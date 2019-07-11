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IG爆紅的超邪惡飲品　布丁冰沙再加上一顆ㄉㄨㄞ~ㄉㄨㄞ布丁

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▲銀波布丁。（圖／跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活提供)
▲銀波布丁的「布丁冰沙+布丁」。（圖／跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活提供，以下同)

記者黃士原／台北報導

銀波布丁是台南知名老店，其古早味布丁是許多台南人從小吃到大，而這家有著80年歷史的布丁最近突然爆紅，杯裝的布丁冰沙再加上一顆ㄉㄨㄞ~ㄉㄨㄞ的布丁攻佔IG版面。而銀波布丁除了台南安平老店之外，在高雄還有草衙店、大社店及鳳山五甲店3家門市。

銀波布丁在1939年創立於台南，由銀波茶座的吳連春、吳振漢父子將日籍師傅親傳的獨門布丁甜品引進台灣，至今已有80年多歷史，是台灣最早的日式布丁甜點。目前銀波布丁由第三代接手傳香，除了繼續保有傳統手藝讓烤布丁繼續飄香，也將擴大品牌的發展。

▲銀波布丁。（圖／跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活提供)
▲銀波布丁。

▲銀波布丁。（圖／跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活提供)
▲銀波布丁飲品菜單。

銀波布丁除了販售古早味的布丁之外，店裡還販售數款飲品，不過最邪惡就「布丁冰沙+布丁」這款冰飲品，把一顆ㄉㄨㄞ~ㄉㄨㄞ的古早味布丁放在整杯布丁冰沙上，不管是先吃布丁後吸冰沙還是先吸冰沙再吃布丁，都可以吃到滿滿的布丁滋味，布丁控根本難以抵抗。

台南-安平店﻿﻿﻿﻿
地址：地址：台南市安平區安平路462號

高雄-草衙店
地址：草衙道三樓&一樓小攤車(六日才有)

高雄-大社店
地址：高雄市大社區中山路455-1號﻿ ﻿﻿﻿﻿

高雄-鳳山五甲店
地址：高雄市鳳山區維新路91號）﻿﻿﻿﻿

關鍵字： 台南美食 銀波布丁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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