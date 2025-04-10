辻利茶舗再度聯名壽司郎！全新抹茶聖代、可麗餅限量開吃

▲辻利茶舗今年春天再度找來壽司郎聯名。（圖／辻利茶舗提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

日本京都百年抹茶品牌「辻利茶舗」今天春季再度攜手「壽司郎」推出2款全新抹茶聯名甜點，包括抹茶芒果聖代、抹茶可麗餅，4月16日起於全台壽司郎開賣，數量有限、售完為止。

▲辻利抹茶芒果聖代層層堆疊抹茶奶酪、抹茶蛋糕、抹茶冰淇淋打造豐富口感。

▲辻利抹茶可麗餅吃得到壽司郎人氣甜點「卡達拉娜」。

「辻利茶舗X壽司郎」再度攜手推出2款聯名甜點，有新組合「辻利抹茶芒果聖代」，底層鋪上滑順抹茶奶酪，再層層堆疊綿密抹茶蛋糕、芒果雪酪及濃郁抹茶冰淇淋，最後放了芒果丁、草莓丁增添酸甜口感，售價120元。

「辻利抹茶可麗餅」則選用抹茶可麗餅皮包裹著香甜紅豆、抹茶冰淇淋及壽司郎人氣甜點「卡達拉娜」，每一口都能吃到柔滑奶香結合微苦抹茶，售價130元。

此次聯名甜點將於4月16日起在壽司郎全門市開賣，僅限內用，數量有限、售完為止。

▲COLD STONE推出全新濃郁系「提拉米蘇冰淇淋」打造2款新品。

另外，美國冰淇淋品牌「COLD STONE」則宣布推出全新濃郁系「提拉米蘇冰淇淋」，首推大人系「奶酒提拉米蘇」，把結合濃郁奶香及苦甜巧克力的提拉米蘇冰淇淋拌入酥脆餅乾，搭配海綿蛋糕、綿密奶蓋、極濃巧克力粉，最後附上貝里斯奶酒增添風味，每一口都像在吃提拉米蘇。

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▲「可可提拉米蘇」裡頭加了人氣配料OREO餅乾。

「可可提拉米蘇」則同樣選用提拉米蘇冰淇淋拌入酥脆OREO、巧克力醬，再放上提拉米蘇威化餅，最後撒上極濃巧克力粉，打造4重巧克力滋味，4月11日至5月15日於全門市限時開賣，期間限定、售完為止。

為歡慶新品上市，4月11日至4月13日中杯以上（含桶裝冰淇淋）可享第2件半價優惠，提醒不含脆餅並以價低者為優惠品項。