出示與媽媽合照或LINE家庭群組　王品牛排請吃龍蝦

▲王品牛排「法式焗龍蝦」 。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

過去幾年王品牛排在母親節都會推出尋人活動，今年則是改成出示和媽媽的合照，或是LINE家庭群組畫面，消費兩客套餐就請吃「法式焗龍蝦」1隻（價值1320元）。

往年迎接母親節，王品牛排都會展開尋人活動，只要姓名對中1字就招待龍蝦或帝王蟹，今年則改成出示和媽媽的合照，或是LINE家庭群組畫面，消費兩客套餐，就送「法式焗龍蝦」1隻（價值1320元），時間為4月14日至5月29日平日時段。

▲王品牛排「帶骨酥烤牛小排」。（圖／記者黃士原攝）

王品牛排招牌經典菜就屬「王品牛小排」，選用一頭牛的第6至第8對肋骨，以20多種蔬菜及香料製成的醬汁，歷經2天2夜醃浸，再以250度C高溫烘烤，鎖住飽滿肉汁。今年則新推出「帶骨酥烤牛小排」，先以直火將牛小排烤至5分熟，後盛裝於熱燙的白瓷盤上，接著由服務生在桌邊淋上現煮香料熱油、現刨新鮮檸檬皮的果香。

▲福勝亭「鮮嫩炸雞柳定食」。（圖／三商餐飲提供）

另外，福勝亭歡慶19歲生日慶4月11日至4月21日限時登場，原價220元的「鮮嫩炸雞柳定食」特價169元；經典人氣的「開運豬排定食」與首次登場的「酥炸鬼頭刀定食」，也同步特價179元（原價220元），內用還享白飯、高麗菜絲、味噌湯吃到飽，是學生、上班族與家庭聚餐最實在的選擇。