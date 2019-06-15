免花錢爽玩！特搜雲林11人氣景點　必訪彩虹彎橋、浪漫玫瑰園

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：這個夏天就想到雲林可愛一波～

文、圖／滿分的旅遊札記

近年來，雲林好玩的景點愈來愈多囉～感覺來幾趟雲林還攻略不完，擔心來雲林玩樂大燒荷包嗎？放心雲林也有不少免門票的景點，像是異國風花園、親子主題觀光工廠、繽紛彩繪牆及幽美的森林景觀園區，本篇收錄超過10人氣雲林免門票景點，讓小資族家庭走跳雲林，輕鬆玩也能收錄滿滿的美圖紀念啦。



TOP 1.蘿莎玫瑰莊園

雲林古坑唯美異國花園：蘿莎玫瑰莊園，佔地六千多坪，玫瑰花繽紛驚艷。園區裡還有可愛裝置藝術和彩繪牆，讓旅人可以邊賞花邊與玫瑰合影，最吸睛的就是花園裡的雙心花園，幾乎都是旅人必拍的場景之一，這裡也可以欣賞的到落羽松唷！一個莊園多種美景，而且還免門票，來雲林玩怎麼可以錯過呢，再搭配古坑一日遊更充實啦！



地址：雲林縣古坑鄉永光村大湖口46-1號

營業時間：8:00 ~ 17:00

服務電話：0800 800 193



TOP 2.千巧谷牛樂園牧場

雲林超可愛的牛牛樂園千巧谷牛樂園牧場，粉嫩嫩的彩繪建築超吸睛，人人搶著拍，園區熱鬧有趣，萌牛公仔到處亂放電，多樣化的鮮乳美食，包裝精美又好食，小朋友都超喜歡，就連大人也玩得不亦樂呼呀！入園免門票，光是拍照就能玩上一整天。

地址：雲林縣崙背鄉羅厝村182-32號

營業時間：週一 ~ 週五 9:00 ～ 19:00

週六 ～ 週日 9:00 ~ 20:00

聯絡電話：05 696 9845



TOP 3.雅聞峇里海岸觀光

雲林雅聞峇里海岸是個浪漫的渡假勝地，不用搭飛機，就能置身在異國的峇里島海岸啦。這裡是全台最大的南洋風情觀景區，來訪不僅能玩沙嬉戲，還能漫遊欣賞繽紛的玫瑰園，園區很適合情侶來這約會，也適合帶小朋友玩樂，愛美的女孩們，還可順遊購買優質的保養品唷！近期正是雅聞峇里海岸的玫瑰季，連續假期～就安排來這裡玩樂賞玫瑰吧！再搭配雲林斗六一日遊，讓旅行更充實唷。

地址：雲林縣斗六市石榴班中興路333號

營業時間：週一 ～ 週五 8:30 ～ 17:00

週六 ~ 週日 8:00 ～ 17:30

服務電話：05 551 1585

TOP 4.五年千歲公園





雲林超夯免門票景點五年千歲公園，全台首座面積最大的寺廟主題公園，園區佔地超大，充滿特色的奇山異石，唯美高山石林的庭院景觀，搭配四周美景關卡，沿著步道可邊散步邊賞景，全區共73個特色景觀，陡峭吸睛的彩虹彎橋，登上可跳望公園全景，還有莊嚴的九龍巨船，也是人氣的打卡熱點呢！假期來五年千歲園散步遊逛也能收錄滿滿美圖唷！

地址：雲林縣褒忠鄉安務路31-1號

開放時間：8:00 ～16:00

服務電話：05 697 3150



TOP 5.澄霖沉香味道森林館

雲林也有森林系的異國美景啦，澄霖沉香味道森林有座優美的日式庭院，療癒的禪風和生態池景觀像極日本兼六園，近期還新推出澄香堂景觀餐廳，貨櫃屋旁還有一座愛心池落羽松秘境，相當適合情侶閨蜜來這裡賞景拍美照唷。重點是兩館無限期全天免費入園！看來這座浪漫秘境又將成為雲林的大熱門啦。

