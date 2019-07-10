▲比巷弄還隱密！晴光市場最新必吃美食，吃過會回訪的「法式可麗露」。

生活中心／台北報導

好吃的甜點越來越多，選擇就越來越廣！愛吃甜點的你一定知道「可麗露」這個來自法國波爾多地區的平民點心。用蛋黃、牛奶、麵粉、香草和蘭姆酒混合在一起，將外表烤製成焦脆的棕褐色，內餡看起來金黃，吃起來軟嫩，每一口都是驚喜。

▲位在雙城街巷弄內，小小店面卻給人充滿甜甜的希望，多款最道地的團購甜點。

位在中山國小站這間《皮耶先生‧手作烘焙》主打法式可麗露，主廚皮耶先生，擁有法國藍帶高級證書的專業背景，把世上最美味的甜點帶回來台灣。外觀比起一般大顆許多，烘烤後的色澤非常均勻，外表覆蓋著一層薄薄的香脆焦糖，內層滑順Q嫩有彈性，帶點香草和蘭姆酒香氣，吃過的人都說甜而不膩，口感層次相當豐富。

其實製作甜點，從材料配方到比例都非常重要，皮耶先生的可麗露使用天然材料，所以保存方式也成了重點。冷凍冰存是可麗露最佳的保鮮方式，店家建議品嚐前可以先從冷凍庫拿出，在室溫下解凍約10-15分鐘，才能真正吃到它的獨特清香和內餡軟嫩口感。

搭上超商團購熱潮，皮耶和全家超商合作，於6/18-9/3期間，開啟辦公室揪團趣，一盒八顆399元，就能買到超美味道地的「法式可麗露」。為了同步歡慶，即日起-9/3止，只要到晴光店消費或自取可麗露乙盒，就免費送您吃一顆瑪德蓮貝殼蛋糕。

▲邪惡的重乳酪起司條「巴黎九區起司條」，濃郁香氣吃起來不膩口。

說起晴光市場，所代表的美食有哪些了？除了紅豆餅、脆皮甜甜圈，再來就是巷弄中的巷弄必買甜點《皮耶先生‧手作烘焙》，一路從雙城街吃到巷弄裡面，屬於甜食控的最愛。雖然小小一處，但門口的溫馨感十足，經過的人都會停下腳步，店面除了提供試吃，也是線上訂購的取貨點。

▲「經典甘那許」為2015年-2017年蘋果票選冠亞軍團購蛋糕，巧克力控必吃。

除了招牌可麗露之外，還有「經典甘那許」，曾榮獲2015年-2017年甜點評比冠亞軍。聽說這是主廚經過好幾百次的試作，從4.50種巧克力中選出2種最融合於苦甜70%巧克力製成的，搭配綿密的三層巧克力蛋糕，希望創造出獨家的7個層次口感，將巧克力的苦、甜、香、濃全部在嘴裏面慢慢化開；還有喜歡重乳酪的人必買的「巴黎九區起司條」，底層的餅乾和起司吃起來最對味，雖然吃一條很罪惡，但默默地不小心就會吃光；近期大家對「半熟乳酪蛋糕」明顯有了熱愛，畢竟炎熱夏天吃完清爽不膩口，充滿濃郁乳香。

▲乳酪起司控吃過都回訪，夏天最夯新鮮手作熱賣辦公室團購甜點。

喜歡甜點又懶得出門，只要動動手指就可以買到好多美味蛋糕，不管是公司團購、彌月試吃，還是嘴饞自己想買來吃，不必搭飛機輕鬆就能嚐到法式甜點的滋味。皮耶先生更廣受網路討論度，不少網友都說「必推可麗露」、「晴光店好溫馨」、「到門市都會親切推薦」等回應，想必將帶起一波網路團購熱潮。