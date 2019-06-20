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炸出濃濃麵香！信義隱藏版炒麵Q彈帶勁　還有滷味、清蒸螃蟹

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥..

ETtoday餓勢力

▲▼小凱悅南村小吃店。（圖／周花花提供）

文、圖／周花花

《小凱悅南村小吃店》是信義區、四四南村附近，有名的老字號美食，我很久以前就吃過《小凱悅南村小吃店》，當時即被彈牙炒麵、好吃滷味所吸引，65元起的麵食料理，以台北市蛋黃區來說還算平價不貴，還有多道熱炒、螃蟹料理，無論想簡單吃個午餐晚餐，或是約三五好友聚會，都很推薦《小凱悅南村小吃店》。

小凱悅南村小吃店

推薦指數：★★★★☆　4顆星
一句短評：信義區美食小吃推薦，近四四南村、101，好吃的眷村菜、炒麵、滷味

《小凱悅南村小吃店》位在莊敬路178巷內，從信義路轉莊敬路過來，巷口是7-11、《Selfish Burger喀漢堡》、《Tino’s Pizza》，正好也在四四南村、信義公民會館正對面，抬頭即見台北101，搭捷運至台北101/世貿站，2號出口出來，約步行5分鐘可到。

▲▼小凱悅南村小吃店。（圖／周花花提供）

週日公休的《小凱悅南村小吃店》，分成午餐、晚餐兩個餐期，網路上評價多是餐點好吃，但服務態度叫人不敢恭維，以致google評論不到4.0分。這天是一個人在晚餐尖峰時段來吃飯，入店前還有點害怕，畢竟太久沒來連點餐流程都忘了，沒想到所遇到的每個店員都很親切，看到我不熟怎麼點餐，耐心地向我說明，從頭到尾態度都非常好，讓我覺得一開始的緊張是多餘的。

▲▼小凱悅南村小吃店。（圖／周花花提供）

還是在文章中，跟大家說明一下《小凱悅南村小吃店》用餐流程，入店後先跟櫃台人員拿點菜單，然後自己找空位坐，生意好時會需要併桌，之後自行再點餐紙上寫下菜名，再交還給櫃檯人員，吃完要離開時才買單結帳。

▲▼小凱悅南村小吃店。（圖／周花花提供）

要吃滷味的人，另外至滷味餐檯夾菜，夾好給店員後要告知桌號，結帳時兩張單會合併計算，付一次錢就行了，滷味價格寫在餐檯旁邊，價錢標示得相當清楚，肉類可做一半、1/3、1/4這點很貼心，就算一個人來也能切點牛肉、牛筋、牛肚來吃。

▲▼小凱悅南村小吃店。（圖／周花花提供）

▲▼小凱悅南村小吃店。（圖／周花花提供）

《小凱悅南村小吃店》菜單如下，共有正反兩面：前面是乾麵、湯麵、熱湯類，有分大小碗，點餐時請記得註明。招牌麵類為炒麵、炸醬麵、涼麵、麻醬麵、番茄麵、大滷麵，湯品則是四寶湯、酸辣湯；背面則是熱炒類，清蒸螃蟹為老饕推薦菜色，只是價格不便宜，預算夠的人可以試試。

▲▼小凱悅南村小吃店。（圖／周花花提供）

▲▼小凱悅南村小吃店。（圖／周花花提供）

▲▼小凱悅南村小吃店。（圖／周花花提供）

桌上調味料推薦辣椒，不是辣椒醬，是辣椒渣與辣椒油那罐，能吃辣的人加一點在麵裡無比對味，辣椒渣的香氣很夠，能讓麵體吃來更加出色。

▲▼小凱悅南村小吃店。（圖／周花花提供）

炒麵─75元（小）

小碗大概是女生一個人吃完會飽的份量，《小凱悅南村小吃店》炒麵之所以好吃，首要功臣就是夠勁的麵條，粗度、勁道兼具，咬來彈牙吃得出麵香，麵體雖粗但醬料卻能完全掛上去。

▲▼小凱悅南村小吃店。（圖／周花花提供）

調味上以醬油為主調，鹹香不死鹹，帶著似豬油的香氣，搭配肉絲、蛋絲、紅蘿蔔絲、高麗菜、青江菜增添風味與口感，完整復刻記憶中的美味，太好吃了非常喜歡、非常推薦！

▲▼小凱悅南村小吃店。（圖／周花花提供）

豆干、滷蛋─10元

滷味們色澤看似清淡，但卻已有入味。主要是用來配著麵類食用，味道如果太重，反而會搶過風采，特別的是有附上一點店家自己炒的蘿蔔乾，鹹香涮嘴夾在一起吃很棒。

▲▼小凱悅南村小吃店。（圖／周花花提供）

時隔許久再訪《小凱悅南村小吃店》，還是相當喜歡。網路上大家討論的店家態度問題，我這次沒有遇到，反而覺得店員們都很親切，我完全願意為了這盤炒麵和滷味，專程來趟信義區，加點辣椒更是好吃啊！

小凱悅南村小吃店

地址：台北市信義區莊敬路178巷14號
電話：0287893628
營業時間：週一～週六12：00─14：30、17：20─21：30（週日公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
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關鍵字： 小凱悅南村小吃店 周花花 達人美食 美食情報 台北市美食 捷運台北101/世貿站美食 信義區美食

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