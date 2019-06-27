開店就客滿！東區巷弄裡的四川風味　口水雞又麻又辣超過癮





文、圖／周花花

隱身台北東區、國父紀念館巷弄內的《天府麵庄》，早已是我收藏許久的美食名單。曾在格友的文章中，看到胡天蘭老師推薦過，也有被東森新聞「進擊的台灣」報導，強調道地四川宜賓風味。燃麵、紅油抄手、口水雞、夫妻肺片、生椒牛肉麵、宜賓涼粉等，全是《天府麵庄》的招牌菜，香麻夠味相當好吃。



天府麵庄



推薦指數：★★★★☆ 4顆星

一句短評：國父紀念館美食小吃推薦，好吃的四川燃麵、紅油抄手、口水雞

《天府麵庄》位在光復南路290巷內、靠近延吉街，從捷運國父紀念館站2號出口出來，約步行3分鐘可抵達，這帶也是東區美食小吃一級戰區，很多新舊餐廳來來去去，《天府麵庄》多年來始終屹立在這，可見口味肯定禁得起考驗。

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《天府麵庄》營業時間分成午餐、晚餐兩個餐期，店內座位數不多，強烈建議大家一開店就來，不然很快就客滿了。





裡裡外外貼滿媒體報導，人氣真的很高，像是蘋果日報飲食男女、壹週刊、東森新聞「進擊的台灣」等，平面電視媒體都曾推薦過《天府麵庄》。原本從事科技業的老闆李建宏先生，因為太太彭華雨小姐是四川宜賓人，所以選擇在東區開了這間小店，遵循著傳統家鄉味，在許多食材部份，都選擇自行製作不假他人之手。





《天府麵庄》菜單如下，貼心標明辣與不辣。可簡單分成乾麵類、湯麵類、抄手類、私房菜、涼菜類，價格算是中價位，招牌菜為燃麵、川式涼麵、牛肉麵、炖雞麵、紅油抄手、口水雞、夫妻肺片、辣骨機丁、宜賓涼粉、粉蒸排骨等，可說道道皆主打啊。





另有提供幾款超值組合餐，價錢落在120元─150元間，附贈小菜、湯品可以優惠價加購，是東區上班族午餐省錢的好選擇。









紅油抄手—70元

紅油抄手是今天點的幾道菜中，辣度最和緩的，辣油香氣輕掛在薄皮抄手上，單吃味道也不會覺得太種，抄手個頭小小、吃巧不吃飽，對應價格似乎稍微貴了點。





口水雞—120元

我最愛的一道就是這個口水雞，推薦必點。雞腿經過熬煮、冰鎮、去骨、切塊幾道功法，口感彈牙、沒有雞腥味，搭配的醬料更是夠味，麻、辣、鹹、香四味兼具，大量使用花椒這點我非常喜歡，吃下一口真的會止不住分泌口水，名符其實了口水雞之名！

夫妻肺片—120元

使用川式滷水滷牛腱、豬舌、牛肚，再加入碎花生、香菜做成涼拌，醬料沾裹得十分均勻，同樣走過癮的麻、辣、鹹、香路線，較高的鹹度也適合配著麵吃。









燃麵—60元

來到《天府麵庄》，絕對要點上一碗的就是燃麵，這可是宜賓最具代表的家常菜。自製熟油、青花椒提煉的辣油，拌入自家炸的花生酥、炒芽菜等，燃麵外觀看似簡單，但其實製程蠻複雜的，賣60元好像就比較能接受了。有別於另一家名店《宜賓燃麵》，味道來得溫和許多，花椒的麻與辣油清香和諧搭配著，不會辣得讓人頭皮發麻，加上煮得恰到好處的白麵條，確實挺好吃的。





紅燒牛肉麵—130元

牛肉麵的湯底是以牛骨熬製，有著清甜香氣、順口不燥，上頭一層紅通通辣油，味道看似猛烈，但喝來卻不然，同樣是麻香中帶著些微辣度，灑上大量香菜的味道，也一併融入湯頭前味中。







白麵條吸附湯汁的能力不錯，在湯中泡一會兒，依舊保有Ｑ度，不至過度軟爛，牛肉大概四塊size不大，嫩度還不錯不會乾柴，下次會想試試生椒牛肉麵。





我蠻喜歡《天府麵庄》的調味，麻中帶辣、富層次不死鹹，四川私房菜的表現相當令人驚艷，口水雞、夫妻肺片都蠻好吃的，且具有自家特色，雖然價格不算平價，但偶爾一吃真的不錯，點了整桌香辣過癮啊！

天府麵庄

地址：台北市大安區光復南路290巷51號

電話：0227217846

營業時間：週二～週日11：30～14：00、17：30～20：00（週一公休）

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