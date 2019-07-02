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窗外就是大海！澎湖覓海灣精品露營車　還能賞日出、看飛機

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：好美好浪漫喔
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▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

文、圖／滿分的旅遊札記

旅行澎湖住宿推薦：覓海灣精品露營車，澎湖首座露營車民宿就座落在大海旁邊，入宿覓海灣露營車，有絕美海景陪睡入眠，清晨可望日出，還能隨時看見飛機劃過天際。從覓海灣露營車走到海邊不用1分鐘，早晚還能探索澎湖大自然的潮間帶生態，每個露營車前還有專屬的沙發露臺區能看海，覓海灣精品露營車民宿老闆親切熱情，民宿還有貼心代訂船票及機車的服務唷！

嘉義布袋港抵達澎湖方式

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

從台灣出發往澎湖的交通方式有搭飛機及搭車兩種，自由行玩澎湖，除了自行訂機票及住宿外，不少在地的住宿業者也會協助代定機票或是船票，滿分這次入住的覓海灣精品露營車，就是民宿業者協助代定船票和機車唷，代定服務對於旅人來說相當便利啦。這次滿分是從嘉義布袋港出發往澎湖，民宿業者會提供代訂船票的資訊，旅人僅需到布袋港遊客中心領票上船即可唷。

PS：覓海灣精品露營車代訂船票$1,600／人（假日週五週六出發來回）；$1,500（週日～週四平日來回）

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

旅人來布袋港搭船，除了搭車抵達，想必也有朋友會是開車來訪，布袋港遊客中心旁就是大型停車場，停車費是$160／天，坦白說滿分覺得還蠻貴滴，但為求方便及愛車的安全性，滿分還是停在布袋港管理中的旁的停車場啦。

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

在布袋港遊客中心取票非常容易，告知服務人員自己的船班和時間，出示身份証就可以領船票了唷，領好船票後，就直接往登船口走進即可唷。

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

滿分去程時是搭滿天星1號，空間寬敞，坐位是一般客運常見的椅子，聽很多朋友說，搭船易暈船的朋友，建議可以先吃暈船藥，不過~是否會暈船，主要是和當天航行的海像狀況有關，滿分此行非常順利，沒什麼不舒服的感覺，若身體較敏感的朋友，也可以上船立即睡覺，也是避免暈船的方法之一唷。

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

嘉義布袋搭船開往澎湖，大約要1.5小時；若想要更快速抵達澎湖，也可以預約近期超夯的雲豹客輪，據說只要1個小時就能從布袋港抵達馬公唷。

澎湖租車領用

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

抵達澎湖後，最重要的就是玩樂澎湖的交通工具。這次入宿的覓海灣精品露營車幫我們代訂的是澎湖小導遊租車，租車費用是$300／天，店家在幫滿分預約租車時，就已經告知租車行咱們的船班，所以滿分的船班剛靠港時，小導遊租車就自行和滿分聯絡了，咱們抵達馬公港附近的領車位置，填好資料辦好手續，就可以出發啦。（PS：租車時需要攜帶駕照唷！）

若朋友們有攜帶大型行李箱，無法騎機車運送，小導遊租車也會協助旅人運送行李到入住的覓海灣露營車唷！也就是說，到澎湖領到機車的朋友，就可以開始玩樂了啦，關於這點服務滿分覺得超便利。另外～小導遊租車也會和旅人確認回程時間，以及回程所搭的船班及巷口資訊，以利旅人回程時的還車手續唷。

覓海灣精品露營車

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

抵達澎湖領了車，當然是先去大吃一頓啦，咱們先去覓海灣附近的白灣景觀餐廳吃飽後，就準備來去期待已久的海邊露營車-覓海灣！覓海灣精品露營車位於澎湖馬公市的大海旁，距離市區大約7公里，騎車來訪可直接用Google導航唷!接近時就能看到一整排沙灘旁的露營車啦，露營車搭配蔚藍的藍天，感覺就像在哪個小島上渡假呢。

