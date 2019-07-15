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270度遠眺市景！「羅州BITGARAM展望台」玩100公尺飆速石滑梯

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▲▼韓國羅州BITGARAM展望台。（圖／記者徐溱謐攝）

▲韓國羅州BITGARAM展望台。

記者徐溱謐／韓國報導、攝影

韓國的全羅南道的羅州市是近幾年發展起來的新興城市，市容整齊乾淨，也有不少國家級的大企業進駐。站在「羅州BITGARAM展望台」上，不僅能由上而下欣賞羅州壯觀的市容，還能體驗單軌列車和總長100公尺的飆速石滑梯，非常值得到訪。

▲▼韓國羅州BITGARAM展望台。（圖／記者徐溱謐攝）

▲從展望台上可以270度眺望羅州市景。

羅州BITGARAM展望台在一個小山丘上，要上去可以選擇走木棧道，或是搭可以乘載10多人的單軌列車，沿著坡度直上，以緩慢的速度上去約2分鐘就會抵達，沿途往後看就可以看見羅州市景，但更壯觀的景色還在後頭。

▲▼韓國羅州BITGARAM展望台。（圖／記者徐溱謐攝）

▲上山的單軌列車行速緩慢，約2分鐘可以抵達展望台。

▲▼韓國羅州BITGARAM展望台。（圖／記者徐溱謐攝）

▲軌道沿著斜坡直上，沿途可以欣賞風景。

到了展望台後，搭乘電梯到頂樓就是270度的觀景台，整面玻璃窗外就是整個羅州市，房子整齊的排列著，有些外觀造型特殊的建築是飯店或是大集團的辦公室，住宅區和辦公區相隔不遠，周圍還有綠地和河流，環境非常舒適。

▲▼韓國羅州BITGARAM展望台。（圖／記者徐溱謐攝）

▲羅州的住宅區和辦公區相隔不遠，旁邊就有親水公園。

欣賞完壯闊的羅州市景後，下山可以選擇玩總長達100公尺的石滑梯，因為滑行速度很快，必須先戴上安全帽和護肘，鞋子也要套上特殊的布，沿途如果覺得速度太快，只要張開腳用腳跟摩擦溜滑梯就可以減速，全程都可以自己控制速度。

▲▼韓國羅州BITGARAM展望台。（圖／記者徐溱謐攝）

▲石滑梯的速度很快，要戴安全帽和護肘。

▲▼韓國羅州BITGARAM展望台。（圖／記者徐溱謐攝）

▲起點和中點都有工作人員協助。

在「羅州BITGARAM展望台」不僅有美景可以欣賞，也有刺激好玩的石滑梯，適合各年齡層的遊客，是到全羅南道旅遊不能錯過的景點。

羅州BITGARAM展望台
地址：全羅南道羅州市湖水路77（전남 나주시 호수로 77）

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關鍵字： 韓國旅遊 羅州BITGARAM展望台 全羅南道

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