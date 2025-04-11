集結超過50家烘焙店家　第3屆台北麵包祭4／19圓山花博登場

▲第三屆「Bon Pain 台北麵包祭」將在4月19日、20日登場。（圖／取自有趣市集臉書）

記者黃士原／台北報導

麵包控看過來！第3屆「Bon Pain 台北麵包祭」將在4月19日、20日登場，現場集結全台各地50多家烘焙店家與數十家咖啡、餐車，其中包括有「史上最難訂肉桂捲」的「胖死我太太」、台北人氣千層蛋糕專賣「時飴Approprié」、麵包冠軍「吳寶春麥方店」等。

▲「胖死我太太」楓糖胡桃碎碎肉桂捲。（圖／取自有趣市集臉書）

限定2天的第3屆台北麵包祭，集結全台各地超過50家烘焙好店，包括「史上最難訂肉桂捲」的「胖死我太太」、法國明星主廚創立的法式藝術烘焙坊「GC法式烘焙」、赤峰街人氣店「Miss V Bakery」、歐式麵包甜點先驅「珠寶盒法式點心坊」、天母40年老店「全統西點麵包」等。

▲「時飴」則推出市集限定的「聖多杯杯千層」。（圖／取自有趣市集臉書）

▲「全統西點麵包」的草莓煉乳吐司。（圖／取自有趣市集臉書）

50多家烘焙好店中，「胖死我太太」這次帶來超香超濃郁的楓糖胡桃碎碎肉桂捲；「小麥過敏x栗林裏」主打純素款法式栗子酥與白花椰野菇酸種三明治；「拾穗 Bakery」跳脫傳統，打造多種驚喜版本的國王、皇后派；「全統西點麵包」的草莓煉乳吐司，不用果醬就好吃；「時飴」則推出市集限定的「聖多杯杯千層」，經典款與玫瑰覆盆子口味都在現場。

▲「頭家嬤煙燻BBQ」帶來煙燻牛胸肉三明治。（圖／取自有趣市集臉書）

市集現場也有以麵包延伸推出的限定餐點，「頭家嬤煙燻BBQ」帶來煙燻牛胸肉、手撕豬肉三明治；「LA la Taco 啦啦塔可」的巨無霸加州墨西哥捲餅，是一般版本的4倍大，滿滿餡料與韓式烤肉。

▲無肉市集。（圖／無肉市集提供）

另外，台灣無肉市集、日本最大純素市集「ビーガングルメ祭り」與韓國「Vegan Festival Korea」共同打造的亞洲最大無肉嘉年華，將於明後兩天（12、13日）於台中文心森林公園登場，來自台灣、日本、韓國、馬來西亞等128個攤位，滿足大家對飲食風格的各種想像。