Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：還可以帶狗狗耶！

文、圖／滿分的旅遊札記

丸山咖啡是一座位於海拔600公尺的山中貨櫃屋，森林小屋四周被群山包圍，綠意片片相當清幽，園區花草植物豐富，可見金針花、繡球和蝴蝶飛舞，餐點選擇多樣化，可以吃正餐也可以享用下午茶，丸山咖啡裡有許多觀景平台，爬得愈高景色愈美！站在景觀平台，可以眺望壯麗山群和石門水庫，丸山咖啡裡也有小朋友最愛的鞦韆和溜滑梯，桃園唯美的觀景基地，很適合帶家人來這森呼吸唷！





印象中，滿分年初上拉拉山賞櫻就路過丸山咖啡，當時本來也想入園下午茶，結果巧遇公休日，這天周末Kevin想走大自然，就帶滿分上山賞景，丸山咖啡用google地圖就能搜尋得到，來訪時，你會發現入口的標示非常顯眼！

丸山咖啡其實是一座山中貨櫃屋，乍看之下，滿分覺得貨櫃屋空間不大，但周圍被綠樹所包圍，讓人覺得格外清靜。

PS：丸山咖啡提供戶外停車場

停車場旁特別設有丸山咖啡的園區地圖，這地圖把丸山咖啡繪製的像一坐森林遊樂園，讓在山下的滿分，也開始期待這趟旅程啦！

走過小山坡，再走過涼亭步道，以及中間路過可以取景合影的荷蘭風車，再轉個彎，朋友就能抵達丸山咖啡囉！

看地圖感覺好像很遠，其實步行不用5分鐘就到了，丸山咖啡入口處設有入園須知，也請旅人配合啦！入園參觀免收門票，用餐每人低消為$130，來訪賞景遊園請勿攜帶外食，但可以帶寵物來玩唷！





丸山咖啡派可愛的小熊玩偶在門口迎賓真溫馨，再搭配英式的電話亭，小小場景也很好拍，大家有發現嗎，小熊也會看鏡頭耶！

滿分記得日本輕井澤的丸山咖啡很有名，一開始還在猜測兩間丸山咖啡該不會有關聯吧！答案當然是沒有啦，桃園丸山咖啡取自於地名，因為桃園丸山咖啡，就位在復興鄉的丸山唷！

走進丸山咖啡的山中貨櫃屋，滿分覺得館內佈置的很有質感，工業風帶有柔美的燈光，氣氛十足呀！當天餐廳裡，滿分還發現一隻慵懶的小貓，睡眼惺忪的可愛模樣，讓人好想要一把抱起，不過可能是小貓真的很想睡，完全不理人呀～

丸山咖啡一樓空間不大，主要為飲料吧台區，當天服務人員帶滿分往二樓去選位置，丸山二樓的空餐空間，相較之下就寬敞許多，而且還有很多戶外坐位區，可以望山景還不賴！

由於大自然山區，不免有蚊蠅出沒，若擔心怕被蚊子叮，或是怕熱的旅人，也可以選擇丸山的室內用餐坐位區啦！PS：丸山咖啡貼心提供防蚊液，可洽櫃台借用

滿分這麼喜歡賞景拍照，當然要選戶外啦！坐在戶外區，放眼就能望見對面的山頭，在山中貨櫃屋裡，感受被群樹圍繞也很自在，當天早晨的天氣涼爽，不悶熱還有微風很舒服，而且，戶外陽台還有一盆盆的繡球花可以欣賞，滿分頓時也有一種，來到山中小花園的感覺啦！

丸山咖啡MENU

丸山咖啡的服務人員親切待客又漂亮，咱們入坐後，就送上茶水和菜單，丸山咖啡所提供的餐點選擇相當豐富，有米飯、沙拉、三明治、義大利麵，還有鬆餅、炸物小點、咖啡等各式飲品，整體價格大約落在$130～350之間，不算太貴！丸山咖啡每人最低消為$130，加收10%服務費。PS：畫單後，需自行到櫃台點餐結帳

等餐時間，滿分就開始在丸山咖啡裡玩山了～站在牆面上，滿分今天是丸山最美的小天使（哈～自己說）貨櫃屋裡的佈景很美，雖說簡約但不失單調，滿分發現餐廳裡很多貨櫃車或巴士小車的裝飾品，不知道店家老闆，是不是很愛貨櫃系列玩物啦！除此之外，館內也有在販售多肉植物唷！三盆$100元，有喜歡的朋友也可以參考。

原來丸山咖啡不僅有二樓觀景用餐區，通過小小廊道，還可以再爬的更高，當然～愈高的樓層，賞景視野就愈好

當天的天空雖然說沒有很乾淨，但還是能將壯麗群山給盡收眼底呀！

原來丸山咖啡整個園區還蠻大的耶，滿分爬上一層又一層，發現好多觀景區，而且每個平台，店家都貼心設有坐位，讓旅人在散步的過程中，也能歇息停留。

滿分散步之餘，也不時要取景拍美照，丸山咖啡造景不多，而大自然就是絕佳的背景版，仔細瞧，遠方的山群之中，還能看到石門水庫唷！不得不說，丸山咖啡的景緻真的很迷人，來這不做什麼，光是賞景就很放鬆啦！

丸山咖啡不僅擁有壯麗的山巒景緻，同時也是一座綠意盎然的小花園，遊逛丸山咖啡，旅人可以欣賞好多花草植物，當天滿分還看到不少蝴蝶在花園裡飛舞呢！

別以為丸山咖啡只適合旅人來賞景玩拍，小朋友來丸山咖啡也絕對不會無聊，園區裡還特別規畫了兒童草原區，讓小朋友來山上也可以玩鞦韆和溜滑梯呢！

耶～真開心，回到坐位餐點都上齊了，一次走玩整個園區，滿分也都餓了啦，看到餐點上餐，迫不及待的開動囉！

奶油咖哩煙燻雞肉義大利麵 $300

Kevin當天點他最愛的咖哩口味義大利麵，丸山咖啡的咖哩奶油義大利麵還不錯吃，香濃可口，咖哩多了奶油香，美味度更加分！麵條和雞肉塊的表現也不賴，滿分很喜歡。

義大利麵－附濃湯

點義大利麵還有附一碗濃湯，不過，湯品的表現就比較一般啦，點義大利麵，加購飲料可折$30元唷！



芥末培根花生醬三明治 $180

滿分當天選了店家人氣的輕食三明治，餡料札實飽滿的三明治，感覺也很可口，吃這樣厚度的三明治，就不太有形象了啦！芥末培根三明治本來就很有味道，再搭配甜滋滋的花生醬，多層次口感也好吃，生菜很新鮮，整個三明治吃起來清爽不油膩呢！

拿鐵 $150

滿分愛喝咖啡，點了一般常見的拿鐵咖啡，味道中規中矩，可能是當天忘了加糖吧！

丸山咖啡的確是一處很棒的景觀餐廳，海拔600公尺的山中貨櫃屋，開車很容易抵達，丸山咖啡裡的每個平台都擁有絕佳的賞景視野，來訪不僅能賞景，能用餐、還能午茶散步花園，大自然的美景，每個角落都好拍，也很適合約會，親子來訪不用擔心會無聊，館內設有兒童遊戲區，另外，聽說丸山咖啡的黃昏景緻更迷人，有機會再訪，滿分也想來這裡追夕陽呀！

丸山咖啡



地址：桃園市復興區三民里丸山2鄰8號之1

營業時間：週一～週五10：00～19：00

週六～週日9：00～19:00（每周四公休）

電話：03 382 5440

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！

部落格、粉絲專頁、Instagram