地址：雲林縣虎尾鎮惠來75-6號

營業時間：澄霖沉香味道森林館 8:00 ～ 17:30

澄香堂

週日至週四營業時間10：00～21：00

週五、週六營業時間10：00～23：00

服務電話：056225757

TOP 6.屋頂上的貓＆貓咪小學堂

雲林樸舊的小部落裡居然出現貓咪小學堂，立體彩繪喵咪，超萌表情讓旅人們都融化啦！賞畫時，還能自然的與貓咪們互動演出，整個社區頓時變得更加豐富有朝氣，來雲林走遊玩樂，一定不能錯過啦，快來和萌貓們一起玩樂下午茶啦！

地址：雲林縣虎尾鎮頂溪里13鄰過溪56-2

國道一號：下虎尾交流道

朝虎尾、斗六前進→斗六聯絡道→左轉中山路→「屋頂上的貓」

全天開放

TOP 7.埤頭繪本公園

全台到處都有特色的彩繪藝術村，雲林西螺也有一座3D的埤頭繪本公園，繽紛立體的裝置藝術，充滿童趣好好拍，旅人來訪可以借位合影，融入情境，想像自己就是童話繪本裡的主角啦！

地址：雲林縣西螺鎮埤頭77號

營業時間：24小時開放

TOP 8.金鵬巾緻親子館

大家知道嗎？雲林虎尾的特產就是毛巾呀!！金鵬巾緻親子館是一間趣味的毛巾觀光工廠，園區佔地寬敞，而且入園免門票唷。金鵬巾緻親子館裡打造一座溫馨的居家動物園，繽紛場景，搭配古錐動物公仔～療癒又好拍呀！來金鵬巾緻親子館除了能選購各式的毛巾外，園裡還有提供親子遊樂設施和DIY體驗唷。玩累了，就在動物咖啡廳裡閒坐午茶呢！旅人也可搭配虎尾一日遊，一起充實玩樂唷！

地址：雲林縣虎尾鎮堀頭里99-2號

營業時間：周六 9:00 ～ 16:00

周日 9:00 ～ 17:00

服務電話：05 622 2859

TOP 9.伊莉特美妝小白宮

雲林虎尾蛋糕毛巾公廠轉型啦！！現在園區更名為伊莉特美妝小白宮，外觀保留白色的蛋糕體，營造小白宮的浪漫，伊莉特美妝小白宮館內充滿唯美的異國風，擁有彩繪牆、情境牆及親子球池讓旅人玩拍，館內產品豐富除了古錐的蛋糕毛巾之外，還多了不少生活用品和美妝保養品呢！轉型後的觀光工廠還是很適合來參觀走走唷，也可搭配雲林虎尾一日遊一起玩樂啦！

地址：雲林縣虎尾鎮光復路2號

營業時間：9:30 ～ 17:30

服務電話：05 633 6728

TOP 10.菓風巧克力工房





巨人繽紛馬卡龍出現在雲林啦！宜蘭有個趣味的菓風糖果工房，雲林也有個浪漫菓風巧克力工房唷！來菓風巧克力工房能悠閒下午茶也能玩DIY，還有超多包裝精美的糖果和巧克力禮品，不管是自用還是送禮給朋友都很方便呢，園區還有沙坑、戀愛鐘及巨型馬卡龍可以合拍，是個適合親子玩樂及情侶約會的小景點唷。菓風巧克力工房離摩爾花園和雅聞峇里海岸不遠，朋友們也可以規畫一起順遊玩樂唷！

地址：雲林縣斗六市文化路646巷137號

營業時間：週一 ～ 週五 11:00 ~ 18:00

週六 ～ 週日 10:00 ~ 18:00

服務電話：05 770 9959

TOP 11.虎尾鐵橋

雲林虎尾景點相當豐富，處處是美景，就連壯麗的虎尾鐵橋都是美拍熱點，登上虎尾鐵橋，橋上田野風光很是迷人，虎尾鐵橋旁也是綠廊自行車道，很適合旅人騎鐵馬來漫遊賞景。附近還有日式建築-虎尾遊客中心，來訪能小坐喝咖啡，欣賞舊時的小火車，當然再搭配虎尾一日遊，能玩的更盡興～

地址：雲林縣虎尾鎮（GOOGLE 搜尋虎尾鐵橋即達）



虎尾驛（虎尾遊客中心）



地址：雲林縣虎尾鎮中山路10號

營業時間：9:00 ～ 18:00 （週一休）

服務電話：05 633 5893



以上是滿分近期走遊雲林收錄的美景，這些熱門景點，入園通通免門票，不管是室內室外造景都好拍，同時也適合親子出遊和情侶約會，小資女的省荷包走跳雲林就這麼玩。

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！

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