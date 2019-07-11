點評：最喜歡吃水餃了啦~~~

文、圖／周花花

常看我文章的人應該知道，我是個非常愛吃水餃的人，連去咖啡廳也要點水餃，有的水餃吃手藝、有的水餃比創意，雙連這家《紅姊水餃》便是兩者兼顧的小店，牛肉、魚肉、香菇雞肉、梅干豬肉等，水餃口味多達八種，不時還會推出隱藏版，一顆6-8元的價格也算平價不貴，搭配叻沙湯、青木瓜絲等小點，將台灣水餃添了一絲南洋味，《紅姊水餃》是值得推薦的雙連美食。

紅姊水餃

推薦指數：★★★★☆ 4顆星

一句短評：雙連美食小吃推薦，多種口味的手工水餃，平價好吃還有外送服務

《紅姊水餃》位在大同區雙連街上，附近藏有不少雙連美食，從捷運雙連站2號出口出來，步行時間約4分鐘，捷運民權西路站2號出口出來，步行時間約6分鐘。

《紅姊水餃》的營業時間，從早上10點半一路賣到晚上7點半，店內座位數不多，用餐尖峰時段較容易客滿，蠻多人會選擇外帶，中山、雙連附近客人，消費只要滿300元即可享有免費外送服務，大熱天、下雨天懶得出門的上班族，可以揪團訂一下。

《紅姊水餃》菜單如下，水餃一份10顆，可選兩口味做成雙拼：韭黃鮮蝦、鮮牛肉、鮮魚肉、香菇雞肉、高麗菜豬肉、韭菜豬肉、針菇豬肉、梅干豬肉，共有八種口味。不定時會出現隱藏版，像今天就是皮蛋水餃，這可是有客人訂購時才會出現的老饕口味，大家可發摟店家臉書粉絲團，得到最新資訊，其餘餐點還有叻沙麵、叻沙湯餃、酸辣湯、鍋燒麵、小菜等，飲料類則是紅茶、黑木露、冰糖蓮子銀耳露，會最新推出的每日果昔。

以台北市來說，一顆水餃6～8元還算平價不貴，尤其《紅姊水餃》擁有這麼多種口味，除了外帶冷凍外，也能直接幫你煮好現吃，很多店的特殊口味都無法這樣呢！

小菜類也是紅姊每日新鮮現做，擺在冰箱內可自由取用，涼拌青木瓜絲、海帶豆干、涼拌木耳、苦瓜、蓮藕、小黃瓜等，看得出來有下過苦心，非一般現成食材裝盤來賣。

醬料部份擺在櫃檯前自助區，非常推薦他們家的辣椒，同樣是店家自行炒製，加入不同辣椒堆疊出層次，花椒更是我很喜歡的食材，讓水餃吃來多了一點香麻味。

《紅姊水餃》的水餃都是手工包製，從似元寶的外觀就能看出來，個頭渾圓飽滿，能同時吃到皮的Ｑ度與飽滿內餡，若是買冷凍水餃外帶回去自己煮，每顆會便宜1元。

韭黃鮮蝦水餃—8元／顆

一顆八元的水餃，裡頭竟然豪邁地包入一整隻鮮蝦！蝦子新鮮度不錯，size有大完全有在吃蝦子的快感，賣這價格真的便宜，與韭黃豬肉的搭配也算和諧，不愧是店內點餐率很高的人氣口味。

鮮魚肉水餃—7元／顆

我還是第一次看到七塊錢一顆的魚肉水餃，台北通常都是10元起跳，內餡以旗魚、多利魚混合製成，有著旗魚的紮實、多利魚的Q彈，營造出不同口感、雙重享受，紅姊表示他們家的魚肉水餃，就是完完全全只有魚肉，不會再混入其他食材，保證真材實料啦！

香菇雞肉水餃—7元／顆

我最喜歡的口味就是香菇雞肉，非常好吃，內餡使用雞胸肉，口感吃來較一般豬肉水餃紮實，因為脂肪含量較低，有種養生好像不易胖的錯覺(笑)，雞肉餡吃來沒有腥味，有刻意切得比較大塊，保留住雞肉的嚼勁，讓這水餃吃來格外有意思，雖然香菇風味並不突出，反倒是韭菜比較搶眼，依舊瑕不掩瑜，我相當喜歡。

梅干豬肉水餃—6元／顆

將經典客家菜梅干扣肉製成水餃，同樣是個很有趣的口味，梅干與豬肉都弄得比較細，將兩者味道更完整地融合，吃的時候不用擔心梅干菜卡牙縫，淡雅酸味、清香開胃，相當適合炎熱的台灣夏天，一口吃盡台客精華。

香菜皮蛋水餃—8元／顆

今天幸運的出現了隱藏版香菜皮蛋口味，平常不放在菜單中，有客人預訂才吃得到，完全就是得碰運氣，香菜與皮蛋又是很港式的組合，再再讓我佩服紅姊的創意，重點是還很適合做成水餃，完全沒有違合感，皮蛋切得很大塊，完整保留皮蛋QQ的討喜口感，雖然我不是個愛吃香菜的人，不可否認的，這樣搭在一起還真好吃。

叻沙湯餃—95元

多種口味的水餃已經夠厲害了，居然還有南洋風味叻沙湯，湯頭厚實濃郁、奶香十足，微辛微辣喝來相當順口，帶有九層塔香氣，一份95元的叻沙湯餃，裡頭包含10顆高麗菜水餃，是兼具飽足與滿足的平價美食。

紅姊偷偷告訴我，其實叻沙湯最適合搭配魚肉水餃，這麼一說也是，叻沙就是需要海鮮來提鮮提甜，說完後立刻丟了一顆鮮魚肉水餃入湯，搭配起來吃果然合拍，若是要把高麗菜水餃更換成其他口味，補差價就行囉！

小菜—35元／份

涼拌青木瓜絲裡頭，還加入芒果絲，交織出不同層次的酸甜香，龍鬚菜與菇類、木耳、薑絲涼拌，有著麻油香氣，爽口又健康。

小黃瓜幾乎是每家小吃店的必備小菜，但《紅姊水餃》多加了蝦米，在充滿蒜香的重口味調味中，添加蝦米鹹鮮，搭配起來讓小黃瓜更好吃了，小菜類的表現都有水準以上的演出，下次會想再試試蓮藕、苦瓜等其他品項。

每日果昔—65元

每天提供的果昔口味都不一樣，今天則是酪梨、香蕉兩種，我挑了香蕉果昔，裡頭加入大燕麥片、堅果、牛奶打製，不加糖、不加一滴水，滋味可想而知一定很香濃，而且很健康呢，夏天吃飯想配杯飲料，可以有更健康的選擇。

《紅姊水餃》的多種口味水餃，光menu就讓人留下深刻印象，不同口味的水餃表現皆有到位，不是為了創意而創意，而是真的考量過小細節上的搭配，保留食材大塊、原塊的手法我也很喜歡，讓水餃吃來更加過癮，一顆水餃6-8元的售價真的平價不貴，還幫你煮好直接熱騰騰吃，都是我認為《紅姊水餃》值得推薦的原因！

紅姊水餃



地址：台北市大同區雙連街55號

電話：0938 709 800

營業時間：10：30–19：30 （週六公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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