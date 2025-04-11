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手搖飲最新「消暑優惠」懶人包！免費加料、買1送1都有

▲▼迷客夏珍珠紅茶拿鐵 。（圖／迷客夏提供）

▲手搖飲最新消暑優惠一次看。（圖／迷客夏提供）

記者蕭筠／台北報導

近日各地高溫炎熱，《ETtoday新聞雲》整理手搖飲最新消暑優惠，包括迷客夏、可不可熟成紅茶、再睡5分鐘都有限定好康。

▲▼再睡5分鐘棉被厚奶蓋系列飲品。（圖／再睡5分鐘提供）

▲再睡5分鐘可以免費加料。（圖／再睡5分鐘提供）

●翰林茶館
翰林茶館即日起至4月15日祭出「脆梅綠茶買1送1」優惠，限外帶特大杯，每日限量20組。

●迷客夏
迷客夏即日起至4月22日祭出「買3送1」優惠，期間凡於門市購買3杯飲品，即可免費喝「茉莉原淬綠茶」1杯，且優惠開放累贈。

●可不可熟成紅茶 
可不可熟成紅茶即日起至4月22日祭出「穀奈系列買1送1」優惠，只要購買「輕纖穀奈茶」或「穀奈歐蕾」可享同品項買1送1，期間只要使用外送平台「Uber Eats」即享優惠，每人最多買5送5，數量有限、送完為止，詳細優惠內容依平台為主。

門市部分即日起凡會員購買大杯穀奈系列即可免費獲得穀奈茶包，數量有限、送完為止；同步祭出「飲料買5送1」優惠，優惠開放使用至12月31日。

●Mr.Wish 
Mr.Wish即日起至4月22日祭出「3大飲品買1送1」優惠，優惠品項包括「中杯楊枝甘露」、「大杯冬瓜檸檬」以及「大杯香蘋紅茶」，可享同品項買1送1，楊枝甘露則可加價升級大杯，期間凡使用外送平台「Uber Eats」即享優惠，每人每次最多可買5組，詳細優惠內容依平台為主。

●再睡5分鐘
再睡5分鐘即日起至4月30日祭出「免費加料」活動，期間凡於門市購買飲品即可免費加「粉條」1份，數量有限、售完為止。提醒加料活動不適用於「牛肉麵奶蓋」、「好濃純鮮乳」、「暖暖喝熱飲」系列飲品，部分加盟門市也不提供優惠。

●CoCo
CoCo即日起至5月1日祭出「2杯99元」限定優惠，品項有有奶茶三兄弟、珍珠奶茶、21歲輕檸烏龍、綠茶養樂多、葡萄柚果粒茶、檸檬奇遇桔共6款飲品，可享任選2杯只要99元，飲品皆為大杯。

●康青龍
康青龍即日起至5月6日祭出「好康絕配」限定優惠，A＋B優惠專區任選2杯飲品只要89元，一共有6款人氣飲品開放自由搭配，A區有蘋綠風味冰茶、蜜香大吉嶺、橙香風味冰茶，B區有桑葚香檸、粉紅佳人、桂花茶王，且冰塊甜度皆可任選，換算後1杯不到45元，提醒限使用龍來訂線上點餐，隨買即享優惠，單筆上限5組。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 手搖飲 優惠 買1送1

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