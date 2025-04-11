ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

出示與媽媽合照或LINE家庭群組　王品牛排請吃龍蝦

▲王品牛排「法式焗龍蝦」 。（圖／王品提供）

▲王品牛排「法式焗龍蝦」 。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

過去幾年王品牛排在母親節都會推出尋人活動，今年則是改成出示和媽媽的合照，或是LINE家庭群組畫面，消費兩客套餐就請吃「法式焗龍蝦」1隻（價值1320元）。

往年迎接母親節，王品牛排都會展開尋人活動，只要姓名對中1字就招待龍蝦或帝王蟹，今年則改成出示和媽媽的合照，或是LINE家庭群組畫面，消費兩客套餐，就送「法式焗龍蝦」1隻（價值1320元），時間為4月14日至5月29日平日時段。

▲王品牛排「帶骨酥烤牛小排」。（圖／記者黃士原攝）

王品牛排招牌經典菜就屬「王品牛小排」，選用一頭牛的第6至第8對肋骨，以20多種蔬菜及香料製成的醬汁，歷經2天2夜醃浸，再以250度C高溫烘烤，鎖住飽滿肉汁。今年則新推出「帶骨酥烤牛小排」，先以直火將牛小排烤至5分熟，後盛裝於熱燙的白瓷盤上，接著由服務生在桌邊淋上現煮香料熱油、現刨新鮮檸檬皮的果香。

▲福勝亭「鮮嫩炸雞柳定食」。（圖／三商餐飲提供）

另外，福勝亭歡慶19歲生日慶4月11日至4月21日限時登場，原價220元的「鮮嫩炸雞柳定食」特價169元；經典人氣的「開運豬排定食」與首次登場的「酥炸鬼頭刀定食」，也同步特價179元（原價220元），內用還享白飯、高麗菜絲、味噌湯吃到飽，是學生、上班族與家庭聚餐最實在的選擇。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 王品牛排 母親節

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

山田涼介被揪「為拉麵殺去福岡」傻眼　二宮和也許願「快閃台灣吃小籠包」

推薦閱讀

史博館「李奇茂百年展」未公開作曝光

史博館「李奇茂百年展」未公開作曝光

台北最老牌的西餐廳新推「牛排三明治」

台北最老牌的西餐廳新推「牛排三明治」

迎戰繳稅季！全聯買1送1、家樂福買500送500

迎戰繳稅季！全聯買1送1、家樂福買500送500

富士山「帶長輩踏青一日遊」攻略！

富士山「帶長輩踏青一日遊」攻略！

東區17年人氣串燒「鳥家」4/20熄燈

東區17年人氣串燒「鳥家」4/20熄燈

好市多公告「北台中店」停售柴油

好市多公告「北台中店」停售柴油

Lady M快閃高雄推獨家草莓抹茶千層蛋糕　

Lady M快閃高雄推獨家草莓抹茶千層蛋糕　

日月潭湖畔秘境喝手沖、玩SUP立槳！

日月潭湖畔秘境喝手沖、玩SUP立槳！

「二世古花園柏悅酒店」親子玩法！房內泡湯看山　體驗採果、騎馬

「二世古花園柏悅酒店」親子玩法！房內泡湯看山　體驗採果、騎馬

看海美術館《怪獸代班》展打造最Q海港

看海美術館《怪獸代班》展打造最Q海港

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

首家「極千葉」4／15開幕！不只火鍋吃到飽　還有百道熟食甜點

哆啦A夢展今夏登台！上百隻現身華山

出國人數超過入境2倍！旅行社給建議

東區17年人氣串燒「鳥家」4/20熄燈

歌詩達郵輪莎倫娜號故障　3536名旅客滯留沖繩

8顆饅頭只要35元！三和夜市40年攤位

中壢隱身小廟旁「15元韭菜盒」發財車

出示與媽媽合照　王品牛排請吃龍蝦

新北市美術館4/13前免費逛　順遊三鶯老街、嚐垃圾麵

米其林公布5家4月新入選餐廳　

熱門行程

最新新聞更多

史博館「李奇茂百年展」未公開作曝光

台北最老牌的西餐廳新推「牛排三明治」

迎戰繳稅季！全聯買1送1、家樂福買500送500

富士山「帶長輩踏青一日遊」攻略！

東區17年人氣串燒「鳥家」4/20熄燈

好市多公告「北台中店」停售柴油

Lady M快閃高雄推獨家草莓抹茶千層蛋糕　

日月潭湖畔秘境喝手沖、玩SUP立槳！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366