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外皮酥脆不油！台南大丸家手作炸雞甜甜圈　內餡包炸雞、臭豆腐

愛比妞的美食地圖 愛比妞

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..

點評：餐盒好Ｑ～
ETtoday餓勢力

▲大丸家-手作炸雞甜甜圈。（圖／愛比妞提供）

文、圖／愛比妞

台南便當外帶好可愛呦～還記得大丸家-手作炸雞甜甜圈剛開幕的時候，我有跑去內用，這陣子看到有出外帶餐盒，覺得好可愛，不來拍一下感覺對不起自己XD趕快跟我一起來看看這外帶餐盒吧～

▲大丸家-手作炸雞甜甜圈。（圖／愛比妞提供）

木質調的門面，帶點日式的感覺，店址位於永福路一段上，對面則是台南知名的百貨，新光三越新天地，周邊還鄰近台南新的美術館，台南美術館二館，距離藍晒圖文創園區也不遠，吃飽還可以去逛逛，如果在新光三越裡面上班的櫃姐，也想吃炸雞甜甜圈的話，可以先打電話問問看可否外送呦～

▲大丸家-手作炸雞甜甜圈。（圖／愛比妞提供）

大丸家－手作炸雞甜甜圈菜單MENU

有日式咖哩飯套餐、單點炸物、飲品可以選擇，咖哩飯有甘口及辛口，兩種口味，炸雞甜甜圈口味還不少耶～有幾個口味我覺得蠻特別的，馬上決定要點來試試。

▲大丸家-手作炸雞甜甜圈。（圖／愛比妞提供）

台南便當大丸家－手作炸雞甜甜圈

哇哇哇～打開擺起來超可愛的！相機沒先餵個飽怎麼可以！覺得欠吃又欠拍，甜味的甜甜圈不稀奇，大丸家甜甜圈是鹹口味的呦～有著可愛的甜甜圈外表，趕快來看看有什麼好吃的吧～

▲大丸家-手作炸雞甜甜圈。（圖／愛比妞提供）

大丸家－手作炸雞甜甜圈外帶餐盒

長型的便當盒，感覺有特別挑過，我覺得蠻適合帶去野餐，不用自己煮的很辛苦，又有好吃好看的便當，野餐偷吃步可以考慮，吃膩一般便當，也可以換換口味。

▲大丸家-手作炸雞甜甜圈。（圖／愛比妞提供）

臭豆腐炸雞甜甜圈／咖哩飯$220　附小菜

菜單上一看，我就想點這個了，臭豆腐口味感覺也太酷了吧！如果不想吃咖哩飯的話，炸雞甜甜圈也可以另外單點。

▲大丸家-手作炸雞甜甜圈。（圖／愛比妞提供）

▲大丸家-手作炸雞甜甜圈。（圖／愛比妞提供）

外層有紅色淋醬的甜甜圈是臭豆腐口味，裡面有炸雞搭配，帶點辣度，炸雞口感帶有嚼勁，不會柴，外皮酥香脆不油膩，還有臭豆腐的香氣，真的有吃臭豆腐的感覺，我覺得蠻特別的，如果你喜歡挑戰不同味蕾的朋友，可以點這個！

▲大丸家-手作炸雞甜甜圈。（圖／愛比妞提供）

海味甜甜圈／咖哩$220　附小菜

上款甜甜圈乍看下我還以為是抹茶的，但是大丸家沒有賣甜味的甜甜圈啦！是外面撒上海苔粉的海味甜甜圈～

▲大丸家-手作炸雞甜甜圈。（圖／愛比妞提供）

這道我們一樣選擇搭配咖哩飯，日式咖哩帶點甘口風味，咖哩香氣濃郁下飯，小朋友也可以吃，不會辣～還有燉透的馬鈴薯以及蘿蔔，甜甜圈也可以沾上咖哩醬也很不錯。

▲大丸家-手作炸雞甜甜圈。（圖／愛比妞提供）

海味甜甜圈，綠色的海苔，裡面有蝦、花枝、魚漿一起搭配，咬下後滿滿的海鮮吃味，還吃得到蝦子及花枝的口感，外層香酥可以搭配上酸辣醬很對味耶～

▲大丸家-手作炸雞甜甜圈。（圖／愛比妞提供）

單點／特濃起司雞肉$110

▲大丸家-手作炸雞甜甜圈。（圖／愛比妞提供）

想要這麼牽絲，一定要趁熱撥開才有呦！起司口感彈軟，表皮撒上點糖粉，裡面有起司搭配雞肉，起司味道香濃可口。

▲大丸家-手作炸雞甜甜圈。（圖／愛比妞提供）

▲大丸家-手作炸雞甜甜圈。（圖／愛比妞提供）

招牌黑醬炸雞$100

炸雞口味的招牌甜甜圈，外皮香脆，裡面包夾炸雞肉塊，黑色醬汁酸甜酸甜，是煙燻醬，感覺裡面的肉有先醃製過。

▲大丸家-手作炸雞甜甜圈。（圖／愛比妞提供）

單點／起司花生醬炸豬甜甜圈$110

▲大丸家-手作炸雞甜甜圈。（圖／愛比妞提供）

挖賽～有花生醬的我可以！覺得花生醬還蠻百搭的耶!裡面還有濃郁的起司，熱熱吃一樣會牽絲呦～外層還有花生的顆粒，搭配上豬肉餡，花生醬鹹香夠味！花生控，起司控不可錯過的口味。

▲大丸家-手作炸雞甜甜圈。（圖／愛比妞提供）

店內也有提供內用座位區，只是座位不多，用餐時段比較容易客滿，建議想內用的朋友可以提前訂位，不然像我一樣外帶也不錯！

▲大丸家-手作炸雞甜甜圈。（圖／愛比妞提供）

大丸家－手作炸雞甜甜圈

電話：06 214 3909
地址：中西區永福路一段72號
時間：上午11：30－下午2：30 、下午5：00 －下午8：00
週一公休

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。
愛吃。愛玩。愛比妞。
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關鍵字： 愛比妞 台南美食 達人美食 美食情報 大丸家手作炸雞甜甜圈 特色美食

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