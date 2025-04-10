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米其林公布5家4月新入選餐廳　「雲川水月」開幕未滿1年就進榜

▲雲川水月。（圖／記者黃士原攝）

▲娘惹果島沙拉。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

米其林指南昨日公布4月新入選餐廳，台北台南共有5家餐廳進榜，包括台北開設多年的優雅義大利餐廳、以台灣食材創造出蘊含亞洲風味的當代蔬食料理、精緻正宗的天婦羅料理、台南70年老店溫體羊肉、兼具脆度與彈性的美味魚丸店。

「新入選」餐廳是米其林指南年度發布會之前，評審員在每個月第2個星期三，分享台灣值得推薦的餐廳新名單，這些餐廳有可能會獲得米其林星星、必比登推介以及綠星等獎項。

▲Bencotto冬季黑松露單點菜色「手工鳥巢麵」。（圖／台北文華東方提供）

Bencotto（台北）

來自義大利威尼斯的主廚艾曼紐．貝爾加莫，工作經驗遍歷多國，累積了深厚的廚藝底蘊。餐廳提供單點菜餚及套餐，菜色依據時令調整，偶有限量供應的隱藏菜色。其中一道「手切鳥巢麵」讓米其林評審留下深刻印象，這是去年7月推出的黑松露限時菜單，使用熟成6個月的帕馬森起司與冬季黑松露、奶油醬，是義大利皮埃蒙特的經典美食。

▲核桃甜椒小脆餅。（圖／記者黃士原攝）

雲川水月（台北）

位於民生社區富錦街的「雲川水月」，有著翠綠老樹環繞，宛若一座隱世的小秘境，餐點主打當代蔬食料理，主廚王朝萱融合法國、義大利、日本及亞洲等不同菜系的精髓及擺盤美學，創造屬於雲川水月的當代蔬食料理，當中不乏豆腐乳、蔥蒜醬、金桔、醬油等屬於台灣的味道。

▲元一天ぷら海老天婦羅可分為三種型態。（圖／元一天ぷら提供）

元一（台北）

看好台灣高端餐飲未來發展，惠比壽餐飲繼「琥珀割烹」後，與連續14年獲日本東京米其林一星的「元吉天ぷら」合作，去年3月在台北市東區216巷內開設高檔天婦羅餐廳「元一天ぷら」。

元一的麵衣分區、分油溫，切成許多階段與部位分層調理，以細膩的方式炸出天婦羅料理。以明星餐點海老天婦羅為例，就分為三種型態，蝦頭以「炸蝦仙貝」薄衣酥炸，乾爽香酥不帶絲毫油氣；蝦身分為「薄炸海老」及「酥炸海老」，前者麵衣薄如蟬翼，一口咬下甘香酥脆，肉質柔滑，後者使用不帶筋性的麵衣，能緊緊包覆鮮蝦肉身，外殼酥脆、肉質紮實。

▲川泰號虱目魚丸。（圖／取自米其林指南官網）

▲川泰號虱目魚丸。（圖／取自米其林指南官網）

川泰號虱目魚丸（台南）

老闆曾在魚丸店工作超過 30 年，招牌脆丸使用純虱目魚漿製作，經過長時間反覆捶打，特具脆度與彈性。綜合湯品包含數款店家自製的丸類，還有新鮮的虱目魚肚和魚皮，食用時蘸點帶黃豆醬香的豆瓣醬，更加美味。滷肉飯油脂豐盈，結合香菜香氣，滋味令人難忘。

▲蓮霧腳羊肉湯的羊皮卷。（圖／取自米其林揩南官網）

▲蓮霧腳羊肉湯的羊皮卷。（圖／取自米其林指南官網）

蓮霧腳羊肉湯（台南）

傳承超過70年的老店，選用當日直送的溫體羊肉，也提供羊肝、羊頭皮等特殊部位。僅在假日販售的羊皮卷充滿彈性與膠質，搭配秘製醬汁，深受老饕喜愛。羊肉湯採用熬煮至少4小時的當歸湯底，搭配口感軟嫩的羊肉片，想吃點主食的朋友可以再點一碗麵線做搭配。

關鍵字： 美食雲 米其林指南 新入選餐廳

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