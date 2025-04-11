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歌詩達郵輪莎倫娜號故障　3536名旅客滯留沖繩

▲▼高雄港旅運中心，圖為歌詩達郵輪莎倫娜號。 。（圖／台灣港務公司提供）

▲歌詩達郵輪莎倫娜號機械故障。（資料照／台灣港務公司提供）

生活中心／台北報導

歌詩達郵輪莎倫娜號8日從基隆港出發，載有3536名旅客，因機械故障停留在日本沖繩那霸港。船上旅客組成自救會，要求船公司退還旅費並支付返家交通費，雙方仍在協商中，交通部航港局今天將會同相關單位召開協調會。

歌詩達郵輪發布聲明指出，因技術問題，船隻已在相關主管機關的監督下進行修復，預計12日抵達基隆港，比原訂計劃晚一天。公司將提供每位旅客50美元的信用額度。

至於11日至14日的下一波航程，因不可抗力因素取消。歌詩達郵輪表示，將提供旅客擇期免費搭乘相同艙等的航程，且在6月25日至9月3日間從基隆出發的航程，參加此方案的旅客每間艙房可獲100美元的消費金額，若無法接受者可選擇取消並辦理退款。

交通部航港局將於今天召開協調會，研判此船隻不會像地中海榮耀號拋錨那麼久。

根據中央社報導，船上旅客楊姓男子表示，莎倫娜號8日從基隆港出發，原定9日下午抵達沖繩那霸港，10日赴石垣島，11日上午8時返抵基隆港。因機械故障，目前整船旅客仍在沖繩那霸，郵輪已從若狹碼頭移至安謝新港，預計12日上午返台。

楊男指出，旅客已組成自救會，要求退回旅費並支付返家交通費，但船長表示需回報公司討論後才能答覆，具體時間尚不確定。

他補充，船方提供每名旅客50美元（約新台幣1641元）在郵輪上使用，原本不收費的餐廳持續供餐，未聽說有急重症旅客需救援，但有部分旅客擔心藥物不夠。船方安排免費接駁車供旅客前往那霸市區，旅客需在昨深夜11時59分前回船，若欲延長上岸時間，最晚需在今天下午2時前回船。

關鍵字： 郵輪 機械故障 歌詩達 旅客 交通部

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