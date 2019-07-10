他問「去開山里要吃什麼？」　網大推：這些「神級美食」CP值爆表

▲開山里爆紅後，有網友好奇，當地有什麼美食。（合成圖／Pixabay、網友提供）



生活中心／綜合報導

台南市政府9日透過細胞廣播警訊來提醒開山里民眾，當地出現登革熱疫情，卻不小心讓全國民眾都收到簡訊。隨後，就有網友好奇，開山里有什麼巷內美食，希望當地民眾推薦。貼文發出後，立刻收到「順天冰棒好吃便宜」、「附近的土耳其餐廳也很不錯」等訊息，甚至有人惡搞回應，「在座的各位都是開山里民」。

全國民眾收到「開山里有登革熱」的簡訊後，一名網友在PTT上發文，整個辦公室都在問開山里在哪裡，開山里一夕之間爆紅，想知道「開山里有什麼巷內好吃的，有開山里鄉親出來說個話嗎」。

貼文發出後，立刻有許多人回應，「虱目魚湯、肉粽超好吃」、「碗粿還不差」、「當然是巷子口那間牛奶冰棒啊」、「府前烤鴨專賣店」、「順天冰棒好吃便宜」、「附近的土耳其餐廳也很不錯」。

▼有網友貼出開山里的範圍，想了解當地有什麼美食。（圖／翻攝自PTT）



不過，也有網友開始惡搞，「台中市開山里里民報到，我都吃炒麵」、「我住新北開山里，只推我家巷口」、「開山里這行銷可以啊，一方面又大力宣傳防疫」。

開山里爆紅後，愛吃甜食的台南市長黃偉哲也出面分享美食地圖。他說，「白甘餘，主打保加利亞菌種做出來的優格，每天販售數量有限。這家店在巷弄裡，很適合外地朋友來體驗台南的巷弄風情」、「順天冰棒，走過一甲子的老味道，花生、紅豆、芋頭、米糕…還有蜜餞口味的李鹹冰。每次吃完這一根枝仔冰，一整個心情好」。

黃偉哲補充，也有許多鹹食是值得推薦的，例如進福炒鱔魚專家、阿和肉燥飯、魚湯有山記魚仔店、一派胡鹽臭豆腐等等。不過，他提醒，最重要的是，登革熱防疫仍需時時注意，店家也要留心環境清潔。

▼整個台灣都是開山里範圍。（圖／網友提供）



永記虱目魚丸

地址：台南市中西區開山路82之1號

電話：（06）222－3325

廣仔虱目魚丸

地址：台南市中西區開山路58號

電話：（06）223－8531

順天冰棒

地址：台南市中西區開山路151巷7之1號

電話：（06）213－5685

森茂碗粿

地址：台南市中西區開山路317號

電話：（06）214－3389

鄭記碗粿

地址：台南市中西區開山路301號

電話：（06）214－4210

烏司答土耳其居家香料料理餐廳

地址：台南市中西區開山路129號

電話：（06）213－9960