妮吃喝玩樂 提供）

來吧吃漢堡最新菜單價位消費方式（連結）

點漢堡主餐都有附手搗薯泥或綜合薯條，還有飲料咖啡喝到飽，一份200出頭價位不貴，免服務費用餐時間90分鐘，以科博館周邊消費來說算平價，適合跟好朋友聚會。

▲▼台中LAb EAt burger來吧吃漢堡。（圖／商妮吃喝玩樂 提供）

套餐加點　鮮味南瓜濃湯49元

▲▼台中LAb EAt burger來吧吃漢堡。（圖／商妮吃喝玩樂 提供）

目前濃湯只有南瓜濃湯，以後還會再開發新的口味。南瓜濃湯還有加了蟹肉條，甜甜的滋味小朋友喜歡喝。

▲▼台中LAb EAt burger來吧吃漢堡。（圖／商妮吃喝玩樂 提供）

套餐加點　瓶裝沙拉49元

▲▼台中LAb EAt burger來吧吃漢堡。（圖／商妮吃喝玩樂 提供）

沙拉醬汁有好多種輪流出現，今天是和風油醋醬。蘿蔓葉加上新鮮蔬菜用杯子裝，吃之前搖一搖再用叉子吃，有種挖寶的樂趣。

▲▼台中LAb EAt burger來吧吃漢堡。（圖／商妮吃喝玩樂 提供）

水牛城烤雞翅90元

▲▼台中LAb EAt burger來吧吃漢堡。（圖／商妮吃喝玩樂 提供）

烤雞翅沒有裹粉直接酥炸，吃起來卻不會油膩，皮酥肉嫩香辣入味蠻好吃的，這個烤雞翅我喜歡。

▲▼台中LAb EAt burger來吧吃漢堡。（圖／商妮吃喝玩樂 提供）

洋蔥圈60元

現點現炸吃的到酥脆外皮與裡頭軟綿洋蔥，炸功還不錯。

▲▼台中LAb EAt burger來吧吃漢堡。（圖／商妮吃喝玩樂 提供）

黑白配芝麻堡附綜合薯條、飲料無限暢飲230元

▲▼台中LAb EAt burger來吧吃漢堡。（圖／商妮吃喝玩樂 提供）

他們家的漢堡個頭不小，上下兩個大大漢堡麵包，包夾厚厚漢堡肉、以及滿滿的黑芝麻與白芝麻醬，配色漂亮看了就好想吃。

▲▼台中LAb EAt burger來吧吃漢堡。（圖／商妮吃喝玩樂 提供）

沒有刀叉直接戴手套吃，這裡的漢堡份量超多，要一口吃下巴肯定會脫臼～哈哈…

▲▼台中LAb EAt burger來吧吃漢堡。（圖／商妮吃喝玩樂 提供）

我們請老闆幫忙對切方便拍照，從剖面可以看到厚厚的牛肉堡，4盎司的份量相當厚實，肥瘦比例三比七吃來不會乾柴也不會過於油膩，爆漿的口感很不錯。白芝麻跟黑芝麻雙醬真是絕配而且甜度不會太高，大口咬滿嘴的芝麻與花生香氣，搭配融化的起司與香甜牛肉堡、還有烤洋蔥，鹹與甜多重享受很滿足。

▲▼台中LAb EAt burger來吧吃漢堡。（圖／商妮吃喝玩樂 提供）

▲▼台中LAb EAt burger來吧吃漢堡。（圖／商妮吃喝玩樂 提供）

每一份漢堡主餐都有附手搗薯泥或綜合薯條，我們都選綜合薯條，一次給帶皮薯塊跟黃金地瓜條，兩種都好吃，尤其是地瓜條我超愛。

▲▼台中LAb EAt burger來吧吃漢堡。（圖／商妮吃喝玩樂 提供）

密爾瓦基堡附綜合薯條、飲料無限暢飲220元

▲▼台中LAb EAt burger來吧吃漢堡。（圖／商妮吃喝玩樂 提供）

厚厚牛肉排上頭有一大球手搗薯泥，底下除了生菜還有焦糖洋蔥，整個份量很紮實。手搗薯泥顏色漂亮，剛上桌時我們還以為是蝦仁呢～哈哈…

▲▼台中LAb EAt burger來吧吃漢堡。（圖／商妮吃喝玩樂 提供）

火烤起司牛肉堡相當多汁香甜好吃，甜甜的焦糖洋蔥跟馬鈴薯泥加牛肉堡一起吃正好解膩，非常清爽意外的好吃。

▲▼台中LAb EAt burger來吧吃漢堡。（圖／商妮吃喝玩樂 提供）

老闆說他們自己手工製作亞麻籽全麥漢堡麵包，比起一般美式漢堡店的漢堡來的大顆，口感Q彈略有咬勁，不會濕濕軟軟的很加分。

▲▼台中LAb EAt burger來吧吃漢堡。（圖／商妮吃喝玩樂 提供）

達拉斯堡附綜合薯條、飲料無限暢飲230元

▲▼台中LAb EAt burger來吧吃漢堡。（圖／商妮吃喝玩樂 提供）

菜單上都是牛肉堡，不吃牛的人可以加價30元換雞腿堡，我們這一份就是雞腿堡。達拉斯堡是墨西哥口味，大塊雞腿排上頭有墨西哥辣椒、黑胡椒培根，再淋上特調的墨西哥辣醬，整個香辣帶勁很夠味。

▲▼台中LAb EAt burger來吧吃漢堡。（圖／商妮吃喝玩樂 提供）

一整隻無骨雞腿份量也不少，香煎過後皮酥肉嫩又多汁，搭配香辣的墨西哥醬與墨西哥辣椒非常過癮，愛吃重口味的朋友這一個達拉斯堡推薦必點。

▲▼台中LAb EAt burger來吧吃漢堡。（圖／商妮吃喝玩樂 提供）

心得：

今天吃了三款漢堡，我個人最愛墨西哥辣醬風味的達拉斯堡，不吃辣的朋友覺得密爾瓦基堡特別清爽好吃，愛吃甜的則喜歡黑白配芝麻堡，其實這三款漢堡都蠻好吃的，建議大家可以跟我們一樣，把漢堡分切後再共享美味。另外，他們家的手作亞麻籽全麥漢堡麵包口感很正點，比一般漢堡店的好吃很加分。

基本上這家新開的漢堡店我們都覺得不錯，主餐表現很優，七月底前還有開幕優惠:打卡按讚享主餐九折，以後到科博館附近，又多了一個吃漢堡的口袋名單了。

LAb EAt burger來吧吃漢堡

地址：台中市西區健行路1016號
電話：04 2323 1658
營業時間：10:30～21:30

商妮吃喝遊樂
喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～
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