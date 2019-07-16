Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：好夢幻哦~~~~

文、圖／滿分的旅遊札記

好美的夢幻國度，來去薩爾茲堡莊園住一晚，花蓮是國內外旅人熱愛的度假勝地，得天獨厚的大自然美景，讓人流連忘返。隱身在花東縱谷之間，有一座浪漫的異國城堡，薩爾茲堡莊園華美典雅，走進彷彿來到世外桃源，城堡莊園不浮誇，營造著一種溫馨與靜謐之感，住在薩爾茲堡莊園，雖說距離市區有段距離，但一早打開窗，中央山脈就在眼前啦！

暑假到了，全台到處都充滿歡樂的笑聲，滿分和Kevin周末假期也規畫了花蓮小旅行，旅行途中，終要規畫一處夜晚的棲息地，這次滿分入宿位於花蓮壽豐的薩爾茲堡莊園，來薩爾茲堡莊園可直接Google搜尋就能抵達，薩爾茲堡莊園其實不會不好找，但因城堡莊園隱身在山群之中，滿分開車來訪時，一度以為自己迷路了，直到看到像明信片裡的建築，這才安心！

薩爾茲堡莊園設有戶外森林停車場，滿分覺得還不賴，停在茂密的大樹下，這樣一覺睡醒，愛車就不會曬太陽了，停好車後，旁邊的小徑步道就是通往城堡民宿，Kevin說滿分是迅猛龍來著，明明還沒拿行李，就直接衝入宿了(冏”)

沿著石階步道，咱們來到薩爾茲堡的莊園大門，才走進薩爾茲堡莊園，滿分就愛上這片大草原，趁著白天陽光柔美，咱們也迫不及待想拍照取景。PS：為避免影響住宿品質，非住客禁止入園參觀！

薩爾茲堡莊園到底有多美，來看滿分的美圖就知道，主人把薩爾茲堡打造成一座優雅的夢幻花園，從哪個角度欣賞城堡，都相當賞心悅目呢。大草原中央還特別設立了坐位休息區，滿分猜根本是主人犯規，想讓旅人來這留影紀念，再往前走一點，城堡前還設有薩爾茲堡的立牌，滿分覺得從這個角度與城堡合影也格外有味道唷。



薩爾茲堡莊園|空拍美景

美景當前，Kevin手癢的吵著要空拍，所以，就跟著滿分用不同視角來欣賞莊園吧！空拍下的薩爾茲堡莊園唯美中帶點莊嚴感，背景是壯麗山層，前景是綠意盎然的大草原，整體畫面根本就是重現童話故事裡的場景嘛，當天花蓮的天空也很漂亮，撒下的耶穌光更迷人，而滿分和Kevin就是今晚城堡裡的公主與王子啦（嘿

薩爾茲堡莊園|民宿接待大廳

滿分在薩爾茲堡莊園戶外玩拍的超級久，收錄滿滿的相片，這才甘願要進房啦，這一區是薩爾茲堡莊園的接待大廳和用餐區，館內佈置的好溫馨，典雅設計讓人覺得溫暖，聽民宿主人說，園區都是他們自己設計滴，滿分覺得好厲害，感覺充滿藝術氣息呀！

薩爾茲堡裡，就連走廊也都設計的好美，小小的盆栽、簡約的相框及柔美的燈光，簡單的元素，就可以把城堡佈置的很有美感。

Check in後，民宿主人也會帶旅人入房，並提供房間鑰匙及隔天上午用餐的早餐券，除此之外，民宿主人也會有入宿的小叮嚀，薩爾茲堡沒有門禁，有提供鑰匙能自由進出，不過，基本上晚上9點後，民宿主人也都休息了，也請旅人們禁止大聲喧嘩，影響其他住客唷！

薩爾茲堡莊園|小白花雙人房

滿分入宿的是薩爾茲堡莊園的小白花雙人房，小白花雙人房根本就是夢幻的公主房型，牆面壁紙上是滿分最愛的粉色玫瑰花，房間裡的的佈置讓人覺得具有質感又溫馨，真難想像薩爾茲堡已經營十年之久了，整體房間的裝潢佈景及擺設還是很新穎耶，聽民宿主人說，其實城堡不定期都會整個翻修，所以才會一直維持給旅人更好的休宿品質唷，光是從這一點，就能感覺得出主人的用心啦！

