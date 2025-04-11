Mister Donut限時1周「甜甜圈買5送2」！現做飲品同享優惠

▲Mister Donut推出甜甜圈、現做飲品買5送2優惠。（圖／Mister Donut提供）

記者蕭筠／台北報導

甜甜圈品牌「Mister Donut」最新限時優惠開跑，即日起祭出限時7天「甜甜圈／現做飲品買5送2」，只要內含1款指定品項即享優惠。另外，COLD STONE即起連3天也推冰淇淋第2杯半價好康。

Mister Donut即日起至4月17日祭出「買5送2」優惠，包括甜甜圈、現做飲品皆享優惠，期間凡挑選7個甜甜圈或7杯現做飲品（不包括罐裝飲品及水），且須含一款指定商品，其中2個直接免費送，提醒以價低者為贈送品項。

指定商品為伊藤久右衛門聯名商品包括濃抹茶卡士達波堤、 紅豆抹茶卡士達波堤、玄米抹茶波堤、生抹茶波堤、雙層抹茶波堤、蜜糖抹茶波堤、蜜抹茶糰子、蜜糖焙茶生波堤、豆香焙茶生波堤、蜜糖焙茶歐菲香、厚豆香焙茶歐菲香抹茶歐蕾、焙茶歐蕾、輕抹茶、紅豆珍珠輕抹茶。

▲COLD STONE推出全新濃郁系提拉米蘇冰淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

COLD STONE即日起至4月13日也有「中杯以上（含桶裝冰淇淋）第2件半價」優惠，開放全口味任選，無論想吃經典草莓、奶香冰淇淋，還是全新上市的濃郁系提拉米蘇冰淇淋都有，提醒優惠不含脆餅，並以價低者為優惠品項。