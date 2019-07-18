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每口都料！台北小巷小象手作坊　芋頭、紫黑米紅豆鮮奶超濃郁

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥..

點評：芋頭控必「喝」的飲料店！！
ETtoday餓勢力

▲▼ 大北大安小巷小象手作坊。（圖／周花花 提供）

文、圖／周花花

隱身捷運忠孝新生站巷弄內，有間很厲害的飲料店《小巷小象手作坊》。招牌主打就是芋頭牛奶，身為一個超級芋頭控，一直把《小巷小象手作坊》收在美食清單內，可終於有機會如願一喝了芋頭牛奶真的超級濃郁，絕對是我目前喝過最濃醇的，紫米紅豆牛奶的表現也很出色，45元左右的價格cp值很高！

小巷小象手作坊
推薦指數：★★★★☆　4顆星
一句短評：台北好喝芋頭牛奶推薦，忠孝新生、北科大不能錯過的特色飲料

店址位在新生北路巷內，靠近市民大道、八德路。真的是超級隱藏版美食，平常路過絕對不會發現，請大家認明下圖這條巷子，從這裡彎進來就會看到了，從捷運忠孝新生站4號出口出來，約是步行4分鐘的距離，鄰近台北科技大學、光華商場、三創生活園區，是許多學生們都會造訪的飲料店。

▲▼ 大北大安小巷小象手作坊。（圖／周花花 提供）

▲▼ 大北大安小巷小象手作坊。（圖／周花花 提供）

店名《小巷小象手作坊》，是由小巷、小象兩名詞結合，老闆是個熱愛「象」的人，裡裡外外都能看到各式象的蹤跡，有人會誤記成「小象小巷」，我承認我一開始也不太確定是怎麼打，但google搜尋還是都能搜得到店家資訊啦。

▲▼ 大北大安小巷小象手作坊。（圖／周花花 提供）

▲▼ 大北大安小巷小象手作坊。（圖／周花花 提供）

《小巷小象手作坊》雖為一家飲料店，但有提供內用座位，空間比想像中寬敞，重點是冷氣很涼，在動不動逼近40度的台灣夏天，是非常加分的設備。

▲▼ 大北大安小巷小象手作坊。（圖／周花花 提供）

《小巷小象手作坊》菜單menu如下，飲料分成中杯、大杯，牛奶與鮮奶的差別在於，牛奶是奶粉泡的，鮮奶則是costco瓶裝鮮奶，價差10元讓大家自由選擇，芋頭、紫黑米、紅豆、薏仁、燕麥、黑糖、豆漿、西米露，可組搭成多種口味的飲品；習慣喝普通飲料的人，也有紅茶、綠茶、烏龍茶、青茶、奶茶等基本款，強調都是天然食材、手工熬煮，新鮮、健康、美味三者同時兼顧。

▲▼ 大北大安小巷小象手作坊。（圖／周花花 提供）

《小巷小象手作坊》有提供外送服務，確切的免費外送金額與可外送地點，建議大家提前一天打電話、或是透過fb粉絲團聯繫店家，會有最準確的答覆啦！

▲▼ 大北大安小巷小象手作坊。（圖／周花花 提供）

超濃醇是《小巷小象手作坊》的特色，雖然早就知道他們家的芋泥很稠，但看到本人還是讓我驚了一下，要非常用力搖晃，才能將芋泥與牛奶混合均勻，店家貼心表示，如果不會搖可以請他們幫忙。

▲▼ 大北大安小巷小象手作坊。（圖／周花花 提供）

芋頭鮮奶—65元

幾乎三分之二杯都是芋泥，光想像就覺得極其濃郁，點餐時店家並未詢問冰塊、甜度，所以推估應該都是固定的，沒在做調整，我很喜歡《小巷小象手作坊》的一點，就是飲品甜度都不會太高，沒有越喝越渴的煩惱，芋頭鮮奶口口都喝得到真材實料的芋泥餡，絕對是我目前喝過最濃郁的芋頭飲品，冰冰涼涼飲用風味最佳。

▲▼ 大北大安小巷小象手作坊。（圖／周花花 提供）

▲▼ 大北大安小巷小象手作坊。（圖／周花花 提供）

紫黑米紅豆鮮奶—55元

紫黑米紅豆的甜度同樣不會太高，可說是偏向養生的程度，用料和芋頭鮮奶一樣毫不手軟，光看這整杯好料，就讓人覺得價格平價不貴了，喝來帶有一點酸味，我想是因為食材原始風味，並未加太多糖調味的緣故，後來也沒鬧肚疼，所以應該不是酸掉，這杯就比芋頭鮮奶好搖很多，風味以紫黑米為主調，紅豆多是口感上的出現，味道並未太融入鮮奶中，我個人愛芋頭多一些。

▲▼ 大北大安小巷小象手作坊。（圖／周花花 提供）

▲▼ 大北大安小巷小象手作坊。（圖／周花花 提供）

身為芋頭控的我，還蠻喜歡《小巷小象手作坊》的芋頭鮮奶，以這樣的用料來說，價格並不算貴，重點是有濃郁芋頭香氣，喝來就是滿足，如果跟我一樣，一直在尋找台北好喝芋頭牛奶的話，推薦你試試《小巷小象手作坊》。

小巷小象手作坊
地址：台北市大安區新生北路一段5巷1號
電話：02 2778 8505
營業時間：週三-週一08:00–17:30 （週二公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

關鍵字： 小巷小象手作坊 台北市美食 大安美食 達人美食 美食情報 周花花 手搖飲 捷運忠孝新生站美食

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