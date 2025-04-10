ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

辻利茶舗再度聯名壽司郎！全新抹茶聖代、可麗餅限量開吃

▲▼辻利茶舗聯名壽司郎推出2款全新抹茶甜點。（圖／辻利茶舗提供）

▲辻利茶舗今年春天再度找來壽司郎聯名。（圖／辻利茶舗提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

日本京都百年抹茶品牌「辻利茶舗」今天春季再度攜手「壽司郎」推出2款全新抹茶聯名甜點，包括抹茶芒果聖代、抹茶可麗餅，4月16日起於全台壽司郎開賣，數量有限、售完為止。

▲▼辻利茶舗聯名壽司郎推出2款全新抹茶甜點。（圖／辻利茶舗提供）

▲辻利抹茶芒果聖代層層堆疊抹茶奶酪、抹茶蛋糕、抹茶冰淇淋打造豐富口感。

▲▼辻利茶舗聯名壽司郎推出2款全新抹茶甜點。（圖／辻利茶舗提供）

▲辻利抹茶可麗餅吃得到壽司郎人氣甜點「卡達拉娜」。

「辻利茶舗X壽司郎」再度攜手推出2款聯名甜點，有新組合「辻利抹茶芒果聖代」，底層鋪上滑順抹茶奶酪，再層層堆疊綿密抹茶蛋糕、芒果雪酪及濃郁抹茶冰淇淋，最後放了芒果丁、草莓丁增添酸甜口感，售價120元。

「辻利抹茶可麗餅」則選用抹茶可麗餅皮包裹著香甜紅豆、抹茶冰淇淋及壽司郎人氣甜點「卡達拉娜」，每一口都能吃到柔滑奶香結合微苦抹茶，售價130元。

此次聯名甜點將於4月16日起在壽司郎全門市開賣，僅限內用，數量有限、售完為止。

▲▼COLD STONE推出全新濃郁系「提拉米蘇冰淇淋」，有「奶酒提拉米蘇」、「可可提拉米蘇」。（圖／記者蕭筠攝）

▲COLD STONE推出全新濃郁系「提拉米蘇冰淇淋」打造2款新品。

另外，美國冰淇淋品牌「COLD STONE」則宣布推出全新濃郁系「提拉米蘇冰淇淋」，首推大人系「奶酒提拉米蘇」，把結合濃郁奶香及苦甜巧克力的提拉米蘇冰淇淋拌入酥脆餅乾，搭配海綿蛋糕、綿密奶蓋、極濃巧克力粉，最後附上貝里斯奶酒增添風味，每一口都像在吃提拉米蘇。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼COLD STONE推出全新濃郁系「提拉米蘇冰淇淋」，有「奶酒提拉米蘇」、「可可提拉米蘇」。（圖／記者蕭筠攝）

▲「可可提拉米蘇」裡頭加了人氣配料OREO餅乾。

「可可提拉米蘇」則同樣選用提拉米蘇冰淇淋拌入酥脆OREO、巧克力醬，再放上提拉米蘇威化餅，最後撒上極濃巧克力粉，打造4重巧克力滋味，4月11日至5月15日於全門市限時開賣，期間限定、售完為止。

為歡慶新品上市，4月11日至4月13日中杯以上（含桶裝冰淇淋）可享第2件半價優惠，提醒不含脆餅並以價低者為優惠品項。

【你可能也想看】

►三商炸雞推新品「黃金山賊炸雞桶」　限時3周買1送1
►「5家手搖飲」最新優惠整理！可不可買1送1、CoCo第2杯10元
►3大速食店最新披薩優惠包！拿坡里下殺189元、達美樂半價吃

關鍵字： 美食情報 美食雲 辻利茶舗 COLD STONE

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

李榮浩邊唱歌邊指揮　網友：好像在指揮倒車的保全

推薦閱讀

喫茶小舖限時1天送200杯芭樂飲

喫茶小舖限時1天送200杯芭樂飲

台南人氣「泰國蝦吃到飽」餐廳熄燈　網驚：上月就貼頂讓公告

台南人氣「泰國蝦吃到飽」餐廳熄燈　網驚：上月就貼頂讓公告

哆啦A夢展今夏登台！上百隻現身華山

哆啦A夢展今夏登台！上百隻現身華山

花29元喝美式就中「台積電股票」

花29元喝美式就中「台積電股票」

朝聖泰拳發源地！世上首座泰拳體育場

朝聖泰拳發源地！世上首座泰拳體育場

南港「敘日」推美牛吃到飽

南港「敘日」推美牛吃到飽

特搜台南6間「市區包棟」推薦！

特搜台南6間「市區包棟」推薦！

新北市美術館4/13前免費逛　順遊三鶯老街、嚐垃圾麵

新北市美術館4/13前免費逛　順遊三鶯老街、嚐垃圾麵

一之鄉「金黃月見酥」正式問世

一之鄉「金黃月見酥」正式問世

直擊大阪萬博「TECH WORLD台灣館」

直擊大阪萬博「TECH WORLD台灣館」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

首家「極千葉」4／15開幕！不只火鍋吃到飽　還有百道熟食甜點

8顆饅頭只要35元！三和夜市40年攤位

上百道菜色吃到飽！直擊全台最大間我家牛排

饗賓新品牌「貓將壽司」4/19開幕

出國人數超過入境2倍！旅行社給建議

人氣壽司美登利台中店轉型吃到飽

中壢隱身小廟旁「15元韭菜盒」發財車

哆啦A夢展今夏登台！上百隻現身華山

北海岸春日限定「抹茶地毯」綠了！

紫色花廊+1！新北2處「苦楝花爆滿」

熱門行程

最新新聞更多

喫茶小舖限時1天送200杯芭樂飲

台南人氣「泰國蝦吃到飽」餐廳熄燈　網驚：上月就貼頂讓公告

哆啦A夢展今夏登台！上百隻現身華山

花29元喝美式就中「台積電股票」

朝聖泰拳發源地！世上首座泰拳體育場

南港「敘日」推美牛吃到飽

特搜台南6間「市區包棟」推薦！

新北市美術館4/13前免費逛　順遊三鶯老街、嚐垃圾麵

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366