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

好美的海邊住宿區，才停好車，滿分就忍不住在民宿門口開啟攝影棚!澎湖的空氣是多麼的清新，大海是多麼的浪漫呀。

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

來到覓海灣精品露營車，唯美的玻璃建築就是住宿櫃台，民宿老闆和服務人員親切待客，幫滿分Check in，並告知行李已李已經送達，也幫我們拿進房間囉。Check in除了資料登記也會詢問隔天早上的用餐時間，早餐供應時間為上午7:30～9:30，上午11點前需退房唷。

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

覓海灣精品露營車也有旅人住房需知，也請朋友們來訪當個合格的旅人嘿！另外較特別的是，覓海灣精品露營車旁的海邊還能欣賞潮間帶，店家會提供每日的潮間帶時間唷，若想欣賞潮間帶的朋友們也可以向店家租借膠鞋和棉布手套唷。

覓海灣精品露營車|房型空間

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

滿分迫不及待往今晚入住的露營車跑去，天呀！！露營車前就是讓旅人觀海的露台區，還陳列了舒服的大沙發，想像一下，躺在這裡看海是件多麼享受的事呀。

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

好美的露營車房型，拉開窗簾就能看見蔚藍大海，待在露營車上，滿分覺得有種坐在郵輪的FU呢

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

覓海灣精品露營車入宿採用卡片插卡取電，整體住宿空間相當寬敞，除了一張雙人大床外，還有規畫客廳區，電視、冷氣、冰箱、瓶裝水、飲料、防蚊香及基本的盥洗清潔用品通通都有，業者提供的盥洗用品還是有知名度的上山採藥呢，使用上讓人更安心。

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

衛浴間很有質感，採乾溼分離，這點滿分覺得還不賴，真難想像，小小的露營空間，也可以佈置規畫的這麼舒適呢。

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

滿分愛上覓海灣精品露營車啦，抵達前還先和Kevin說，Check in後就可以來去澎湖衝點啦，結果滿分當下只想坐在覓海灣的窗台旁發呆呀。

覓海灣下午茶

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

時間過的很快，一轉眼來到下午茶時間，連續入宿2晚覓海灣精品露營車的朋友，店家免費提供價值800的雙人野餐組唷，當然僅住一晚的朋友，也可以加價購買。拿到野餐組的朋友，可以隨意覓海灣園區裡隨意找地方野餐，你可以選擇露營車的露台，也可以在海邊旁的草地上，主人和滿分說：隨你們撒野玩樂唷，這對話也太可愛了吧。

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

沒想到小小的野餐盒裡盛裝著這麼多東西，有火腿沙拉捲餅、鮮蝦起司潛艇堡、雞肉串、水果盤和千層蛋糕，另外還有兩瓶紅茶，覓海灣旅店的下午茶也太浮誇了吧！

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

坐在自己的露營車前野餐好放鬆，覓海灣的下午茶可不是隨意的餐點唷，是店家自己烹調滴唷，火腿沙拉捲餅和鮮蝦起司堡都好好吃，口感札實，料多味道，其中以雞肉串讓滿分最愛，下午茶居然有現烤雞雞肉串，鮮嫩多汁非常入味，滿分是一口接著一口，吃飽後，還有飯後水果甜點、蛋糕和飲料，滿分不得不說，覓海灣的下午茶真的給的很有誠意，食材新鮮味美呀。

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

這一刻滿分覺得自己也太幸福了吧，能和Kevin坐在露營車前野餐下午茶，而且眼前就是大海，聽著海浪聲吹著風品嚐美食真的好棒，不時還能看到飛機劃過天際呢!不過，要是園區裡還能有旋律播放，想必氣氛十足會更加分唷。吃完覓海灣的下午茶，晚餐應該是不用再吃了，絕對可以飽到明天早上呀。

覓海灣精品露營車|黃昏

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

覓海灣精品露營車黃昏的景緻也好迷人，飽餐一頓的滿分，也想漫遊海邊欣賞潮間帶，不過當天太陽掉的很快，又加上準備漲潮，避免危險，滿分就僅先在海岸邊拍拍照，等明早退潮再來探索啦。

覓海灣精品露營車|夜間景色

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

覓海灣精品露營車夜間點燈也超美，當日的色溫很漂亮，天空能見度不錯，抬頭還能望見滿天星空呢。

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

澎湖早安！一早迎接我們是澎湖熱情的陽光以及海浪聲，由於昨晚真的太好睡了，日出時刻滿分起不來有可小可惜，看別的朋友分享，坐在覓海灣露營車的露台沙發就可以看日出升起了呢!沒看到日出的滿分和Kevin，卻想一起躺在沙發上放空，被陽光曬著好溫暖，兩人就這樣一早在海邊曬恩愛，覺得好幸福。

