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粉圓Q彈又滑順！台南阿川古早味粉圓冰　滿滿小湯圓撲滿整碗冰

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點評：滿滿的湯圓超過癮的！！
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▲▼台南阿川古早味粉圓冰A Chuan Homemade Tapiocas。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

文、圖／Viviyu旅遊美食世界

每次來台南旅遊總是感到非常炎熱，在這炙熱天氣中總要安排吃冰消暑一下，這次來到海安路上『阿川手工粉圓』，不少在地人都很愛這家店，主要販售著傳統的古早味粉圓，配料大多是店家自己熬煮，都是銅板價格就可以品嚐到，趕緊跟我一同吃冰消暑去。

▲▼台南阿川古早味粉圓冰A Chuan Homemade Tapiocas。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

▲▼台南阿川古早味粉圓冰A Chuan Homemade Tapiocas。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

這間『阿川粉圓』大多數在地人都認識，原本是在水仙宮市場附近小攤販，後來才搬到現在康樂市場的這個位置，內用區就只有店家前這幾張桌椅。

▲▼台南阿川古早味粉圓冰A Chuan Homemade Tapiocas。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

門口就放著爺爺級的古董腳踏車，這應該是早期沿街叫賣時所使用器具，現在成為店內最醒目招牌。

▲▼台南阿川古早味粉圓冰A Chuan Homemade Tapiocas。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

這是店內最多人點的挫冰，配料共有十種可以搭配選擇，都是只要銅板價格就可以吃到。

▲▼台南阿川古早味粉圓冰A Chuan Homemade Tapiocas。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

當天到達時已經接近中午時間，門口早已經被排隊的客人給佔滿，趕緊找個可以坐下來用餐的地方。

▲▼台南阿川古早味粉圓冰A Chuan Homemade Tapiocas。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

▲▼台南阿川古早味粉圓冰A Chuan Homemade Tapiocas。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

除了挫冰外還有不少飲品可選擇，粉圓裝在飲料杯內邊走邊喝，當然也是我愛喝的飲料。

▲▼台南阿川古早味粉圓冰A Chuan Homemade Tapiocas。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

粉圓愛玉$40

這碗粉圓愛玉絕對是經典的古早口味，小顆的手工粉圓格外Q彈滑順，不像大粉圓需要咬很久，直接用喝的可以瞬間就吞下肚子。

▲▼台南阿川古早味粉圓冰A Chuan Homemade Tapiocas。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

手工做的格外充滿愛玉香氣，並多了份自然甘甜滋味在其中，自然的軟Q口感可是會讓人越喝越順口。

▲▼台南阿川古早味粉圓冰A Chuan Homemade Tapiocas。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

挫冰 任選一種$30 任選三種$40 任選四種$50

點碗傳統挫冰也是不可少，有十多種配料可以做挑選，大多都是自己製作的，天氣熱吃上一碗暑氣全消。

▲▼台南阿川古早味粉圓冰A Chuan Homemade Tapiocas。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

配料已經都被蓋在挫冰下面，上方淋上黑糖醬汁甜而不膩，經典的粉圓與湯圓可是絕對不可少。

▲▼台南阿川古早味粉圓冰A Chuan Homemade Tapiocas。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

另一碗挫冰只想湯圓而已，店家就貼心把湯圓撲滿在上面，形成這幅漂亮的美麗冰品，小湯圓Q彈很富有嚼勁，越嚼越散發出香甜的滋味。

▲▼台南阿川古早味粉圓冰A Chuan Homemade Tapiocas。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

來到『阿川手工粉圓』吃碗冰品，瞬間讓身體裡暑氣全消，只要花銅板價格就可以吃上一碗用料實在有著絕佳口感，甜而不膩口的好滋味會讓人回味無窮，道地的古早味絕對是最愛部份，不管是內用或外帶都很適合，有機會路過可別錯過了。

阿川古早味粉圓冰A Chuan Homemade Tapiocas

地址：台南市中西區海安路一段康樂市場82號
營業時間：週一至週五、週日10:00–22:30、週六10:00–23:00
電話：（06）223-9373

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關鍵字： 阿川古早味粉圓冰 A Chuan Homemade Tapiocas 台南美食 台南冰品 康樂市場美食 達人美食 美食情報 Viviyu旅遊美食世界

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