整片夜景美炸！古坑隱藏版景觀餐廳　還有小希臘建築超好拍

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：夜景美翻了啦

文、圖／滿分的旅遊札記

旅行雲林～浪漫夜景哪裡看？雲林華山超多絕美的賞夜去處，擁有繽紛童話般的場景就是啡你不可啦。啡你不可庭院咖啡視野遼闊白天晚上都好拍，館內異國風的彩色屋造景相當吸睛，提供鍋物、義大利麵、炸物、咖啡等餐食，來訪休閒走遊，黃昏夜晚景緻更迷人，很適合假期相邀朋友來這裡約會賞景唷！也可以再搭配雲林古坑一日遊，讓玩樂更充實。

雲林古坑華山有超多唯美的景觀餐廳，像是56号藍色公路咖啡、華南天空之夜，Fun放輕鬆休閒庭園咖啡等…。印象中，滿分每一次和Kevin玩雲林，都會來華山找一處景觀餐廳停留小坐，這次和朋友們來到啡你不可庭院咖啡，啡你不可提供戶外免費的停車場。不過，感覺停車場的空間不大啦。

從停車場就可以望見整座啡你不可庭院咖啡，戶外用餐區打起了一朵朵的陽傘，感覺更繽紛，餐廳外還設計了一座希臘風的小建築，雖說沒有很大，但當背景取景還是很有fu呢！

走進啡你不可咖啡，館內設計還蠻有質感滴，通過大廳的沙發區，就是啡你不可的櫃台啦。入坐時，需先請服務人員帶位唷！

啡你不可室內用餐區也佈置的好童趣，地中海藍白色系，很有出國渡假的味道，而且採光明亮，在室內用餐感覺也很棒。當天滿分還發現一坐亮眼的城堡牆，Kevin表示：你是來拍照，還是來賞景滴，滿分回答：拍美照和賞夜景我通通都要～哈～

遊逛在啡你不可庭院裡，好像探索小迷宮，有小橋、石頭步道，滿分就在園區亂竄玩拍。

滿分當天和朋友選了戶外看台的好位置，坐在露台區用餐賞景，感覺視野也比較遼闊，雖說夏天不免蚊蠅較多，容易被蚊子叮，但是～啡你不可庭園還有貼心提供防蚊液唷！！若是真的很怕被蚊子叮的朋友，建議坐室內啦。

啡你不可露台用餐區旁就是彩色屋，坦白說，滿分當初就是被這一面牆給吸引滴。不過這一棟繽紛的彩色屋僅供旅人拍照嘿。滿分起初還以為可以在異國屋裡賞景午茶呢，雖然說和滿分想像的不太一樣，但還是很愛拍啦！

啡你不可庭院咖啡|菜單MENU

啡你不可庭園咖啡提供的餐點還算豐富，除了常見的咖啡、奶茶果汁等飲品之外，還有石鍋拌飯、義大利麵、火鍋和現烤鬆餅等…，整體價格大約落在$120 ~ $380之間，入館用餐每人低消為 $150元唷。

伯爵奶茶 $180

水果茶 $180

炸物綜合拼盤 $320

當天滿分和朋友點了飲品和炸物拼盤，飲料的表現普通，炸物好吃很豐富，有雞米花、土魠魚、花枝丸和薯條，都是適合當下午茶配飲料的小點。

麻油土雞鍋 $320

Kevin當天肚子太餓，還點了火鍋來吃，濃郁的麻油雞鍋，上桌香氣十足感覺好可口，整體味道中規中矩，但還是能吃得飽啦。

啡你不可庭園咖啡的景觀視野還不賴，可以放眼欣賞整片城市的美景，隨著天氣漸晚，天空色溫的變化也很迷人呢。

常言道，愈夜愈美麗，真是一點都不假，雲林當日的天氣很好，夜晚還看得到藍幕，夜裡點燈的啡你不可庭園更美更夢幻了呢，當然來訪賞夜的人潮也就愈來愈多啦。

滿分當天和朋友從下午坐到晚上，咱們就在一整片美麗的夜景下暢談，啡你不可咖啡庭園的夜景真的很美，外加視野遼闊，感覺可以看得更遠，雖說餐點普通，但造景和夜景都很加分，有來雲林古坑玩樂賞夜的朋友，啡你不可咖啡庭園值得一訪唷！

華山啡你不可咖啡廳



地址：雲林縣古坑鄉15號

營業時間：11:00 ~ 01:00

服務電話：05 590 1140

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！

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