ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

他問「去開山里要吃什麼？」　網大推：這些「神級美食」CP值爆表

ETtoday餓勢力

▲▼開山里美食。（合成圖／Pixabay、網友提供）

▲開山里爆紅後，有網友好奇，當地有什麼美食。（合成圖／Pixabay、網友提供）

生活中心／綜合報導

台南市政府9日透過細胞廣播警訊來提醒開山里民眾，當地出現登革熱疫情，卻不小心讓全國民眾都收到簡訊。隨後，就有網友好奇，開山里有什麼巷內美食，希望當地民眾推薦。貼文發出後，立刻收到「順天冰棒好吃便宜」、「附近的土耳其餐廳也很不錯」等訊息，甚至有人惡搞回應，「在座的各位都是開山里民」。

全國民眾收到「開山里有登革熱」的簡訊後，一名網友在PTT上發文，整個辦公室都在問開山里在哪裡，開山里一夕之間爆紅，想知道「開山里有什麼巷內好吃的，有開山里鄉親出來說個話嗎」。

貼文發出後，立刻有許多人回應，「虱目魚湯、肉粽超好吃」、「碗粿還不差」、「當然是巷子口那間牛奶冰棒啊」、「府前烤鴨專賣店」、「順天冰棒好吃便宜」、「附近的土耳其餐廳也很不錯」。

▼有網友貼出開山里的範圍，想了解當地有什麼美食。（圖／翻攝自PTT）

▲▼開山里美食。（圖／翻攝自PTT）

不過，也有網友開始惡搞，「台中市開山里里民報到，我都吃炒麵」、「我住新北開山里，只推我家巷口」、「開山里這行銷可以啊，一方面又大力宣傳防疫」。

開山里爆紅後，愛吃甜食的台南市長黃偉哲也出面分享美食地圖。他說，「白甘餘，主打保加利亞菌種做出來的優格，每天販售數量有限。這家店在巷弄裡，很適合外地朋友來體驗台南的巷弄風情」、「順天冰棒，走過一甲子的老味道，花生、紅豆、芋頭、米糕…還有蜜餞口味的李鹹冰。每次吃完這一根枝仔冰，一整個心情好」。

黃偉哲補充，也有許多鹹食是值得推薦的，例如進福炒鱔魚專家、阿和肉燥飯、魚湯有山記魚仔店、一派胡鹽臭豆腐等等。不過，他提醒，最重要的是，登革熱防疫仍需時時注意，店家也要留心環境清潔。

▼整個台灣都是開山里範圍。（圖／網友提供）

▲全台都是開山里。（圖／網友DJ金寶提供）

永記虱目魚丸
地址：台南市中西區開山路82之1號
電話：（06）222－3325

廣仔虱目魚丸
地址：台南市中西區開山路58號
電話：（06）223－8531

順天冰棒
地址：台南市中西區開山路151巷7之1號
電話：（06）213－5685

森茂碗粿
地址：台南市中西區開山路317號
電話：（06）214－3389

鄭記碗粿
地址：台南市中西區開山路301號
電話：（06）214－4210

烏司答土耳其居家香料料理餐廳
地址：台南市中西區開山路129號
電話：（06）213－9960

關鍵字： 順天冰棒 開山里 開山里美食 黃偉哲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

萌寶慶周歲！準備許願吹蠟燭...下秒突遭爸吹熄他崩潰爆哭XD

推薦閱讀

影／單吃太單調！「泡麵配料之王」50%人都會加　網曝光3食材：好入手卻神美味

影／哭訴被逼清屁股！郭芷嫣「南崁小辣椒」黑歷史曝光　朱學恒：事務長動的手

唐綺陽／2019下半年「完整十二星座運勢」！感情、工作、健康全攻略

山上挖到「野人參」咬一口！　她2小時後上吐下瀉送急診

快訊／郭芷嫣深夜承認了！　「entree要被加料的人」：是我說的

又有機師PO文曝光…送「特別餐」給反罷工者　長榮證實：即刻停飛

影／西南風控場！南台灣「大雨3天」下周恐變天　彭啟明：今年2-4個颱風侵台

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

咬下會爆漿！桃園巷弄古早味飯糰

動作要快！走進奧地利世界級小鎮

全台最高露天下午茶

高雄4大暑假限定免費親子景點

台南市長分享開山里6家美食

身分證護照有8！88元入住第二晚

這家牛排館竟然吃得到牛肉麵

礁溪新飯店「品文旅」內部搶先看

台南獨木舟、SUP立式划槳免費玩

台南獨家新景點巨型泰迪熊萌炸！

熱門行程

最新新聞更多

去開山里要吃什麼？　意外釣出神級美食

華信航空9/4開航「台中-鳥取」

全台最高露天下午茶

動作要快！走進奧地利世界級小鎮

這家牛排館竟然吃得到牛肉麵

台南獨木舟、SUP立式划槳免費玩

高雄4大暑假限定免費親子景點

馬來西亞最新34樓空中玻璃步道

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366