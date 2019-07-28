台南純白色老宅民宿！房間內就很好拍　還有歐式浴缸超享受

點評：看起來很舒服欸!

▲位在台南巷弄裡的窩好宅老屋民宿。（圖／《安妮的天空 - 旅遊美食親子札記》提供，以下皆同，請勿任意翻攝

旅遊中心／綜合報導

來到了美食之都台南，除了吃美食之外，台南也有許多特色飯店或民宿，在入住時也能發現許多小驚喜。今天就有網友分享了一間位於台南市區的老宅民宿。

▲門外的磚牆和爬藤透漏著老屋的氣息。

這間窩好宅隱身在寧靜的巷弄間，三層樓高的復古建築，融合著歐式與台式的元素，復古的鐵窗、紅磚牆上還有藤蔓攀附，完全讓人聯想不到這是一間民宿。

▲充滿年代感的地板和鐵欄杆。

民宿的一樓是插畫工作室，並非每天開放，平日工作室內不會有工作人員在，但是出入民宿都需要房卡和密碼，安全性也不失分。

沿著很有年代感的樓梯拾級而上來到客房，以白色調為底的北歐房型，原木地板和木質牆面，營造出十分悠閒的鄉村風格，一旁還有搖椅可以在上面放鬆滑手機。一旁的小窗看出去就是台南的日常。房內冰箱、電視和全身鏡一應俱全，給人暖暖的舒服感。





▲電視、冰箱和全身鏡都有。

▲小窗可以看附近街道的日常。

▲超好拍的白牆和搖椅。

▲充滿悠閒感的房間。

以為入住老宅，衛浴就一定很陳舊嗎？那就錯了，走進浴室，除了一貫的白色調外，乾溼分離的設計加上俱全的盥洗備品，以及獨立的歐風浴缸，讓人想在這邊好好泡個澡，民宿方還附贈了兩包入浴粉，即便入住民宿也能有很放鬆的洗澡時光。

▲獨立歐式浴缸。

▲乾溼分離浴室。

雖然窩好宅隱身在巷弄裡，附近也都是民宅因此頗為安靜，但周遭巷弄也會有不少可愛的小店或網美餐廳，距離市區景點騎摩托車也不會太久，如果開車還可以先預約車位，老宅控可不要錯過。

▲附近巷弄也可以挖寶。

窩。好宅

地址:台南市中西區信義街108巷22號

電話：0982050400 / 0982768606