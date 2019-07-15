點評：最喜歡看飛機了：）））

文、圖／萍子

來桃園看飛機起降，想找桃園景觀餐廳，萍子推薦星海之戀咖啡館star sea，地處蘆竹大古山景點，下午可看永漢高爾夫球場景觀平台綠油油草地，一覽陸海空桃園夜景，飛機降落夕陽美景，越夜越美麗，擁有桃園百萬夜景餐廳封號，平日營業時間到清晨2點，週末開到3點，無用餐時間限制，想待多久就多久，每人低消100元，附近有大古山步道、大古山休閒農業區，桃園秘境景點，少女心大爆發，桃園景觀餐廳必去，大古山景觀咖啡推薦，IG網美打卡桃園景觀餐廳，桃園夜景推薦。

如何造訪星海之戀咖啡館star sea 交通？若要搭乘大眾交通工具，可能得搭乘機捷A10山鼻站，再搭乘計程車上山。地處桃園蘆竹山區，大古山上，建議可能要開車或是騎車去比較方便，停車免收停車費，餐廳旁前後四周都可停車，有寬敞空地。若體力足夠，還可規劃到附近的太古山步道、大古山觀景平台漫步走走。地址：桃園市蘆竹區南山路三段446號。

星海之戀咖啡館，一大特色就是這轉動的大風車造型外觀，遠遠就可見這建築，位於大古山景觀咖啡餐廳推薦，大古山可是桃園熱門看夜景的好去處，附近有不少人氣的景觀餐廳唷，海拔不高，開車來相當方便，在這山上總共有六、七間特色景觀咖啡推薦，星海之戀附近餐廳有：古山星辰景觀咖啡廳Coffee House、海灣星空、151高地景觀咖啡廳，特別聞名是星海之戀咖啡館，星海之戀咖啡館好多年前萍子就朝聖過，這次特別帶爸媽一起來好好享受夕陽、飛機起降，感受這裡的好視野。

一到餐廳，一樓的入口處，提供擺放菜單，記得先拿取菜單，直接挑選想要的位置，一、二樓都可坐，萍子推薦二樓絕佳視野好位置。

菜單用一整桶裝，可想見這裡好生意。

這裡營業時間15：00才開始，一抵達，現場洋傘都還沒打開，提早等候開門，好生意造就絡繹不絕人潮，建議請早，這裡沒有用餐時間限制，想坐多久就待多久，超放鬆的。

這裡距離台北也很近，40幾分鐘路程，開車來訪，輕鬆抵達，比去宜蘭看夜景，更方便。

好天氣適合坐在戶外吹風看風景，旁邊是永漢高爾夫球場，放眼望去盡是整大片綠油油草地，延到桃園市區景色盡收眼底，絕佳觀賞視野。

尋著木階梯往二樓，視野更棒了，一覽無遺，一邊是永漢高爾夫球場的景觀平台，另邊則是山海景、淡水河，美不勝收。

二樓用餐區平台，兩邊風景不同，依照自己喜好挑選位置，每張座位上頭都有寫上數字。

木桌搭配木椅，絕佳視野景觀，海風吹拂，非常涼快。

怕曬太陽選擇這樣的室內座位區，也很棒，景觀無敵。

星海之戀咖啡館 菜單，一整大張A3呈現，提供簡單的熱食、輕食、炸物、甜點鬆餅等，飲料則有鮮果茶、咖啡、茶飲、冰沙、熱飲等應有盡有，平均價位100～200元，推薦愛喝水果的饕客，可挑選水果茶，一大壺，冰涼消暑，每人低消100元，超級實惠平價，跟其他景觀餐廳相比，用餐消費無壓力。

挑選好位置，記得拿著帳單去櫃檯結帳，無用餐時間限制。

點完餐，付賬完，等候服務人員送上飲料即可，記得單據要給他們確認。

一家人來用餐，點不同口味咖啡，拿鐵、冰沙，拿鐵咖啡奶泡很綿密，有水準，好喝，想要冰塊直接去櫃檯加或是拿取即可。

大古山，早期稱為「大崙尖」，海拔151公尺，位於蘆竹鄉東北部的林口台地末端。山頂地形開闊，海風強勁，每年四至五月、九至十月，山頭常見老鷹飛翔，而成為賞鷹景點。大古山因鄰近桃園國際機場，可以欣賞飛機起降，成為這座山的景觀特色。因為視野遼闊闊， 同時也是欣賞夕陽及夜景的熱門景點。大古山附近因而有不少景觀餐廳，提供民眾來此遊憩，看飛機、觀夕陽及賞夜景。

靠高爾夫球場那側的座位最搶手，永漢高爾球場第一排，不管一樓、二樓座位都很熱門。

看飛機降落，搭配整片綠意盎然的草地、遠方的萬家燈火建築，很壯觀，這裡的好視野，超級加分，好適合三五好友，情侶來製造浪漫。

靜靜待著，遠眺還可見打高爾夫球場的人，不斷揮杆畫面。

此區因無高山阻擋，即使海拔不高，仍可遠眺機場、高鐵、竹圍漁港等，甚至最遠可見到淡水八里及觀音山，是相當受歡迎的賞夜景地點之一。

這頭看過去還可見許多間大古山其他間景觀餐廳，這間玻璃屋正是親子很熱門，朝聖必去的古山星辰景觀咖啡廳Coffee House。

飛機起降頻率很高，在這裡聽不到轟轟作響的引擎飛機聲，這樣用餐看美景，比較舒服。

若想要看飛機更近的起降落，萍子建議可去第三航廈（等萍子文），飛機很近，飛機很大，不過很吵，很震撼感。

與家人一起在星海之戀咖啡館 享受了這景觀咖啡館，白天與夜晚不同風情，不同美感，遠眺山海景，飛機起降，一整片綠油油的高爾夫球場，好壯觀，吹著海風，沁涼無比，情侶們又有約會看黃昏賞夜景的好去處，快來玩樂吧，此篇是星海之戀2019文章。

星海之戀咖啡館star sea

地址：338桃園市蘆竹區南山路三段446號（永漢高爾夫球場旁）

電話：0912 222 575

時間：一～四15：00～02：00、五六15：00～03：00、日14：00～03：00

Upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！

本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。

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