覓海灣精品露營車|潮間帶

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

住在覓海灣露營車真的超棒滴，往沙灘走去，就可以欣賞澎湖的湖間帶，不過記得要和民宿借膠鞋和手套唷，避免在潮間帶漫遊時受傷囉。

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

哇！！沒想到大海退潮退得這麼多，印象中，這片昨晚通通都在大海裡呀！滿分有時覺得自然界的反應真的很微妙。

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

當分當天在潮間帶發現好多海底生物，像是海參、海膽、寄居蟹及小魚等等，另外也有許多滿分不知道的海草等生物…，自己探索潮間帶是很有趣，不過由於沒有專業導覽帶領，多少有點走馬看花，若民宿也有提供生態導覽服務，對旅人來說，玩樂性質一定更有趣啦。

覓海灣精品露營車|早餐

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

在覓海灣精品露營車每頓用餐都超享受，因為美食都能在大海前品嚐，民宿服務人員會在預約的時間內準備好早餐，朋友們可以自己選擇要在露營車上吃，或是露台前用餐，美景當前，當然要在戶外吹風看海才有FU嘛！

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

覓海灣露營車住宿包含早餐，精緻早餐出餐全完不馬虎，民宿新鮮現作，餐點上桌好像在高級餐廳裡用餐。創意蛋料理非常好吃，還有焗烤玉米番茄、蔬食小品，以及燻雞玉米烤餅，每一道滿分都覺得好好吃，光是燻雞玉米烤餅，滿分一連就吃了兩片，看起來好像份量不多，但整盤完食，非常有飽足感呢，另外還有飲料和水果，完全能感受出民宿業者對旅人的用心。

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

美景和美食當前，滿分和Kevin只想盡情享受這個當下，乾一杯，慶祝我倆的離島小旅行能玩的順心愉快啦。

回程龍門港搭乘

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

玩樂的時光總是過的特別快，印象中滿分明明才剛抵達澎湖，又準備和澎湖說下次見啦。由於滿分回嘉義布袋的船班是在澎湖龍門港搭乘，與之前在馬公港搭船不太一樣，咱們必需先提早70分鐘抵達龍門港取票通關，覓海灣民宿合作的小導遊租車不錯，還提供旅人接駁的服務，接送咱們到澎湖龍門港搭船。不過，澎湖龍門港主要是供應加班船的航班，所以周圍就沒什麼店可以逛啦。

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼澎湖覓海灣精品露營車。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

這次滿分入宿澎湖的覓海灣精品露營車整體感受真的超讚！第一次住在露營車上感覺相當特別，當大海漲潮時，就像坐在郵輪上玩樂，免出門，在露營車上就能欣賞澎湖蔚藍的海景了，覓海灣精品露營車的住宿環境也規劃的很舒適，乾淨整齊有質感，基本的生活用品通通都有供應，提供的下午茶和早點不僅精緻可口，味道一點都不輸外面的餐廳。

覓海灣精品露營車上的露台區是滿分最愛的地方，因為坐在沙發上就能放空望海，還能欣賞日出、黃昏和飛機飛過真的很愜意，更棒的事，露營車就是沙灘，來這住宿彷彿擁有自己的私人沙灘，退潮時還能去探索澎湖的潮間帶，雖說覓海灣精品露營車距離市區還要7-8公里，騎車大約20分鐘的路程，但覓海灣精品露營車民宿周邊的景點也非常多，看海景吃早點後就可以出遊踩點囉，這麼棒的秘境好點，來澎湖怎麼可以錯過呀？！滿分已經決定下次也想邀好友一起來這裡渡假玩樂。

覓海灣精品露營車

地址：澎湖縣馬公市烏崁里195號
營業時間：9:00～22:00
服務電話：0933 165 016

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！
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關鍵字： 覓海灣精品露營車 澎湖旅遊 滿分的旅遊札記 澎湖露營車 澎湖住宿 情侶旅遊

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