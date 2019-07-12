曼谷米其林一星主廚客座喜來登泰式餐廳　9道菜3000元有找



▲酥皮炸明蝦配蟹肉酪梨塔塔。



記者黃士原／台北報導

台北喜來登SUKHOTHAI邀請連續兩年獲得《曼谷米其林指南》一星餐廳Chim by Siam Wisdom主廚、同時也被CNN評選為「曼谷十大名廚」的現代料理鐵人Thaninthorn Chantrawan, Noom來台客座，7月12日至8月11日午晚餐時段與SUKHOTHAI傳奇泰籍女廚Rapeeporn Sillapakit, A-Tom攜手推出「星饗暹羅」米其林套餐，每位TWD2,680+10%。





▲煙燻茄子慕斯佐芝麻脆餅、小黃瓜莎莎、泰式魚韃塔。





▲香煎鮭魚佐泰式辣醬。



這次「星饗暹羅」米其林套餐內容有9道料理，大街小巷上包羅萬象的流動攤販，是旅人初臨曼谷的第一印象，「煙燻茄子慕斯佐芝麻脆餅、小黃瓜莎莎、泰式魚韃塔」是Noom主廚將法式料理中「Amuse-bouche開胃小品」的概念融合泰國街邊小食；「香煎鮭魚佐泰式辣醬」則以墨西哥酪梨醬為啟發，融合泰國家庭常用的辣椒膏，創意連接既熟悉又新穎的風味前菜；「炭烤河蝦佐自製辣醬」將泰國蝦高溫炭烤突顯鮮香。





▲炭烤河蝦佐自製辣醬。





▲椰漿煙燻雞肉卷湯。



金縷蝦的「酥皮炸明蝦配蟹肉酪梨塔塔」是Noom主廚在倫敦米其林餐廳時，因穆斯林宗教不食豬肉，捨棄傳統作法改以糖漬蘿蔔取代肉餡，再將春捲絲代以傳統米線，改良出酥脆不油膩的華麗珍味；「椰漿煙燻雞肉卷湯」低溫舒肥與煙燻技法共施展演傳奇名湯-椰漿雞湯；餐後甜點「榴槤舒芙蕾」使用熱帶水果之王稱號的泰國金枕頭榴槤，再搭配椰子冰淇淋。





▲48小時慢煮馬沙曼和牛牛頰咖哩。





▲蟹肉咖哩佐泰式米粉。





▲炭烤鮑魚佐青檸咖哩。



Noom主廚也帶來三款拿手咖哩料理，「炭烤鮑魚佐青檸咖哩」以泰國特有的皺皮檸檬為主味，獨有清香及酸味引出活鮑鮮甜；「蟹肉咖哩佐泰式米粉」泰菜風味之精髓的甲猜入饌提香解腥；「48小時慢煮馬沙曼和牛牛頰咖哩」嚴選澳洲和牛頰肉以低溫烹調釋出豐富膠質。