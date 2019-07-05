點評：決定下次回高雄要去吃！！





文、圖／橘子狗愛吃糖

這家【猜心泡芙】剛開始的爆紅排隊程度被譽為「高雄最難買泡芙」，從2016年爆紅到現在已經2019年依舊還是可以天天排隊，網路評分還相當高分，GOOGLE「猜心泡芙」評價相當驚人，716則評論有著4.4的超高分數，所以這趟高雄旅行就特別繞過來高雄文化中心站這裡來買看看有多厲害！







下午三點開始營業，從捷運文化中心站4號出口走上來只要3分鐘就能抵達店門口，沒有太大塊的招牌，一下子站在門口也找不太到「猜心泡芙」究竟在哪裡…？後來是發現「一家美髮店＋一家甜點店」招牌才知道，近三點門口開始陸續站人。









原來美髮店是老闆娘媽媽開的，所以就在自家美髮店前擺出泡芙攤車爆紅到現在，想不到我們只是去附近逛逛買飲料想等三點開張再回來買，一走回來整個驚呆！









排隊人龍瞬間已經站滿店門口，還有人幫忙引導人潮排到隔壁的騎樓去以免佔據馬路。（畢竟對面就是大統百貨和平店的停車場入口，所以不要站到馬路上很危險）





一個能爆紅兩年多的泡芙，排隊人潮裡面不分男女和各種年紀（但還是女生居多），（不過大約排隊個40分鐘後人潮就會慢慢變少了，但泡芙每天只賣三小時）已經開店三年依舊排隊，連快閃外縣市都很受歡迎，可見不只是曇花一現的網紅美食。





















攤車的佈置我還蠻喜歡的，整個跟背後美髮店外觀的設計感以木作手作互相映襯，三點到現場乖乖跟上排隊差不多也排了有20到25分鐘，好像也可以事先預訂的樣子。其實偶爾也會看到它們到其他縣市快閃，像是台北跟台中，只是我都太後知後覺沒跟到，有點像是台南的蜷尾家霜淇淋一樣，不只在當地受歡迎，快閃到外地也一樣吸引人。（五月還有個有趣活動，只要到現場表演倒立成功就免費請你吃泡芙哈哈哈哈哈）不確定現場有沒有限制購買數量，但每顆泡芙都是臨櫃點餐時才親手灌進卡士達醬。









除了基本的「金糖原味」以外，其他每天都會有不限定的特別／當季口味推出，所以才叫「猜心」泡芙，就是讓你猜不透每天會出現什麼口味的驚喜！想知道當天會賣哪些口味可以從粉絲頁上面先知道（但我也是問了現場客人才知道）偶爾都會有泡芙以外各種不同類型的甜點推出（ex焦糖泡芙），我這天遇到是甜筒小泡芙。





【金糖原味泡芙50元｜惡魔可可泡芙60元｜蜂蜜檸檬泡芙55元】

後面兩種是當天限定款，泡芙的包裝紙非常可愛，上面畫的圖樣也非常有辨識度，一顆泡芙跟手握主掌心一樣大啊！日本來的泡芙名店也少有這麼大一顆的，泡芙塔殼比一般泡芙更大，50塊錢銅板價雖然也比一般泡芙價格高些，但相當物有所值。





外殼裹糖但非常酥脆，幾乎不太會變軟，擺放一小段時間吃起來依舊還是非常酥脆，光是單吃泡芙殼我就已經非常滿足了！光是基本款「金糖原味」就非常有獨特口味，加了豆漿調和卡士達醬風味，吃起來完全不甜膩非常清爽，尾韻在舌尖有淡淡豆漿香！





「惡魔可可」口味裡面巧克力卡士達一樣擠超滿，帶微苦不甜，還加進一大塊生巧克力，濃郁生巧克力風味跟巧克力卡士達醬是兩種層次的搭配，一樣整顆吃完都不會有甜膩感。





最後是「蜂蜜檸檬」口味我也蠻喜歡的，檸檬味淡淡香氣，後韻也有蜂蜜柔緩香氣。





原本以為可能只是美食節目或網紅捧紅的排隊甜點，想不到完全名副其實的好吃，我覺得不管拿到台灣哪個地方賣都可以算得上是前三名質量的好吃泡芙，吃一次就愛上了，但如果不想辛苦排隊就能買到的話，其實可以等三點四十分過後人就少很多了，真的是蠻值得特地來一趟買一兩顆試試口味，推薦給要來高雄玩的人千萬別錯過！

猜心泡芙

地址：高雄市苓雅區泰順街60號

電話：0965181010

營業時間：03：00Pm─06：00Pm

交通提醒：近捷運文化中心站4號出口步行約3分鐘

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