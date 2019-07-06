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限量30籠！台北犂園湯包有「羅勒鮮蚵口味」　還有大餅捲牛肉

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥..

點評：看起來好好吃啊～
ETtoday餓勢力

▲▼犂園湯包館。（圖／周花花提供）

文、圖／周花花

《犂園湯包館》是住在松山區的朋友，推薦我的中式餐館。除了好吃的上海小籠湯包外，還有特色羅勒鮮蚵湯包、絲瓜蝦仁湯包，湯包類、餅類的評價都蠻高的不僅餐點選擇多、價格也平價，一人300元就能吃飽飽，《犂園湯包館》為捷運南京復興站適合聚餐的美食餐廳。

店址位在南京東路三段巷弄內、靠近復興北路，旁邊即為台北泰式料理吃到飽名店《泰鼎泰式料理》。最近的捷運為南京復興站，5號出口出來約步行2分鐘可抵達。

▲▼犂園湯包館。（圖／周花花提供）

《犂園湯包館》營業時間分成午餐、晚餐兩個餐期，可以事先電話訂位，並且沒有用餐時間限制，非常適合各種類型的聚餐約會，菜色選擇多、大人小孩都會喜歡，不限時更能輕鬆的邊吃邊聊。

▲▼犂園湯包館。（圖／周花花提供）

用餐環境乾淨而明亮，廚房還是開放式的，可以欣賞餐點製作過程。服務人員服務態度蠻好的，會主動介紹食用順序與方法，讓第一次來的我們，都能吃到最美味的料理。

▲▼犂園湯包館。（圖／周花花提供）

《犂園湯包館》菜單如下，餐點品項挺多元的。湯包、蒸餃、燒賣、捲餅、鍋貼、餡餅、鬆糕、流沙包、南瓜芝麻包、芝麻糊、炒飯、麻辣鴨血、熱炒、燉雞湯、油豆腐細粉、小米粥等，可說道道皆招牌。價格以台北市精華地段來說，算是平價不貴，我們今天一人大概300元就吃得蠻飽的，還有很多人氣菜色無胃品嚐。

▲▼犂園湯包館。（圖／周花花提供）

除了定番菜單外，還有另外一小張主廚推薦，若初次來訪不知道怎麼點好的人，可以跟店家要圖片版menu，貼心附上日文、英文，方便外國客人點餐。

▲▼犂園湯包館。（圖／周花花提供）

▲▼犂園湯包館。（圖／周花花提供）

人多的話，也能跟店家預訂10人桌菜，《犂園湯包館》桌菜價格分成4,500元、5,500元、6,500元，在台北市也算蠻便宜的。

▲▼犂園湯包館。（圖／周花花提供）

醬料、薑絲、小菜等，皆擺在自助區，有需要的人可自由拿取，大部份小菜都是一疊40元，上海菜招牌蔥㸆鯽魚則是一盤100元。

▲▼犂園湯包館。（圖／周花花提供）

▲▼犂園湯包館。（圖／周花花提供）

絲瓜蝦仁湯包—190元

店員推薦先從口味最淡的這籠吃起，先說說《犂園湯包館》皮都捏得不錯，薄中帶Ｑ包什麼餡都適合。絲瓜呈現著清甜口感，是很高雅的味道，蝦仁在裡頭提了一絲鮮味，兩者組合的蠻好的，推薦可點。

▲▼犂園湯包館。（圖／周花花提供）

上海小籠湯包—140元

小籠湯包地內餡，加入了老母雞熬煮10小時的自製皮凍，湯汁濃郁但不油膩，豬肉也沒有奇怪味道，配點薑絲頗為合拍。以台北我所吃過的小籠湯包來說，有水準以上的演出，同樣推薦可點。

▲▼犂園湯包館。（圖／周花花提供）

羅勒鮮蚵湯包—190元

《犂園湯包館》招牌菜，菜單上稱是全台首創的獨門料理，每餐限量30籠，看到這天中午還有，立刻毫不猶豫的點了下去。內餡由溫體豬肉、東石鮮蚵、羅勒三者組成，為中西混合創意料理。好豬肉與鮮蚵仔交織出不同層次的甜，羅勒香氣提味卻不搶味，吃下一口確實讓人為之驚驗，而且完全沒有違和感，不愧為招牌確實值得推薦。

▲▼犂園湯包館。（圖／周花花提供）

大餅捲牛肉—130元

捲餅是我認為《犂園湯包館》的另一必點菜色，厚實餅皮在表面煎出迷人油香，口感相當夠咬勁，就算冷掉也很好吃。甜麵醬的搭配功不可沒，成功連結牛肉、蔥段與餅皮，非常出色值得一吃。

▲▼犂園湯包館。（圖／周花花提供）

櫻花蝦炒飯—120元

炒飯炒得粒粒分明，帶有大火炒過的鑊氣。櫻花蝦使用的量不是太多，所以風味吃來不是太明顯。反倒是上頭的柴魚味比較重，有種在吃日式香鬆飯的感覺。

▲▼犂園湯包館。（圖／周花花提供）

特製山東燒雞—190元

曾在《老牌山東水餃大王》錯過山東燒雞，便一直心心念念著這道菜，看到《犂園湯包館》菜單上有賣，二話不說點了下去，漢家魯菜魅力無法擋。山東燒雞是道涼拌菜，印象中會加入花椒，調味偏向辣中帶麻，但這道似乎沒有加入花椒，反倒是用了芥末子，我覺得有一點違和。酸甜二味倒是有的，再帶點蒜頭香氣，雞腿肉並沒有很入味，真要說喜歡的話，大概只有小黃瓜吧，並不是很合我們的胃口。

▲▼犂園湯包館。（圖／周花花提供）

《犂園湯包館》的湯包系列和大餅真的是好吃，私房菜部份可能這次沒有點到喜歡的，之後會想再試試蘿蔔絲酥餅、流沙奶黃包、南瓜芝麻包、麻辣鴨血等菜色，也都是有被網友們推薦的招牌。只能說菜色這麼多，要點到合自己喜好的才會覺得好吃啦，整體來說，《犂園湯包館》還算值得推薦啦！

犂園湯包館

地址：台北市松山區南京東路三段256巷24號
電話：02－27215532
營業時間：週一～週日11：30～14：30、16：30～21：30

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
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關鍵字： 犂園湯包館 周花花 達人美食 美食情報 台北市美食 松山區美食 捷運南京復興站美食 湯包

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