薩爾茲堡的房間供應的設施應有盡有，冷氣、電視、冰箱、吹風機、熱水壺一樣不缺，另外還有免費提供飲料、泡麵、咖啡和茶包，就蓮花蓮名產的麻糬，也都幫旅人準備好了。

小白花雙人房採用樓中樓的挑高設計，滿分覺得空間好寬敞，而閣樓就是睡床了，還記得一早滿分去清水斷崖獨木舟看日出，看到這麼舒適的大床，真想立馬躺平，仔細瞧，床架上還設有床紗，真的好浪漫唷！

薩爾茲堡莊園的洗浴間規畫的也很大，洗浴間裡還有滿分期待的大浴缸，浴缸也有特別設計，水龍頭上也增添華麗感，打開窗，就是花蓮碧綠莊嚴的山巒美景啦！可以想像，在這裡泡澡是多麼的享受呀，不過請朋友切記，晚上泡澡還是要記得拉起窗簾唷！

薩爾茲堡的洗浴間都有提供盥洗用品，基本的沐浴乳、洗髮乳、浴帽、刮鬍刀等…質感的木瓢，讓滿分在洗澡時也能想像自己泡湯。

隨著天色漸晚，晚上點燈的城堡也好美唷，坦白說，滿分一入宿後就真的不想離開城堡了，不過，由於薩爾茲堡沒有提供晚餐，所以入宿的旅人就需要自己外出覓食啦，薩爾茲堡距離東大門夜市大約20分鐘路程，朋友們可以出門逛夜市，也可以買回來吃唷，另外，也可順遊花蓮近期新點新天堂樂園，白天和晚上都非常漂亮，好逛又好拍呢。

歐嗨唷!!一早打開窗，艷陽天已等著我們，大家只知道城堡這一面美的像一本童話書，而從城堡裡望出去的風景其實更讓人震撼，可以感受一下，綿延山層昨晚伴著我們入眠，此時，滿分覺得像來到一座無人的小村落，當下陪著我們的只有藍天、山層和大草原，靜靜的還能聽見鳥鳴聲，相當療癒放鬆呢。

準備吃早餐前，滿分們還在陽台曬恩愛，Kevin提議想要一起在陽台邊拍合照，要不是天氣太熱，不然坐這賞景真的很讚。

薩爾茲堡莊園|精緻早餐

薩爾茲堡莊園的早餐是單人套餐式滴，當天有三明治、焗烤馬鈴薯和新鮮水果，這些早點都是民宿主人自己作的唷，雖說看起來很簡單，卻很有媽媽的味道，三明治清爽好食，焗烤馬鈴薯滿分也很愛，較特別的是水果，香蕉是民宿主人自己種的呢，民宿主人說希望未來能提供更多自己培植的餐點，讓來訪的旅人可以住的輕鬆，食的安心。

蜜香紅茶＆蜂蜜洛神

茶飲部份，滿分特別喜歡蜜香紅茶，清爽而不苦澀，沁涼好好喝唷，而Kevin點的蜂蜜洛神也是店家自己種滴，蜂蜜洛神香氣十足，味道也還不賴，突然覺得，民宿主人也太有才華了，整個莊園不僅是民宿也是座開心農場了吧！

早餐吃飽了，滿分又想再去園區裡散散步，當天早上的天氣真的超好，城堡拍起來更美，遊逛園區，滿分意外發現一處花拱門步道，一個不小心，又開起了戶外攝影棚啦，滿分真心覺得這裡好適合拍婚紗照呀！

薩爾茲堡莊園旁是小型的生態池，不時可以看到古錐的小鴨和魚群在池裡悠游，滿分突然覺得，牠們怎麼比我們還悠閒呀，滿分特別喜歡園裡的落羽松小秘境，雖說不大，但來這裡乘涼好舒服，當然夏天難免有小黑蚊出沒，請旅人逛草原時，一定要噴防蚊液嘿。

時間過的好快，一轉眼我們就要離開城堡了，薩爾茲堡莊園是一個值得來訪停留的好去處，唯美的歐風莊園，真的很有渡假的FU，薩爾茲堡莊園整體的住宿感受滿分覺得很棒，坦白說，若大的草原擺設不多，也沒什麼造景，但就是這樣簡單樸質的設計，讓人覺得更放鬆，距離市區較遠，感覺是缺點也同時是優點，薩爾茲堡莊園就是一座遠離塵囂森林小秘境，來訪的旅人可以自在的在大草原奔跑，而不受束縛，薩爾茲堡莊園民宿的主人親且和藹可親，聽他們分享創立民宿的小故事，滿分也充滿夢想，喜歡樸實、喜歡安靜、喜歡城堡的朋友，那麼你一定也會愛上薩爾茲堡莊園唷。

薩爾茲堡莊園

地址：花蓮縣壽豐鄉月眉村月眉三段127號

電話：0921-688-139

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！

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